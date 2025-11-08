میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی - ریاض

شه‌بخش در آستانه مدال/ پیروزی‌های تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به فینال در روز نخست

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در بازی‌های کشورهای اسلامی یک روز پس از افتتاحیه ششمین دوره این مسابقات، پیگیری شد.
زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

ورزشکاران ایرانی رقابت‌های خود را در ششمین دوره بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی پیگیری کردند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت ورزشکاران ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض پس از افتتاحیه روز جمعه، ۱۶ آبان ماه از صبح امروز، شنبه پیگیری شد.

نتایج ورزشکاران ایران در اولین روز رسمی مسابقات در ادامه می‌آید:

دست خاک‌خواه به مدال نرسید
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۲۱:۲۰

شه‌بخش در آستانه مدال/ پیروزی‌های تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به فینال در روز نخست

سمیرا خاک‌خواه نماینده ۱۶ ساله جودوی ایران از رسیدن به مدال بازماند.

سمیرا خاک‌خواه در دیدار رده‌بندی وزن منهای ۶۳ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی مقابل ساملای یرگالیوا قزاق ایپون شد و دستش به مدال نرسید.

خاک‌خواه صبح امروز در نخستین مبارزه خود برابر آیتن مدیها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رنکینگ جهانی شکست خورد و به گروه شانس مجدد رفت.

او در گروه شانس مجدد راحینا مودی از کشور نیجریه را ایپون کرد.

پیروزی ملی‌پوشان تنیس روی میز مقابل قطر
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۲۱:۰۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ ۳ شناگر به فینال رسیدند/ جودوکار ۱۶ ساله و شه‌بخش در آستانه مدال

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با برتری قاطع ۸ بر یک مقابل قطر، صعود خود به جمع هشت تیم برتر بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را قطعی کرد.

در آغاز این دیدار، ترکیب دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و محمد موسوی موفق شد با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۴ حریف قطری خود را شکست دهد.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست پس از واگذاری دست اول با نتیجه ۹ بر ۱۱، در دو دست بعدی با نتایج ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۴ به پیروزی رسید و امتیاز دیگری برای تیم کشورمان به ارمغان آورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده جوان تنیس روی میز ایران، با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱ بر ۴، ۱۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۰ پیروزی نهایی را برای ایران ثبت کرد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه کلی ۸ بر یک برابر قطر به برتری برسند.

تیم ملی ایران فردا برای صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها به مصاف حریف بعدی خود خواهد رفت.

سه فینالیست در شنا
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۲۰:۳۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ ۳ شناگر به فینال رسیدند/ جودوکار ۱۶ ساله و شه‌بخش در آستانه مدال

شناگران در مسابقات شنای بازی‌های آسیایی، در نیمه‌نهایی این مسابقات به آب زدند. ملی‌پوشان کشورمان با ترکیب محمد قاسمی، مهرشاد افقری، هومر عباسی، علی رشیدپور، متین سهران، سینا غلام‌پور، سامیار عبدلی، محمدمهدی غلامی و آراد مهدی‌زاده و با سرمربیگری جان اونسوی و مربیگری خشایار حضرتی، صادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

در انتهای بخش اول رقابت‌ها سامیار عبدلی در ۵۰ متر ازاد، مهرشاد افقری در ۵۰ متر پروانه و آراد مهدی‌زاده در ۱۰۰ متر قورباغه موفق به صعود شده بودند که در‌ نهایت نتایج زیر به دست آمد:

افقری با ثبت رکورد ۲۴:۴۹ ثانیه، در بین ۱۶ نفر حاضر در مرحله نیمه‌نهایی به مقام هفتم رسید و به فینال راه یافت.

مهدی‌زاده موفق شد با ثبت رکورد ۱:۰۳:۱۸ در‌ جایگاه سوم‌ بین ۱۶ نفر حاضر در نیمه‌نهایی بایستد و به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

عبدلی نیز در بخش نیمه‌نهایی موفق شد رکورد ۲۲:۵۳ ثانیه را به ثبت برساند و با کسب رتبه اول، به فینال راه یابد.

پیروزی تیم ملی والیبال ایران مقابل ترکیه
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۹:۳۹

تیم ملی والیبال ایران در سومین رقابت از چهارچوب مسابقات کشور‌های اسلامی ریاض، موفق شد با نتیجه سه بر یک و با امتیاز‌های ۲۱ بر ۲۵/ ۲۵ بر ۲۳/ ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۵ ترکیه را به زانو درآورد و مقتدرانه در صدر گروه جایگاه خود را تثبیت نمایند.

