قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ آبان ماه

نرخ طلا ۱۸ عیار امروز در محدوده ۱۰ میلیون و ۵۰۱ هزار تومان قرار دارد
قیمت طلا امروز شنبه ۱۷ آبان ماه

قیمت طلا 18 عیار امروز شنبه 17 آبان خریدوفروش‌های ابتدایی بازار را از موقعیت 10 میلیون و 501 به‌ازای هر گرم آغاز می‌کند.

به ‌گزارش تابناک؛ نرخ هر گرم طلا 18 عیار آخرین روز معاملاتی هفته قبل را با افزایش 33 هزار تومانی  پشت‌سر گذاشت. با این حال در یک ماه اخیر حدود هفت درصد از قیمت طلا آب شده است.

میزان افزایش قیمت طلا اما در بازه شش‌ماهه به 56 درصد می‌رسد و آنهایی که از یک سال قبل به قصد سرمایه‌گذاری سراغ خرید طلا رفتند، به سود 131 درصدی رسیدند.

قیمت هر گرم طلا 18 عیار     10 میلیون و 501 هزار تومان
میزان کاهش ماهانه     7.6 درصد
میزان افزایش شش‌ماهه     56 درصد
میزان افزایش سالانه     131 درصد
 

