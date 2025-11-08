میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

روز پدر ۱۴۰۴ در چه روزی است؟

 روز پدر در ایران، که همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت علی(ع)، در سال ۱۴۰۴ مصادف با پنجشنبه، ۱۳ دی ماه خواهد بود. این مناسبت، فرصتی برای قدردانی از پدران و الگوگیری از سیره علوی است.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۲
| |
747 بازدید
|
۲

روز پدر ۱۴۰۴ در چه روزی است؟

 
به گزارش تابناک، بر اساس تقویم رسمی کشور، روز پدر در سال ۱۴۰۴، روز پنجشنبه، ۱۳ دی ماه است. این تاریخ در تقویم هجری قمری مصادف با سیزدهم رجب، روز میلاد اسوه عدالت و شجاعت، حضرت علی(ع) است.
 
انتخاب این روز به عنوان «روز پدر» تنها به دلیل مناسبت مذهبی آن نیست، بلکه به این دلیل است که حضرت علی(ع) در فرهنگ اسلامی-ایرانی، به عنوان الگویی کامل برای پدری مهربان، همسری وفادار و رهبری عادل شناخته می‌شوند. ایشان تجسم ارزش‌های اخلاقی همچون عدالت، فداکاری، دانایی و مهربانی در کانون خانواده و جامعه هستند.
 
این روز ملی-مذهبی، در فرهنگ اصیل ایرانی همواره با ارزش‌هایی چون احترام به بزرگترها و تجلیل از نهاد خانواده همراه بوده است. روز پدر در سال ۱۴۰۴، نه تنها یادآور تولد امام اول شیعیان است، بلکه نمادی برای تقدیر و سپاس از همه مردان زحمتکش و ایثارگری محسوب می‌شود که همچون سرو، سایه‌بان آرامش و پشتیبان مستحکم خانواده خود هستند.
 
با برنامه‌ریزی برای این روز فرخنده، می‌توانیم عشق، احترام و سپاس عمیق خود را به پدرانی که عمر خود را بی‌چشمداشت در راه رشد و سربلندی خانواده صرف کرده‌اند، نشان دهیم.
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
روز پدر روز مرد میلاد حضرت علی حضرت علی علیه السلام روز پدر 1404
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
13دی ماه شنبه است نه پنجشنبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
0
پاسخ
روز پدر و روز مادر برای اونایی که مثل من پدر و مادرشون فوت شده طولانیه و تمام نمیشه. خیلی دردناک و سخته اون روز. دوست دارم بمیرم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cIs
tabnak.ir/005cIs