ملی پوشان کشورمان در مسابقه بعدی خود روز دوشنبه مقابل چاد قرار خواهند گرفت.

ازبکستان حریف فوتسال ایران در نیمه‌نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۸:۱۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

تیم ملی فوتسال ازبکستان فردا در دیدار نیمه‌نهایی رودرروی ایران قرار می‌گیرد.

تیم‌های ملی فوتسال ازبکستان و لیبی امروز (شنبه ۱۷ آبان) در آخرین دیدار خود از مرحله گروهی مسابقات فوتسال بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران در سالن «گرین هال» به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت.

با این نتیجه، ازبکستان با ۷ امتیاز در صدر جدول گروه A قرار گرفت و به عنوان تیم نخست راهی مرحله نیمه‌نهایی شد تا در این مرحله برابر تیم ملی ایران قرار گیرد. بر این اساس، دیدار حساس ایران و ازبکستان فردا (یکشنبه) از ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود تا تکلیف یکی از فینالیست‌های این رقابت‌ها مشخص شود.

قطعی شدن مدال شه‌بخش با یک برد
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۸:۰۵

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

دانیال شه‌بخش ملی پوش بوکس ایران در مبارزه نخست خود برنده شد و به مرحله دوم رقابت ها صعود کرد.

مسابقات بوکس مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض در رینگ اختصاصی فضای باز این رقابت‌ها پیگیری شد.

دانیال شه‌بخش، بوکسور ملی‌پوش وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان، در مبارزه نخست به مصاف پیسپک تیمورویچ تکتنوف از کشور قرقیزستان رفت و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز و کسب مدالش هم در این رقابت‌ها قطعی شد. باتوجه به اینکه در وزن ۶۰ کیلوگرم ۶ بوکسور حضور دارند، مدال شه‌بخش با پیروزی در اولین گام قطعی شده است.

صعود پینگ‌پنگ زنان به جمع ۸ تیم برتر
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۷:۱۵

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با پیروزی قاطع ۸ بر صفر برابر بحرین، به جمع هشت تیم برتر مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی راه یافت.

در آغاز این دیدار، تیم دوبل ایران با ترکیب شیما صفایی و ستایش ایلوخانی با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۱ و ۱۱ بر ۴، حریف بحرینی خود را شکست داد.

در ادامه، ندا شهسواری با نتیجه ۱۱ بر ۱، ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۲ مقابل بازیکن بحرینی به برتری رسید. در آخرین بازی نیز ستایش ایلوخانی با پیروزی ۱۱ بر ۶ و ۱۱ بر ۳ دو دست دیگر را برای تیم ایران رقم زد تا نتیجه نهایی ۸ بر صفر به سود ملی‌پوشان کشورمان ثبت شود.

تیم ملی بانوان ایران فردا (یکشنبه) برای صعود به جمع چهار تیم پایانی رقابت‌ها به میدان خواهد رفت.

نورانی دومین بوکسور حذف شده ایران
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۵:۲۴

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

مسابقات بوکس مردان بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض از صبح امروز در رینگ اختصاصی فضای باز این رقابت‌ها آغاز شد.

محمد نورانی، بوکسور ملی‌پوش وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در مبارزه نخست به مصاف آلفرد اوجاک از کشور اوگاندا رفت و با نتیجه ۵ بر صفر شکست خورد.

صعود فوتسال به نیمه‌نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۵:۲۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان و مردان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

تیم ملی فوتسال ایران در سومین دیدار مرحله گروهی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، امروز (شنبه ۱۷ آبان) از ساعت ۱۴ به وقت تهران در سالن «گرین هال» شهر ریاض به مصاف تیم تاجیکستان رفت که این دیدار با نتیجه ۴ بر یک به سود شاگردان شمسایی خاتمه یافت.

در نیمه نخست این دیدار، شاگردان تیم ملی نمایش برتری داشتند و توانستند با گل‌های محمدحسین درخشانی، حسین طیبی، مهدی کریمی و حسین سبزی دروازه حریف را باز کنند.

در ادامه و در هفت دقیقه پایانی نیمه اول، حسین طیبی بار دیگر موفق به گلزنی شد، اما داور مسابقه به دلیل خطای هند این گل را مردود اعلام کرد و به کاپیتان تیم ملی کشورمان کارت زرد نشان داد.

روی یک ضد حمله ادریس یوروف موفق شد گل اول تاجیکستان را به ثمر برساند.

در نیمه دوم این دیدار نیز تیم ملی فوتسال ایران برتر از حریف تاجیکستان ظاهر شد و کنترل بازی را در اختیار داشت. در این نیمه، سعید احمدعباسی دو فرصت گلزنی بسیار خوب به دست آورد، اما هر دو موقعیت با واکنش‌های دیدنی دروازه‌بان تاجیکستان از دست رفت و تبدیل به گل نشد.

