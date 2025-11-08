پیروزی ملی‌پوشان تنیس روی میز مقابل قطر

تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران با برتری قاطع ۸ بر یک مقابل قطر، صعود خود به جمع هشت تیم برتر بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی را قطعی کرد.

در آغاز این دیدار، ترکیب دوبل ایران متشکل از بنیامین فرجی و محمد موسوی موفق شد با نتایج ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۴ حریف قطری خود را شکست دهد.

در ادامه، امیرحسین هدایی در دیدار انفرادی نخست پس از واگذاری دست اول با نتیجه ۹ بر ۱۱، در دو دست بعدی با نتایج ۱۱ بر ۹ و ۱۱ بر ۴ به پیروزی رسید و امتیاز دیگری برای تیم کشورمان به ارمغان آورد.

در پایان، بنیامین فرجی پدیده جوان تنیس روی میز ایران، با عملکردی درخشان و نتایج ۱۱ بر ۴، ۱۱ بر ۹ و ۲۱ بر ۱۰ پیروزی نهایی را برای ایران ثبت کرد تا ملی‌پوشان کشورمان با نتیجه کلی ۸ بر یک برابر قطر به برتری برسند.

تیم ملی ایران فردا برای صعود به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها به مصاف حریف بعدی خود خواهد رفت.