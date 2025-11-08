میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آقای دکتر مخاطب "باید" ها خودتان هستید

محمدعلی سلیمیان
کد خبر: ۱۳۳۸۸۸۰
| |
303 بازدید

آقای دکتر مخاطب

«ما گرسنه‌ایم.»، «در بخش‌های مختلف با مشکل روبه‌رو هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم.»، «اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد، آب جیره‌بندی می‌شود؛ اگر باز هم باران نیاید، باید تهران را خالی کنیم.»

آقای دکتر مخاطب

آقای رئیس‌جمهور! آیا بیان چنین جملاتی دردی از مردم دوا می‌کند؟

همین لحظه که این متن نوشته می‌شود، قیمت دلار به ۱۰۶ هزار تومان رسیده، سدهای کشور یکی پس از دیگری خشک می‌شوند، و خبر افزایش قیمت بنزین نیز به گوش می‌رسد. از سوی دیگر، ضعف مدیریت باعث شده قیمت لبنیات هم روزبه‌روز بالا برود.

اما در کمال تعجب، دغدغه‌ی اصلی دولت و برخی دولتمردان، رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام است؛ و سخنگوی دولت هم در حاشیه‌ی جلسات هیئت دولت مشغول یاد گرفتن درست کردن «شکل قلب» از خواهرزاده‌اش است!

آقای دکتر مخاطب

به یاد دارم روزی آقای روحانی در حضور رهبر انقلاب سخنرانی می‌کرد و در سخنانش پی‌درپی از «باید»ها می‌گفت. پس از سخنرانی، رهبر انقلاب خطاب به او فرمودند: «مخاطب این بایدها خود شما هستید.»

تعداد بازدید : 4
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

جناب رئیس‌جمهور، اکنون نیز مخاطب همه‌ی این «بایدها» شمایید.


دوران سخنرانی‌های انتخاباتی و وعده‌های تکراری به پایان رسیده است. امروز شما باید مردم را از گرسنگی نجات دهید، باید مشکلات آب، برق، گاز، بودجه و تورم را حل کنید، و باید اعتماد ازدست‌رفته‌ی مردم را بازگردانید.

آقای دکتر مخاطب

ما می‌دانیم که شما گاها از روی دلسوزی حرف‌هایی می‌زنید اما باید دقت کنید که بعضی از اظهارات شما نه تنها دردی را درمان نمی‌کند بلکه سوژه‌ای برای دشمنان کشور خواهد شد، دشمنانی که فقط منتظر یک اتفاق هستند تا بتوانند از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی ناامیدی را در میان مردم پمپاژ کنند.

اصلا کمی هم از جناب یوزارسیف بیاموزید؛ همان که صداوسیما بارها سریالش را پخش کرده است. او با توکل بر خدا و تکیه بر دانش و تدبیر، توانست کشورش را از هفت سال قحطی نجات دهد — نه با ناامیدی و تهدید به خالی کردن شهرها!

شما هم، که بحمدالله اهل ایمان و در کنار خود مشاوران متعدد دارید، «بسم‌الله» بگویید و این «بایدها» را به واقعیت تبدیل کنید.

رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و گوگل‌پلی البته لازم است، چراکه شما وعده‌ی آن را داده‌اید؛ اما باور کنید، مشکل اصلی مردم این‌ها نیست.
مشکل اصلی کشور، کمبود آب است.
مشکل اصلی کشور، تورم و گرانی است.
مشکل اصلی کشور، سوءمدیریت در دستگاه‌های دولتی و حتی غیردولتی است.

پس لطفاً، درست مانند زمانی که عکس شهیدان عزیزمان را در سازمان ملل بالا بردید، و مانند دوران جنگ که در صف مقدم بودید، بار دیگر خودی نشان دهید.
از اطرافیانی که تنها در «نمایش و شوآف» مهارت دارند فاصله بگیرید و به‌جای کارهای ظاهری، سراغ اصلاح و بهبود زیرساخت‌ها بروید.

بی‌تردید، اگر چنین کنید، دعای خیر مردم نیز پشت‌سرتان خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رئیس جمهوری مسعود پزشکیان رفع گرسنگی فیلترها تلگرام
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش رئیس‌جمهور به نرخ بالای تورم
عکس: واکنش سردار قاآنی و مخبر به حضور پزشکیان
این عکس از طیب نیا به شایعات پایان داد
برگزاری نشست سران ۳ قوه+عکس
حواشی انتخاب وزیر ورزش برای دولت چهاردهم/ پزشکیان بی خیال شورای راهبری می‌شود؟
واکنش رسانه‌های جهان به سفر پزشکیان به عراق
معضل شب‌نامه‌های بی‌پشتوانه به نام نهادهای انقلابی!
واکنش پزشکیان به شهادت نیروهای ارتش و فراجا
حضور رئیس‌جمهور در دفتر حماس در تهران
بهترین غذا‌ها برای رفع گرسنگی در شب
تصویر پربازدید از نشست پزشکیان
توهین تندروها به رئیس جمهور هم آنلاک شد
خبر خوش پزشکیان درباره رفع فیلترینگ
نکاتی برای رفع گرسنگی در ماه رمضان
پزشکیان: کاری نمی‌کنم که وحدت ملی خدشه‌دار شود
جوشاندن آب، میکروب‌های آن را از بین می‌برد؟
پیام رئیس جمهور به مناسبت روز ملی دامپزشکی
۲۰۰ دقیقه جلسه شورای راهبردی به روایت ظریف
خزعلی: قدردان زحمات زنان باشیم
توصیه محمد خاکپور به مسعود پزشکیان؛ در قفس تملق و چاپلوسی گرفتار نشوی
برای آموزش امنیت سایبری به کشورهای منطقه اکو آماده‌ایم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
شاخص کل بورس امروز 17 آبان ماه
آیا خطوط کف دست، عشق شما را فاش می‌کند؟!
سرنوشت غم‌انگیز گوینده زن خبر تلویزیون
ماجرای شگفت‌انگیز لباس عروس نیلوفر شهیدی!
ارزان‌ترین گوشی سامسونگ چند؟
روایت تصویری از هجوم جدید مهاجران به اروپا
ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند / هیچ تاریکخانه‌ای نباید در فرایند ثبت سفارش وجود داشته باشد
کودتای ۲۸ مرداد انگلیسی بود!/ مصوبه‌ای دربارهٔ قتل سلمان رشدی نداشتیم/ باید سفارت انگلیس اشغال می شد
زنده از عربستان| پیروزی تنیس روی میز زنان/ صعود ۳ شناگر به نیمه‌نهایی
آخرین وضعت از پرداخت کالابرگ الکترونیک
پرستار برای کم‌کردن حجم کار، بیمارانش را می‌کشت!
ایران، مشتری جدید جنگنده‌های روسی و چینی!
طلوع نور بر فراز دماوند زیبا
قاب مادر و دختری زهرا داوودنژاد جلب‌ توجه کرد
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
باید نسخه‌شان را پیچید!/ زیرمیزی داریم اما.../ مقابل غیرانتفاعی‌ها می‌ایستیم  (۴۵ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cIq
tabnak.ir/005cIq