ایران با کسب پیروزی در این بازی، ۵ امتیازی شد و پس از مراکش با ۷ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله نیمه نهایی شد و دو تیم افغانستان و تاجیکستان هم از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

شایان ذکر است که احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان کشورمان، مهمان ویژه این دیدار بود و از نزدیک تماشاگر بازی ملی‌پوشان ایران مقابل تاجیکستان شد.

حذف محمودی از دور رقابت‌های جودو
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۳۷

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

ابوالفضل محمودی نماینده جودوی ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم بعد از کسب یک پیروزی و یک شکست مقابل حریفانی از تاجیکستان و ازبکستان، در سومین مبارزه خود در جدول شانس مجدد مقابل عبدالرحمان بوشیتا‌ از کشور مراکش روی تاتامی رفت.

او‌ در این مرحله با قبول شکست از حریف مراکشی از دور رقابت‌ها کنار رفت. 

اولین برد تیم ملی تنیس روی میز مردان
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۳۴

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در اولین مسابقه خود در بخش تیمی موفق شد با ترکیب بنیامین فرجی و محمد موسوی در مجموع ۳ بر صفر از سد مالدیو عبور کند. 

در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیازهای ۱۴ بر ۱۱، ۱۴ بر ۱۳ و ۱۲ بر ۱۱ در بخش دونفره تیمی مالدیو را شکست دهند.

در ادامه در بخش تک نفره ابتدا امیرحسین هدایی مقابل حریف مالدیوی با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد که این مسابقه با امتیازهای ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۵ به سود نماینده ایران به پایان رسید. محمد موسوی هم تنها دو برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که موفق شد در دو دست متوالی و با امتیازهای ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر یک حریف مالدیوی را شکست دهد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با نتیجه ۸ بر صفر حریف مالدیوی خود را شکست داده باشد. 

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۹ به مصاف قطر خواهند رفت.

حذف حبیبی‌نژاد مقابل بوکسور عراقی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۳۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی/ جودوکار ۱۶ ساله در آستانه مدال

علی حبیبی‌نژاد، بوکسور تیم ملی کشورمان در رینگ مقابل حریفی از عراقی قرار گرفت که در پایان، داور مسابقه پیروزی نماینده عراق را اعلام کرد.

نماینده وزن ۶۵ کیلوگرم تیم مردان ایران در وزنی که ۸ بوکسور حضور داشتند، در دیدار اول به مصاف علی السارای از کشور عراق رفت.

در این مسابقه حریف عراقی در مجموع عملکرد بهتری داشت و در پایان سه راند به پیروزی ۵ بر صفر رسید تا نماینده کشورمان از دور مسابقات حذف شود.

خاک‌خواه در یک‌قدمی مدال برنز
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۴:۰۹

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

سمیرا خاک‌خواه، جودوکار ۱۶ ساله تیم زنان ایران در گروه شانس مجدد راحینا مودی از کشور نیجریه را ایپون کرد و عصر امروز برای مدال برنز مقابل حریف قزاقستانی قرار خواهد گرفت.

زهرا پورامین در وزنه‌برداری چهارم شد
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۳:۱۵

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

زهرا پورامین، وزنه‌بردار دسته ۴۸ کیلوگرم روی تخته آمد و حرکات یک ضرب خود را انجام داد. پورامین که ابتدا وزنه ۶۰ کیلوگرمی را مهار کرد و سپس موفق به مهار وزنه ۶۳ کیلوگرم شد؛ او در حرکت سوم خود برای مهار وزنه ۶۵ کیلویی اقدام کرد که در این زمینه ناموفق بود و با ۶۳ کیلو در حرکت یکضرب به کار خود پایان داد.

پورامین در پایان رقابت‌های یک ضرب در رتبه پنجم ایستاد.

پورامین در حرکت دو ضرب خود و شانس نخست، نتوانست وزنه ۷۷ کیلویی را مهار کند و مهار وزنه او از نظر داروان خطا تشخیص داده شد، اما در دومین شانس این وزنه را بالای سر برد.

وزنه‌بردار دسته ۴۸ کیلو تیم زنان ایران در سومین شانس خود در حرکت دو ضرب، برای مهار  وزنه ۸۰ کیلویی اقدام کرد که موفق نبود. پورامین در پایان رقابت حرکت دو ضرب، چهارم شد.

پورامین در مجموع ۱۴۰ کیلوگرم را مهار کرد و روی رتبه چهارم ایستاد‌. وزنه‌برداران ترکیه، اندونزی و آذربایجان در این وزن مدال طلا و نقره و برنز را کسب کردند.

