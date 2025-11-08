ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!

میزان: بنا بر اعلام برخی شهروندان در مناطق مختلف تهران، چند شبی می‌شود که آب این مناطق از ساعت ۲۴ بامداد تا حدود ساعت ۵ صبح قطع می‌شود. ظاهرا علی‌رغم انکار چندباره مسئولان، فرآیند جیره‌بندی آب در تهران آغاز شده و شهروندان تهرانی در برخی مناطق پایتخت شب‌ها از داشتن آب محروم هستند.

قطعی و جیره‌بندی آب آن هم بدون اطلاع عمومی می‌تواند موجب اختلال در انجام امور روزمره خانوارها، از جمله شست‌وشو، بهداشت فردی و فعالیت‌های خانگی که نیاز به آب دارند. همچنین این اتفاق باعث نگرانی بابت سلامت عمومی و رعایت بهداشت در واحدهای مسکونی و مجتمع‌ها و فشار بیشتر بر خدمات جایگزین آب (مانند تانکر یا مخزن) که در این شرایط ممکن است ناکافی باشند یا با هزینه بیشتر همراه باشند؛ می‌شود.

همچنین در زمینه پیامدهای روانی و اجتماعی این شیوه از قطعی نیز؛ شهروندان احساس می‌کنند از قبل مطلع نشده‌اند و اعتماد به اطلاع‌رسانی مسئولان کاهش یافته است.