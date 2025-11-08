میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی - ریاض

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در بازی‌های کشورهای اسلامی یک روز پس از افتتاحیه ششمین دوره این مسابقات، پیگیری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۷
| |
548 بازدید

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

ورزشکاران ایرانی رقابت‌های خود را در ششمین دوره بازی‌های همسبتگی کشورهای اسلامی پیگیری می‌کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابت ورزشکاران ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به میزبانی ریاض پس از افتتاحیه روز جمعه، ۱۶ آبان ماه از صبح امروز، شنبه پیگیری شد.

نتایج ورزشکاران ایران در ادامه می‌آید و تا پایان روز شنبه، ۱۷ آبان‌ماه به روز می‌شود.

شکست جودوکار ۱۶ ساله ایران مقابل نماینده ترکیه
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۲:۴۷

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی

سمیرا خاک‌خواه نماینده جوان و ۱۶ ساله جودوی ایران و دارنده نقره نوجوانان آسیا به‌عنوان نخستین جودوکار بخش زنان ایران در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم مقابل آیتن مدیها یاکسان از کشور ترکیه و دارنده رنکینگ جهانی قرار گرفت و شکست خورد و به جدول شانس مجدد رفت.

در این وزن ۹ ورزشکار حضور دارند.

صعود سه شناگر ایران به نیمه‌نهایی
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۲:۱۸

در نخستین روز از مسابقات شنای شناگران کشورمان در مواد مختلف به آب زدند. ملی‌پوشان کشورمان با ترکیب محمد قاسمی، مهرشاد افقری، هومر عباسی، علی رشیدپور، متین سهران، سینا غلام‌پور، سامیار عبدلی، محمدمهدی غلامی و آراد مهدی‌زاده در ماده‌های مختلف انفرادی و تیمی و با سرمربی‌گری جان اونسوی و مربیگری خشایار حضرتی، صادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه در این دوره از رقابت‌ها حضور دارند.

در انتهای بخش اول رقابت‌ها نتایج زیر به دست آمد:

  • ۵۰ متر آزاد
    سامیار عبدلی در این ماده موفق شد با ثبت رکورد  ۲۲:۷۵ ثانیه، بهترین رکورد این بخش را به دست آورد و به نیمه نهایی صعود کند.
  • سینا غلامپور رکورد ۲۴:۰۶ به ثبت رساند و با اینکه در جایگاه اول گروه خود ایستاد، از صعود به دور بعدی جا ماند.

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

  • ۵۰ متر پروانه
    مهرشاد افقری با ثبت رکورد ۲۴:۸۸ موفق شد به مرحله نیمه‌نهایی برسد.
  • متین سهران با ثبت رکورد ۲۵:۸۹ نتوانست به مرحله بعدی راه پیدا کند.

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

  • ۱۰۰ متر غورباغه
    آراد مهدی‌زاده موفق شد با ثبت رکورد ۰۱:۰۳:۹۸ دقیقه به مرحله نیمه نهایی صعود کند.
محمد مهدی غلامی نماینده کشورمان در ماده ۴۰۰ متر مختلط بود که بنا به تشخیص سرمربی تیم، در رقابت حضور‌ پیدا نکرد؛ زیرا نه تنها شانس مدال در این ماده بسیار پایین بود، بلکه به خاطر صرف انرژی بالا، اهداف ملی‌پوشان برای ادامه رقابت‌ها دچار مشکل می‌شد.
پیروزی نماینده جودوی ایران در گام نخست
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۱:۵۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

رقابت‌های جودوی ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی با مبارزه ابوالفضل محمودی نماینده ایران در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم آغاز شد.

در این ورزن ۱۷ جودوکار حضور داشتند که محمودی در نخستین دیدار خود به مصاف یاسین بوبوکالونو از تاجیکستان رفت و موفق شد با ۳ امتیاز یوکو حریف خود را شکست دهد و به مرحله یک هشتم صعود کند.

وی در این مرحله به مصاف نماینده کشور ازبکستان و دارنده مدال نقره برزگسالان آسیا می‌رود.

در بخش بانوان و در وزن منهای ۶۳ کیلوگرم (با حضور ۹ ورزشکار)، سمیرا خاک‌خواه از ساعاتی دیگر در مبارزه اول رو مقابل ترکیه روی تاتامی می‌رود.

عبور زنان پنگ‌پنگ باز ایران از لبنان
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ - ۱۱:۲۰

زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران مقابل لبنان در بخش تیمی، در اولین رقابت از چهارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به برتری رسید.

تیم تنیس روی میز زنان ایران در اولین مسابقه با ترکیب شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در مجموع ۳ بر صفر از سد لبنان عبور کند. در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۷ حریف خود را شکست دهد.

در بخش تک نفره ابتدا ستایش ایلوخانی مقابل حریف لبنانی با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد که این مسابقه با امتیازهای ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۵ به سود حریف لبنانی به پایان رسید و در تک ستی که نماینده ایران به پیروزی رسید هم نتیجه ۱۱ بر ۵ روی تابلو ثبت شد. در ادامه ندا شهسواری تنها یک برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که پینگ‌پنگ باز باتجربه ایران موفق شد با نتیجه ۱۱ بر ۳ حریف لبنانی را شکست دهد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با نتیجه ۸ بر ۲ حریف لبنانی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت.

بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ریاض عربستان کمیته ملی المپیک
