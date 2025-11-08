آقای دکتر مخاطب "باید" ها خودتان هستید

«ما گرسنه‌ایم.»، «در بخش‌های مختلف با مشکل روبه‌رو هستیم؛ آب، برق، گاز، بودجه و تورم. دیگر جایی نیست که مشکل نداشته باشیم.»، «اگر تا آذرماه در تهران باران نبارد، آب جیره‌بندی می‌شود؛ اگر باز هم باران نیاید، باید تهران را خالی کنیم.»

آقای رئیس‌جمهور! آیا بیان چنین جملاتی دردی از مردم دوا می‌کند؟

همین لحظه که این متن نوشته می‌شود، قیمت دلار به ۱۰۶ هزار تومان رسیده، سدهای کشور یکی پس از دیگری خشک می‌شوند، و خبر افزایش قیمت بنزین نیز به گوش می‌رسد. از سوی دیگر، ضعف مدیریت باعث شده قیمت لبنیات هم روزبه‌روز بالا برود.

اما در کمال تعجب، دغدغه‌ی اصلی دولت و برخی دولتمردان، رفع فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام است؛ و سخنگوی دولت هم در حاشیه‌ی جلسات هیئت دولت مشغول یاد گرفتن درست کردن «شکل قلب» از خواهرزاده‌اش است!

به یاد دارم روزی آقای روحانی در حضور رهبر انقلاب سخنرانی می‌کرد و در سخنانش پی‌درپی از «باید»ها می‌گفت. پس از سخنرانی، رهبر انقلاب خطاب به او فرمودند: «مخاطب این بایدها خود شما هستید.»

جناب رئیس‌جمهور، اکنون نیز مخاطب همه‌ی این «بایدها» شمایید.



دوران سخنرانی‌های انتخاباتی و وعده‌های تکراری به پایان رسیده است. امروز شما باید مردم را از گرسنگی نجات دهید، باید مشکلات آب، برق، گاز، بودجه و تورم را حل کنید، و باید اعتماد ازدست‌رفته‌ی مردم را بازگردانید.

ما می‌دانیم که شما گاها از روی دلسوزی حرف‌هایی می‌زنید اما باید دقت کنید که بعضی از اظهارات شما نه تنها دردی را درمان نمی‌کند بلکه سوژه‌ای برای دشمنان کشور خواهد شد، دشمنانی که فقط منتظر یک اتفاق هستند تا بتوانند از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی ناامیدی را در میان مردم پمپاژ کنند.

اصلا کمی هم از جناب یوزارسیف بیاموزید؛ همان که صداوسیما بارها سریالش را پخش کرده است. او با توکل بر خدا و تکیه بر دانش و تدبیر، توانست کشورش را از هفت سال قحطی نجات دهد — نه با ناامیدی و تهدید به خالی کردن شهرها!

شما هم، که بحمدالله اهل ایمان و در کنار خود مشاوران متعدد دارید، «بسم‌الله» بگویید و این «بایدها» را به واقعیت تبدیل کنید.

رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام، واتساپ و گوگل‌پلی البته لازم است، چراکه شما وعده‌ی آن را داده‌اید؛ اما باور کنید، مشکل اصلی مردم این‌ها نیست.

مشکل اصلی کشور، کمبود آب است.

مشکل اصلی کشور، تورم و گرانی است.

مشکل اصلی کشور، سوءمدیریت در دستگاه‌های دولتی و حتی غیردولتی است.

پس لطفاً، درست مانند زمانی که عکس شهیدان عزیزمان را در سازمان ملل بالا بردید، و مانند دوران جنگ که در صف مقدم بودید، بار دیگر خودی نشان دهید.

از اطرافیانی که تنها در «نمایش و شوآف» مهارت دارند فاصله بگیرید و به‌جای کارهای ظاهری، سراغ اصلاح و بهبود زیرساخت‌ها بروید.

بی‌تردید، اگر چنین کنید، دعای خیر مردم نیز پشت‌سرتان خواهد بود.