روز پدر ۱۴۰۴ در چه روزی است؟

روز پدر در ایران، که همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت علی(ع)، در سال ۱۴۰۴ مصادف با پنجشنبه، ۱۳ دی ماه خواهد بود. این مناسبت، فرصتی برای قدردانی از پدران و الگوگیری از سیره علوی است.

به گزارش تابناک، بر اساس تقویم رسمی کشور، روز پدر در سال ۱۴۰۴، روز پنجشنبه، ۱۳ دی ماه است. این تاریخ در تقویم هجری قمری مصادف با سیزدهم رجب، روز میلاد اسوه عدالت و شجاعت، حضرت علی(ع) است.

انتخاب این روز به عنوان «روز پدر» تنها به دلیل مناسبت مذهبی آن نیست، بلکه به این دلیل است که حضرت علی(ع) در فرهنگ اسلامی-ایرانی، به عنوان الگویی کامل برای پدری مهربان، همسری وفادار و رهبری عادل شناخته می‌شوند. ایشان تجسم ارزش‌های اخلاقی همچون عدالت، فداکاری، دانایی و مهربانی در کانون خانواده و جامعه هستند.

این روز ملی-مذهبی، در فرهنگ اصیل ایرانی همواره با ارزش‌هایی چون احترام به بزرگترها و تجلیل از نهاد خانواده همراه بوده است. روز پدر در سال ۱۴۰۴، نه تنها یادآور تولد امام اول شیعیان است، بلکه نمادی برای تقدیر و سپاس از همه مردان زحمتکش و ایثارگری محسوب می‌شود که همچون سرو، سایه‌بان آرامش و پشتیبان مستحکم خانواده خود هستند.

با برنامه‌ریزی برای این روز فرخنده، می‌توانیم عشق، احترام و سپاس عمیق خود را به پدرانی که عمر خود را بی‌چشمداشت در راه رشد و سربلندی خانواده صرف کرده‌اند، نشان دهیم.