شکست محمودی در گام دوم
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۳:۰۵

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

ابوالفضل محمودی نماینده جودوی ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم بازی‌های کشورهای اسلامی صبح امروز رقابت خود را با پیروزی مقابل یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان آغاز کرد.

او در دومین رقابت خود در مرحله یک‌هشتم به مصاف زاموشاری بکمورودوف از کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا رفت و با شکست مقابل حریف به جدول شانس مجدد رفت.

شکست جودوکار ۱۶ ساله ایران مقابل نماینده ترکیه
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۲:۴۷

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

سمیرا خاک‌خواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا به‌عنوان نخستین جودوکار بخش زنان ایران در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مقابل آیتن مدیها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رنکینگ جهانی قرار گرفت و شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.

در این وزن ۹ ورزشکار حضور دارند.

صعود سه شناگر ایران به نیمه‌نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۲:۱۸

در نخستین روز از مسابقات شنای شناگران کشورمان در مواد مختلف به آب زدند. ملی‌پوشان کشورمان با ترکیب محمد قاسمی، مهرشاد افقری، هومر عباسی، علی رشیدپور، متین سهران، سینا غلام‌پور، سامیار عبدلی، محمدمهدی غلامی و آراد مهدی‌زاده در ماده‌های مختلف انفرادی و تیمی و با سرمربی‌گری جان اونسوی و مربیگری خشایار حضرتی، صادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

در انتهای بخش اول رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

  • ۵۰ متر آزاد
    سامیار عبدلی در این ماده موفق شد با ثبت رکورد  ۲۲:۷۵ ثانیه، بهترین رکورد این بخش را به دست آورد و به نیمه نهایی صعود کند.
  • سینا غلامپور رکورد ۲۴:۰۶ به ثبت رساند و با اینکه در جایگاه اول گروه خود ایستاد، از صعود به دور بعدی جا ماند.

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

  • ۵۰ متر پروانه
    مهرشاد افقری با ثبت رکورد ۲۴:۸۸ موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی برسد.
  • متین سهران با ثبت رکورد ۲۵:۸۹ نتوانست به مرحله بعدی راه پیدا کند.

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

  • ۱۰۰ متر غورباغه
    آراد مهدی‌زاده موفق شد با ثبت رکورد ۰۱:۰۳:۹۸ دقیقه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
محمد مهدی غلامی نماینده کشورمان در ماده ۴۰۰ متر مختلط بود که بنا به تشخیص سرمربی تیم، در رقابت حضور‌ پیدا نکرد؛ زیرا نه تنها شانس مدال در این ماده بسیار پایین بود، بلکه به خاطر صرف انرژی بالا، اهداف ملی‌پوشان برای ادامه رقابت‌ها دچار مشکل می‌شد.
پیروزی نماینده جودوی ایران در گام نخست
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۱:۵۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

رقابت‌های جودوی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با مبارزه ابوالفضل محمودی نماینده ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم آغاز شد.

در این ورزن ۱۷ جودوکار حضور داشتند که محمودی در نخستین دیدار خود به مصاف یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان رفت و موفق شد با ۳ امتیاز یوکو حریف خود را شکست دهد و به مرحله یک هشتم صعود کند.

وی در این مرحله به مصاف نماینده کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا می‌رود.

در بخش بانوان و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم (با حضور ۹ ورزشکار)، سمیرا خاک‌خواه از ساعاتی دیگر در مبارزه اول رو مقابل ترکیه روی تاتامی می‌رود.

عبور زنان پنگ‌پنگ باز ایران از لبنان
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۱:۲۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران مقابل لبنان در بخش تیمی، در اولین رقابت از چهارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به برتری رسید.

تیم تنیس روی میز زنان ایران در اولین مسابقه با ترکیب شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در مجموع ۳ بر صفر از سد لبنان عبور کند. در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۷ حریف خود را شکست دهد.

در بخش تک نفره ابتدا ستایش ایلوخانی مقابل حریف لبنانی با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد که این مسابقه با امتیازهای ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۵ به سود حریف لبنانی به پایان رسید و در تک ستی که نماینده ایران به پیروزی رسید هم نتیجه ۱۱ بر ۵ روی تابلو ثبت شد. در ادامه ندا شهسواری تنها یک برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که پینگ‌پنگ باز باتجربه ایران موفق شد با نتیجه ۱۱ بر ۳ حریف لبنانی را شکست دهد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با نتیجه ۸ بر ۲ حریف لبنانی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت.

میلی صفحه خبر موبایل
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
