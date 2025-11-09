میلی صفحه خبر لوگو بالا
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با تابناک:

دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند

نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با رد ادعایی درباره غیرقانونی بودن اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی گفت: دریافت مستمری حق مکتسبه آنان است و هیچ قانونی اشتغال بازنشستگان در مشاغل دوم را منع نکرده است. فشار اقتصادی و تورم، بسیاری از بازنشستگان را ناچار به کار دوباره کرده است و نباید با تصمیمات سلیقه‌ای، بار مضاعفی بر دوش آنان گذاشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۹۲
| |
723 بازدید
|
۳

دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند

علی جعفری‌آذر، نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک و در واکنش به اظهارات معاون تأمین اجتماعی مبنی بر اینکه بر اساس قوانین موجود، دریافت همزمان مستمری بازنشستگان با اشتغال آنان در تاکسی‌های اینترنتی مانند اسنپ و تپسی خلاف قانون است، اظهار کرد: حقوقی که بازنشستگان در قبال بازنشستگی دریافت می‌کنند، حق مسلم آنهاست؛ زیرا در دوران اشتغال خود بیمه پرداخت کرده‌اند و حالا در دوره بازنشستگی از حقوق مکتسبه خویش استفاده می‌کنند.

وی افزود: به دلیل شرایط اقتصادی کشور، مشکلات معیشتی و تورم، امروز در وضعیتی قرار گرفته‌ایم که بازنشستگان، برخلاف منطق طبیعی و قانونیِ دوران بازنشستگی که باید به استراحت و حضور در کنار خانواده بپردازند، مجبورند برای تأمین هزینه‌های زندگی دوباره وارد بازار کار شوند. بیش از ۹۰ درصد از آنها در مشاغل مختلفی مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی، فعالیت در مطب پزشکان، مراکز دولتی، نگهبانی، امور انتظامات و... مشغول به کار هستند.

نایب‌ رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بر اساس کدام قانون گفته شده است که فردی در زمان فراغت یا پس از بازنشستگی نمی‌تواند به فعالیت دیگری بپردازد؟ چنین ممنوعیتی در قانون بازنشستگی وجود ندارد. اگر فردی در وقت آزاد خود درآمدی کسب می‌کند، هیچ قانونی اجازه قطع حق مکتسبه او را نمی‌دهد. آیا اگر بازنشسته‌ای مغازه داشته باشد، باید آن مغازه را تعطیل کرد؟

یکی از وظایف سازمان تامین اجتماعی حمایت از بازنشستگان است نه اضافه کردن مشکلاتشان

دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند

جعفری‌ آذر تأکید کرد: این موضوع به هیچ عنوان در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح نشده و هیچ مصوبه‌ای نیز در این زمینه وجود ندارد. جامعه از چنین اظهارنظرهایی متضرر می‌شود. یکی از وظایف سازمان تأمین اجتماعی، حمایت از افراد در دوران سالمندی و بازنشستگی است، نه افزودن مشکلات تازه بر مشکلات معیشتی این قشر. ما چنین رویکردی را نمی‌پذیریم و جامعه بازنشستگان نیز آن را قبول نخواهد کرد.

وی در پایان گفت: جامعه بازنشستگی کشور در زمینه بیمه‌های پایه و تکمیلی و سایر مسائل با دشواری‌های جدی روبه‌روست. نباید با این‌گونه موضع‌گیری‌ها، بر بار مشکلات این قشر زحمتکش افزوده شود.

به گزارش تابناک، محمد ابراهیم جواهری معاون حقوقی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: در صورت عدم تصویب طرح بیمه رانندگان در مجلس و بر اساس قوانین موجود، عملاً دریافت همزمان مستمری توسط بازنشستگان با اشتغال آنها در تاکسی‌های اینترنتی غیرممکن و برخلاف قانون قلمداد می‌شود زیرا عملاً فرد بازنشسته به واسطه عدم اشتغال، مستمری دریافت می کند؛ حال آنکه در صورت عدم تصویب این طرح، مجوزی برای اشتغال بازنشستگان وجود نخواهد داشت.

برچسب ها
بازنشستگان قانون تامین اجتماعی مستمری مجلس جعفری آذر کمیسیون اجتماعی مجلس
دریافت مستمری و کار در اسنپ و تپسی خلاف قانون نیست / بازنشستگان برای گذران زندگی ناچار به اشتغال مجددند
مهر تأیید قلعه‌نویی پای یک شائبه قدیمی؛ تیم ملی جای دوستان است، نه شایسته‌ها
می‌توان درباره حضور ایران در پیمان دفاعی پاکستان و عربستان گفت‌و‌گو کرد/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
2
پاسخ
حالا بازنشستگان عزیز محترم جای خود شاغلین با چند شغل زندگی پیش می برند مبارک مسئولان دلسوز باشد با 25% افزایش حقوق سالیانه با تورم از 100درصد رد کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
3
پاسخ
بجای صحبت کردن، طرح بده و موضوع را شفاف سازی کن. این موضوع برای سازمان تامین اجتماعی شده بهانه متاسفانه. در صورتی که کار بعد از بازنشستگی هیچ ربطی به تامین اجتماعی نداره حتی اگر فرد نیاز مالی نداشته باشه. بر اساس قرارداد، تامین اجتماعی 30 سال دریافتی داشته حالا باید چند سال حمایت داشته باشه. منطقا و شرعا حق دخالت در سایر امور شخصی بازنشستگان ندارد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
0
0
پاسخ
مترو واتوبوس صبح اول وقت پر است از پیرمردها که اکثرا بازنشسته هستند ومیروند سرکار ولی در عوض فرزندان همان پیرمردها که اکثرا فارغ التحصیل دانشگاه میباشند بعلت عدم اشتغال خواب هستند .
