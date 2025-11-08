قیمت گلکسی A۰۶، ارزانترین گوشی سامسونگ، امروز شنبه ۱۷ آبان در بازار موبایل هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.
به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ خرید نسخه جدید گلکسی A۰۶، یعنی گلکسی A۰۷، با فضای ذخیرهسازی ۶۴ گیگابایت، تنها ۶۰۰ هزار تومان گرانتر است. قیمت گلکسی A۳۶ از میانردههای پرفروش کرهای در بازار ۳۳ میلیون تومان تعیین شده است.
|گوشی
|مدل
|گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|۸ میلیون و 300 هزار تومان
|گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت)
|8 میلیون و 900 هزار تومان
|گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|۱۵ میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت)
|17 میلیون و 900 هزار تومان
|گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|22 میلیون و 500 هزار تومان
|گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|25 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|35 میلیون و 300 هزار تومان
|گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|37 میلیون و 400 هزار تومان
|گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|۲۵ میلیون و 800 هزار تومان
|گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|33 میلیون تومان
|گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|38 میلیون و 200 هزار تومان
|گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|51 میلیون و 300 هزار تومان
|گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|64 میلیون و 200 هزار تومان
|گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت)
|128 میلیون و 200 هزار تومان
|ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت)
|14 میلیون و 100 هزار تومان
|ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت)
|13 میلیون تومان
|ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت)
|13 میلیون و 400 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|۳۹ میلیون تومان
|ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت)
|۱۷ میلیون و 400 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت)
|۲۲ میلیون و 600 هزار تومان
|ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)
|42 میلیون تومان
|پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|36 میلیون و 500 هزار تومان
|ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت)
|۷ میلیون و 500 هزار تومان
|پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|۱۳ میلیون تومان
|پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت)
|۱۳ میلیون و 100 هزار تومان
|پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)
|
۴۹ میلیون و 600 هزار تومان
|ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت)
|8 میلیون تومان
|آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|75 میلیون تومان
|آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|
80 میلیون تومان
|آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت)
|197 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)
|108 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|189 میلیون تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت)
|195 میلیون و 800 هزار تومان
|آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت)
|۲۴۵ میلیون تومان
|آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (512 گیگابایت)
|265 میلیون تومان
قیمت گلکسی S۲۵ اولترا، پرچمدار پرفروش و گرانقیمت، از سوی فروشندگان بازار ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت ردمی ۱۳ با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت، ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. ردمی ۱۵C دیگر گوشی میانرده شیائومی نیز در رنج قیمتی ۱۳ میلیون تومان قرار دارد.
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۴۲ میلیون تومان به دست فروشندگان میرسد.
قیمت ردمی A۵، یکی از گوشیهای ارزان و پرفروش شیائومی نیز هشت میلیون تومان است.
قیمت آیفون ۱۴ با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به ۸۰ میلیون تومان رسیده است. آیفون ۱۶ با ویژگیهای مشابه با قیمت نجومی ۱۰۸ میلیون تومان فروخته میشود.
خرید آیفون ۱۷ پرومکس نیز ۲۶۵ میلیون تومان آب میخورد.