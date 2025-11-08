میلی صفحه خبر لوگو بالا
پورمحمدی: حجاب برابر امنیت ومعیشت کم‌رنگ است!

مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در رابطه با ارزیابی خود از هیاهو بر سر قانون حجاب و اصرار برخی جناح‌ها بر اجرایی شدن این قانون گفت: الان موضوع اول کشور امنیت، حفظ کشور و پس از آن معیشت مردم است، بعد از آن مسئله اصلی آرامش روانی جامعه و انسجام اجتماعی است.
پورمحمدی: حجاب برابر امنیت ومعیشت کم‌رنگ است!

مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، در رابطه با ارزیابی خود از هیاهو بر سر  قانون حجاب و اصرار برخی جناح‌ها بر اجرایی شدن این قانون گفت:  الان موضوع اول کشور امنیت، حفظ کشور و پس از آن معیشت مردم است، بعد از آن مسئله اصلی آرامش روانی جامعه و انسجام اجتماعی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، وی ادامه داد: باید تمام ذهن، فکر و دغدغه‌مان را بر این مسائل متمرکز کنیم. اگر ان‌شاالله بتوانیم این موارد را به خوبی عسامان دهیم، زبان مشترکی برای تفاهم فرهنگی، همکاری‌های اخلاقی و تعامل بهتر در جامعه شکل خواهد گرفت و انشالله می‌توانیم در عرصه‌های دیگر هم موفق باشیم. هر چیزی که موجب تشنج و اختلافات اجتماعی شود می‌تواند به انسجام ملی آسیب بزند.

 

گیر کردیم . مردم باید مراقب مشکلات و تهدیدات ناشی از امنیت اجتماعی باشند یکیش حجابه
ولی انصافاً معیشت هم خیلی خیلی خیلی مهمه
خدایا بارون بباره کشورم در ارامش و تعالی و رشد علمی و امنیت ایام سپری کنه انشالله
