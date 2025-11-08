عبور زنان پنگ‌پنگ باز ایران از لبنان

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران مقابل لبنان در بخش تیمی، در اولین رقابت از چهارچوب بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به برتری رسید.

تیم تنیس روی میز زنان ایران در اولین مسابقه با ترکیب شیما صفایی، ستایش ایلوخانی و ندا شهسواری در مجموع ۳ بر صفر از سد لبنان عبور کند. در این رقابت نمایندگان کشورمان موفق شدند به ترتیب با امتیازهای ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۵ و ۱۱ بر ۷ حریف خود را شکست دهد.

در بخش تک نفره ابتدا ستایش ایلوخانی مقابل حریف لبنانی با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد که این مسابقه با امتیازهای ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۵ به سود حریف لبنانی به پایان رسید و در تک ستی که نماینده ایران به پیروزی رسید هم نتیجه ۱۱ بر ۵ روی تابلو ثبت شد. در ادامه ندا شهسواری تنها یک برد برای اتمام هشت دست این رقابت نیاز داشت که پینگ‌پنگ باز باتجربه ایران موفق شد با نتیجه ۱۱ بر ۳ حریف لبنانی را شکست دهد تا در مجموع تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران با نتیجه ۸ بر ۲ حریف لبنانی خود را شکست داده باشد.

ملی پوشان کشورمان در دومین مسابقه خود ساعت ۱۶ به مصاف بحرین خواهند رفت.