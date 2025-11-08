میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

میزبانی دربی در انتظار اعلام پرسپولیس

سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد ورزشگاه میزبان دربی پرسپولیس به زودی مشخص و توسط سازمان لیگ اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۳
| |
389 بازدید
|
۱
میزبانی دربی در انتظار اعلام پرسپولیس

به گزارش تابناک، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، در گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که آنتونیو گالیاردی، تحلیلگر برجسته فوتبال ایتالیا، با ۱۲ سال سابقه همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور، به عنوان دستیار امیر قلعه‌نویی در تیم ملی ایران انتخاب شد. او توضیح داد که قلعه‌نویی خود مذاکرات اولیه را از طریق تماس تصویری با گالیاردی انجام داد و دو روز پیش نیز این مربی ایتالیایی به ایران آمد تا مذاکرات حضوری با سرمربی تیم ملی داشته باشد.

امیرمهدی علوی گفت: پرسپولیس به عنوان میزبان نام ورزشگاه را به سازمان لیگ اعلام کند. انصاری معاون باشگاه پرسپولیس بازدید‌هایی از ورزشگاه‌ها داشته است. فکر می‌کنم خیلی زود سازمان لیگ اعلام می‌کند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال در مورد اینکه ورزشگاه دربی بین شیراز و اراک خواهد بود، توضیح داد: ان‌شاءالله این موضوع را نهایی کرده و سازمان لیگ اعلام می‌کند.

وی درباره اینکه ایده فدراسیون فوتبال برگزاری دربی بدون حضور تماشاگران است، نیز گفت: بازی بدون تماشاگر آن هم در سطح دربی بازی جالبی نخواهد بود. یادم هست سال ۱۳۷۳ در بندرعباس دربی بدون تماشاگر برگزار شد و مربیان می‌گفتند روی نیمکت خواب‌مان برده بود، در حالی که بازی قبلی هیجان و استرس زیادی داشتیم و لحظه‌ای روی نیمکت نمی‌نشستیم. فکر نمی‌کنم این بحث مطرح بوده، با جمع‌بندی باشگاه پرسپولیس، به سازمان لیگ اعلام می‌کند.

علوی درباره گایاردی نیز ادامه داد: قلعه‌نویی گزینه‌های نهایی خود را دو هفته اخیر به فدراسیون اعلام کرد. در یک فرآیند منسجم مذاکرات آغاز شد و خود قلعه‌نویی مذاکراتی به صورت «ویدئو کال» (تماس تصویری) با گالیاردی داشت. در یک روند آرام به نتیجه رسید تا خیلی از مسائل سرباز نکند. دو روز پیش گالیاردی به ایران وارد و مذاکرات حضوری با سرمربی تیم ملی انجام شد. امروز که ۲۱۵ روز تا جام جهانی، گالیاردی را معرفی می‌کنیم. مربی تیم ملی دیروز از مرکز ملی فوتبال بازدید کرد و انگیزه بسیار بالایی برای کار در تیم ملی فوتبال ایران دارد. او از تحلیلگران برجسته فوتبال ایتالیا است که با فدراسیون فوتبال ایتالیا در مباحث تحلیلی از جمله حوزه تحلیل سیستم‌ها، ۱۲ سال همکاری دارد و جدا از کادرفنی تیم ملی ایتالیا در حوزه آموزش فعالیت دارد و امیدوارم حضور گالیاردی به تیم ملی در بازی‌های پیش رو کمک کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سخنگو فدراسیون فوتبال سازمان لیگ مذاکرات دربی ورزشگاه دستیار قلعه نویی آنتونیو گالیاردی
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
رونمایی از مربی بزرگ ایتالیایی دستیار قلعه‌نویی
یک بازیکن باعث تنش میان روانخواه و قلعه‌نویی؛ در ظاهر تعامل تیم امید و بزرگسال، در باطن دلخوری!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
همان شیراز خوبه اما فیلم برداری بهتر بشه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
شاخص کل بورس امروز 17 آبان ماه
آیا خطوط کف دست، عشق شما را فاش می‌کند؟!
سرنوشت غم‌انگیز گوینده زن خبر تلویزیون
ماجرای شگفت‌انگیز لباس عروس نیلوفر شهیدی!
ارزان‌ترین گوشی سامسونگ چند؟
روایت تصویری از هجوم جدید مهاجران به اروپا
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی
آخرین وضعت از پرداخت کالابرگ الکترونیک
پرستار برای کم‌کردن حجم کار، بیمارانش را می‌کشت!
ایران، مشتری جدید جنگنده‌های روسی و چینی!
طلوع نور بر فراز دماوند زیبا
قاب مادر و دختری زهرا داوودنژاد جلب‌ توجه کرد
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cIt
tabnak.ir/005cIt