بازیگر گاندو با لباس عروس در کنار همسر و فرزندانش

به گزارش تابناک؛ سالگرد ازدواج نیلوفر شهیدی و امید همتی‌فراز با یه جشن خانوادگی صمیمی برگزار شد. در این مراسم معلوم شد که این زوج غیر از رستا فرزند دیگری را به سرپرستی گرفتند.

نیلوفر شهیدی، بازیگر جوان، متولد ۱۰ آذر ۱۳۶۰ در تهران است. او فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر است و از سال ۱۳۸۹ تاکنون به کار بازیگری مشغول است. نیلوفر شهیدی بازیگر نقش مریم در مجموعه به کجا چنین شتابان است که از شبکه پنج سیما پخش می‌شد، او با بازی در سریال گاندو به شهرت رسید.

این بازیگر با انتشار تصاویری از مراسم سالگردشان، به طرفدارانش خبری جالب داد و نوشت:

و حالا، چیستا به زندگی ما اومد

در سالگرد روزی که من و امید قدم در راه عشق گذاشتیم …

حالا رستای قشنگمون خواهری از جنس نور داره

درست مثل خودش.

که هر دو باهم خورشید زندگیمون شدن

امروز کنار این خانواده قشنگمون

من باور دارم که عشق همینه