دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند

علی جعفریآذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک و در واکنش به اظهارات معاون تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه بر اساس قوانین موجود، دریافت همزمان مستمری بازنشستگان با اشتغال آنان در تاکسیهای اینترنتی مانند اسنپ و تپسی خلاف قانون است، اظهار کرد: حقوقی که بازنشستگان در قبال بازنشستگی دریافت میکنند، حق مسلم آنهاست؛ زیرا در دوران اشتغال خود بیمه پرداخت کردهاند و حالا در دوره بازنشستگی از حقوق مکتسبه خویش استفاده میکنند.
وی افزود: به دلیل شرایط اقتصادی کشور، مشکلات معیشتی و تورم، امروز در وضعیتی قرار گرفتهایم که بازنشستگان، برخلاف منطق طبیعی و قانونیِ دوران بازنشستگی که باید به استراحت و حضور در کنار خانواده بپردازند، مجبورند برای تأمین هزینههای زندگی دوباره وارد بازار کار شوند. بیش از ۹۰ درصد از آنها در مشاغل مختلفی مانند رانندگی در تاکسیهای اینترنتی، فعالیت در مطب پزشکان، مراکز دولتی، نگهبانی، امور انتظامات و... مشغول به کار هستند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر اساس کدام قانون گفته شده است که فردی در زمان فراغت یا پس از بازنشستگی نمیتواند به فعالیت دیگری بپردازد؟ چنین ممنوعیتی در قانون بازنشستگی وجود ندارد. اگر فردی در وقت آزاد خود درآمدی کسب میکند، هیچ قانونی اجازه قطع حق مکتسبه او را نمیدهد. آیا اگر بازنشستهای مغازه داشته باشد، باید آن مغازه را تعطیل کرد؟
یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی حمایت از بازنشستگان است نه اضافه کردن مشکلاتشان
جعفری آذر تأکید کرد: این موضوع به هیچ عنوان در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده و هیچ مصوبهای نیز در این زمینه وجود ندارد. جامعه از چنین اظهارنظرهایی متضرر میشود. یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از افراد در دوران سالمندی و بازنشستگی است، نه افزودن مشکلات تازه بر مشکلات معیشتی این قشر. ما چنین رویکردی را نمیپذیریم و جامعه بازنشستگان نیز آن را قبول نخواهد کرد.
وی در پایان گفت: جامعه بازنشستگی کشور در زمینه بیمههای پایه و تکمیلی و سایر مسائل با دشواریهای جدی روبهروست. نباید با اینگونه موضعگیریها، بر بار مشکلات این قشر زحمتکش افزوده شود.
به گزارش تابناک، محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در صورت عدم تصویب طرح بیمه رانندگان در مجلس و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسیهای اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد میشود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.