ارزان‌ترین گوشی سامسونگ چند؟

خرید ارزان‌ترین گوشی در بازار از برند سامسونگ و شیائومی حداقل به هشت میلیون تومان بودجه نیاز دارد
ارزان‌ترین گوشی سامسونگ چند؟

قیمت گلکسی A۰۶، ارزان‌ترین گوشی سامسونگ، امروز شنبه ۱۷ آبان در بازار موبایل هشت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

به گزارش تابناک به نقل از فرارو؛ خرید نسخه جدید گلکسی A۰۶، یعنی گلکسی A۰۷، با فضای ذخیره‌سازی ۶۴ گیگابایت، تنها ۶۰۰ هزار تومان گران‌تر است. قیمت گلکسی A۳۶ از میانرده‌های پرفروش کره‌ای در بازار ۳۳ میلیون تومان تعیین شده است.

قیمت روز گوشی در بازار موبایل
گوشی مدل
گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) ۸ میلیون و 300 هزار تومان
گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) 8 میلیون  و 900 هزار  تومان
گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) ۱۵ میلیون و 500 هزار   تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) 17 میلیون  و 900 هزار تومان
گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 22 میلیون و 500 هزار تومان
گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 25 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 35 میلیون و 300 هزار تومان 
گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 37 میلیون و 400 هزار تومان
گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) ۲۵ میلیون و 800 هزار تومان
گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 33 میلیون  تومان
گلکسی A۵۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 38 میلیون و 200 هزار تومان
گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 51 میلیون و 300 هزار تومان
گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 64 میلیون و 200 هزار تومان
گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) 128 میلیون و 200 هزار  تومان
ردمی ۱۳ (۲۵۶ گیگابایت) 14 میلیون و 100 هزار تومان
ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) 13 میلیون تومان
ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) 13 میلیون  و 400 هزار تومان
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) ۳۹ میلیون  تومان
ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۷ میلیون  و 400 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) ۲۲ میلیون و 600 هزار تومان
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت)  42 میلیون  تومان
پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) 36 میلیون  و 500 هزار تومان
ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) ۷ میلیون و 500 هزار  تومان
پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۳ میلیون  تومان
پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) ۱۳ میلیون و 100 هزار تومان
پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت)

۴۹ میلیون و 600 هزار تومان
ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) 8 میلیون تومان
آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 75 میلیون  تومان
آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت)

80 میلیون تومان
آیفون ۱۵ پرومکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) 197 میلیون تومان
آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) 108 میلیون   تومان
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 189 میلیون   تومان
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) 195 میلیون و 800 هزار  تومان 
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA  (۵۱۲ گیگابایت) ۲۴۵ میلیون  تومان
آیفون ۱۷ پرومکس نسخه  ZAA (512 گیگابایت) 265 میلیون تومان

قیمت گلکسی S۲۵ اولترا، پرچمدار پرفروش و گرانقیمت، از سوی فروشندگان بازار ۱۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت ردمی ۱۳ با فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایت، ۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است. ردمی ۱۵C دیگر گوشی میانرده شیائومی نیز در رنج قیمتی ۱۳ میلیون تومان قرار دارد.

ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با فضای ذخیره‌سازی ۵۱۲ گیگابایت با قیمت ۴۲ میلیون تومان به دست فروشندگان می‌رسد.

قیمت ردمی A۵، یکی از گوشی‌های ارزان و پرفروش شیائومی نیز هشت میلیون تومان است.

قیمت آیفون ۱۴ با پارت نامبر CH و فضای ذخیره‌سازی ۱۲۸ گیگابایت به ۸۰ میلیون تومان رسیده است. آیفون ۱۶ با ویژگی‌های مشابه با قیمت نجومی ۱۰۸ میلیون تومان فروخته می‌شود.

خرید آیفون ۱۷ پرومکس نیز ۲۶۵ میلیون تومان آب می‌خورد.

میلی صفحه خبر موبایل
