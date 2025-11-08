عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به سیاست شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص «حذف کنکور» و «بازنگری سهمیهها» پرداخت.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، خسروپناه گفت: در حال حاضر ما دستور و برنامهای برای حذف کنکور نداریم. بر اساس نظر کارشناسان این حوزه، فعلاً حذف کنکور امکانپذیر نیست.
امیدوارم روزی بتوانیم کنکور را حذف کنیم
وی تاکید کرد؛ تا زمانی که رقابت شدید در رشتههای خاصی مانند علوم پزشکی، علوم طبیعی و مهندسی وجود دارد، امکان حذف کنکور فعلاً وجود ندارد. امیدواریم روزی فرا برسد که بتوانیم شاخصهای علمی و رفتاری دانشآموز در مدرسه را معیار ورود به دانشگاه قرار دهیم.
منتظر پیشنهاد دولت برای اصلاح سهمیهها هستیم
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص درباره پیشنهاد رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی و اصلاح سهمیههای کنکور نیز اعلام کرد؛ دستوری از سوی ریاست جمهوری به وزیر علوم داده شد تا طرحی در باب اصلاح سهمیهها بنویسند و پس از آن پیشنهاد خود را به شورای عالی انقلاب فرهنگی بیاورند. این پیشنهاد هنوز به دست ما نرسیده است، اما شنیدهام که وزارت علوم آن را به ریاست جمهوری تقدیم کرده است.
خسروپناه در خصوص حق ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به مصوبات مجلس در زمینه سهمیهها توضیح داد: بخش قابل توجهی از سهمیهبندی کنکور، مصوبه مجلس شورای اسلامی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به مصوبات مجلس و تغییر آنها را ندارد.
بیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم توافق سه قوه در خصوص اصلاح سهمیههای کنکور، گفت: اگر قرار باشد تصمیمی در این باب گرفته شود که مطالبه جدی جامعه هم هست، باید شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و مجلس با هم به توافقی برسند تا هم عدالت آموزشی رعایت شود و هم حقوق قانونی افراد محقق شود و ظلمی نسبت به کسی حاصل نشود.
شورا نمیتواند قوانین مجلس را نقض کند
وی همچنین در پاسخ به این گمانهزنی که شورای عالی انقلاب فرهنگی با اذن رهبری میتواند به مصوبات مجلس در موضوع اصلاح سهمیههای کنکور ورود کند، اظهار کرد: تأکید مقام معظم رهبری این است که اگر مجلس به موضوعی ورود کرد، شورا ورود نکند و اگر شورا ورود کرد، مجلس ورود نکند. بعید میدانم که اجازه دهند شورای عالی انقلاب فرهنگی یکطرفه مصوبات مجلس را لغو کند؛ چرا که مجلس در رأس حکومت و جامعه قرار دارد.