میزبانی دربی در انتظار اعلام پرسپولیس

به گزارش تابناک، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که آنتونیو گالیاردی، تحلیلگر برجسته فوتبال ایتالیا، با ۱۲ سال سابقه همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور، به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی در تیم ملی ایران انتخاب شد. او توضیح داد که قلعه‌نویی خود مذاکرات اولیه را از طریق تماس تصویری با گالیاردی انجام داد و دو روز پیش نیز این مربی ایتالیایی به ایران آمد تا مذاکرات حضوری با سرمربی تیم ملی داشته باشد.

امیرمهدی علوی گفت: پرسپولیس به عنوان میزبان نام ورزشگاه را به سازمان لیگ اعلام کند. انصاری معاون باشگاه پرسپولیس بازدید‌هایی از ورزشگاه‌ها داشته است. فکر می‌کنم خیلی زود سازمان لیگ اعلام می‌کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد اینکه ورزشگاه دربی بین شیراز و اراک خواهد بود، توضیح داد: ان‌شاءالله این موضوع را نهایی کرده و سازمان لیگ اعلام می‌کند.

وی درباره اینکه ایده فدراسیون فوتبال برگزاری دربی بدون حضور تماشاگران است، نیز گفت: بازی بدون تماشاگر آن هم در سطح دربی بازی جالبی نخواهد بود. یادم هست سال ۱۳۷۳ در بندرعباس دربی بدون تماشاگر برگزار شد و مربیان می‌گفتند روی نیمکت خواب‌مان برده بود، در حالی که بازی قبلی هیجان و استرس زیادی داشتیم و لحظه‌ای روی نیمکت نمی‌نشستیم. فکر نمی‌کنم این بحث مطرح بوده، با جمع‌بندی باشگاه پرسپولیس، به سازمان لیگ اعلام می‌کند.

علوی درباره گایاردی نیز ادامه داد: قلعه‌نویی گزینه‌های نهایی خود را دو هفته اخیر به فدراسیون اعلام کرد. در یک فرآیند منسجم مذاکرات آغاز شد و خود قلعه‌نویی مذاکراتی به صورت «ویدئو کال» (تماس تصویری) با گالیاردی داشت. در یک روند آرام به نتیجه رسید تا خیلی از مسائل سرباز نکند. دو روز پیش گالیاردی به ایران وارد و مذاکرات حضوری با سرمربی تیم ملی انجام شد. امروز که ۲۱۵ روز تا جام جهانی، گالیاردی را معرفی می‌کنیم. مربی تیم ملی دیروز از مرکز ملی فوتبال بازدید کرد و انگیزه بسیار بالایی برای کار در تیم ملی فوتبال ایران دارد. او از تحلیلگران برجسته فوتبال ایتالیا است که با فدراسیون فوتبال ایتالیا در مباحث تحلیلی از جمله حوزه تحلیل سیستم‌ها، ۱۲ سال همکاری دارد و جدا از کادرفنی تیم ملی ایتالیا در حوزه آموزش فعالیت دارد و امیدوارم حضور گالیاردی به تیم ملی در بازی‌های پیش رو کمک کند.