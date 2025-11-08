میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!

بنا بر اعلام برخی شهروندان در مناطق مختلف تهران، چند شبی می‌شود که آب این مناطق از ساعت ۲۴ بامداد تا حدود ساعت ۵ صبح قطع می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۵۹
| |
1750 بازدید
|
۲۱
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!

میزان: بنا بر اعلام برخی شهروندان در مناطق مختلف تهران، چند شبی می‌شود که آب این مناطق از ساعت ۲۴ بامداد تا حدود ساعت ۵ صبح قطع می‌شود. ظاهرا علی‌رغم انکار چندباره مسئولان، فرآیند جیره‌بندی آب در تهران آغاز شده و شهروندان تهرانی در برخی مناطق پایتخت شب‌ها از داشتن آب محروم هستند.

قطعی و جیره‌بندی آب آن هم بدون اطلاع عمومی می‌تواند موجب اختلال در انجام امور روزمره خانوارها، از جمله شست‌وشو، بهداشت فردی و فعالیت‌های خانگی که نیاز به آب دارند. همچنین این اتفاق باعث نگرانی بابت سلامت عمومی و رعایت بهداشت در واحدهای مسکونی و مجتمع‌ها و فشار بیشتر بر خدمات جایگزین آب (مانند تانکر یا مخزن) که در این شرایط ممکن است ناکافی باشند یا با هزینه بیشتر همراه باشند؛ می‌شود. 

همچنین در زمینه پیامدهای روانی و اجتماعی این شیوه از قطعی نیز؛ شهروندان احساس می‌کنند از قبل مطلع نشده‌اند و اعتماد به اطلاع‌رسانی مسئولان کاهش یافته است. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آب قطعی آب جیره بندی صرفه جویی کمبود آب خبر فوری اختلال
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اینفوتابناک | راه‌های مدیریت مصرف آب در محل کار
آب در این استان جیره بندی می‌شود؟
فرماندار تهران: برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی آب نداریم
قطعی‌های ۱۲ ساعته آب برای مشترکان بد مصرف
کاهش ورودی موجب قطعی آب بندرعباس شد
جیره‌بندی آب نداریم، حتی در کرج
صرفه‌جویی آب در پاییز باید دو برابر شود!
بارندگی‌ها کم‌آبی کشور را جبران کرد؟
بی توجهی آبفا به قطعی چند روزه آب روستاهای شهرستان محمودآباد
اینفوتابناک | نکاتی برای صرفه جویی در مصرف آب
۱۷ نکته درباره صرفه‌جویی آب
فشار آب در تهران تعدیل می‌شود
آب کدام مناطق تهران امشب قطع می‌شود؟
جیره بندی آب پایتخت‌نشینان گزینه روی میز
تهران تا چند روز دیگر آب دارد؟
جیره‌بندی آب آغاز شد
میزان آب در تهران کافی نیست
كمبود آب در شش ماه آينده تهران
هشدار استاندار تهران درباره جیره‌بندی آب
گزینه جیره‌بندی آب روی میز می‌رود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
3
23
پاسخ
بله ما درحال صعود وفتح قلها هستیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
بششمار. یکی پس ار دیگری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
11
پاسخ
ای کاش سازمان آب قطعی مناطق را اعلام کند - متاسفانه در منطقه ما گاها صبح هنگام آب قطع میباشد و لذا مشکلات عدیده برای کسانی که صبح قصد خروج از منزل را دارند ایجاد میکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
11
پاسخ
اصلاح بفرمایید از ساعت 2130 تا ساعت 5:30
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
برای منطقه نبرد همینه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
2
17
پاسخ
تابستان برق قطع میشه پمپ های آب کار نمیکنه باید آب ذخیره کرد، پاییز و زمستون آب کمه پس قطعش میکنند باید آب ذخیره کرد، ماشالله برگشتیم به یک قرن قبل، از لحاظ زیر ساخت ها.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
5
11
پاسخ
بالاشهر که قطعی نداره
هر چی هست برای پایین شهر هست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
ما منطقه 4 هستیم - آب در هفته 2-3 باز آخر شب قطع میشود و صبح ها مشکل داریم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
در منطقه 2 هم همینطور است، الکی جوسازی نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
6
10
پاسخ
آب همه مناطق قطع میشه به جز مناطق لاکچری منطقه 1
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
3
9
پاسخ
آب کم است و قبل از نایاب شدن آن همه باید بفکر اصلاح خودمان باشیم!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
آب کم است ولی توانمندی مسئولان کمتر است.
در عربستان خشک چگونه آب تامین می شود؟
ناشناس
| Germany |
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
اب کم است و بعنوان اولین قدم چند ملیون افغانی را از تهران و کرج بیرون کنید و بفرستید افغانستان کلی به ناترازی اب و برق و گاز کمک می‌کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
چرا وضعیت بحرانی آب را برای مردم نمیگید،اینجام مصلحت اجازه نمیده؟_
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
1
پاسخ
خیلی زمان درستی نداره. اوایل ساعت 11 قطع میشد . هی اومد عقب، الان نه و نیم قطع میشه. یه بار ساعت 9 قطع شد. خیر سرمون گفتیم تا قطع نشده یه دوش بگیریم. وسط دوش گرفتن ساعت 9 قطعش کردن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
3
پاسخ
ستاری تا 9 صبح قطح بود ............. مثل شوره زار عربستان که سرسبز شده اند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۵ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cIV
tabnak.ir/005cIV