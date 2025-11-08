میلی صفحه خبر لوگو بالا
روز مادر 1404چه روزی است؟

روز مادر در ایران، که با سالروز ولادت بانوی نمونه اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) همزمان است، امسال در روز پنجشنبه ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ گرامی داشته می‌شود.
به گزارش تابناک، بر اساس تقویم رسمی ایران، روز مادر و روز زن در سال ۱۴۰۴ مصادف با پنجشنبه، ۲۰ آذرماه است. این مناسبت باشکوه که به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) تعیین شده، فرصتی ارزشمند برای تقدیر و ابراز محبت به مادران و زنان است.
 
علت تغییر تاریخ این روز در تقویم شمسی، قمری بودن تاریخ ولادت ایشان (بیستم جمادی‌الثانی) است که باعث می‌شود روز مادر در تقویم هجری شمسی تاریخ ثابتی نداشته باشد.
 
انتخاب این روز به عنوان روز مادر، تنها یک انتخاب تقویمی نیست، بلکه هدفی عمیق و الگومحور دارد. حضرت فاطمه (س) در فرهنگ اسلامی، تبلور تمام فضایل زنانه از جمله ایمان راسخ، زنانگی، مادربودن، فداکاری، دانایی و مهربانی بی‌کران هستند. بنابراین، این روز بهانه‌ای است برای تأمل و الگوگیری از زندگی ایشان تا مادران و زنان ایرانی بتوانند سرمشقی الهی برای ترسیم نقش بی‌بدیل خود در خانواده و جامعه داشته باشند.

 

