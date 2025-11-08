میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کارگردان تلویزیون درگذشت

مسعود رشیدی کارگردان قدیمی تلویزیون با آثاری همچون سریال تلویزیونی «قلب یخی» درگذشت.
کد خبر: ۱۳۳۸۸۵۶
| |
2066 بازدید
|
۱
کارگردان تلویزیون درگذشت

مسعود رشیدی کارگردان قدیمی سینما و تلویزیون پس از مدت‌ها درگیر بودن با بیماری، صبح امروز- شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴- در ۶۸ سالگی به دلیل ایست قلبی درگذشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در این باره باید گفت؛ از مسعود رشیدی نویسنده و کارگردان کرمانشاهی، آثاری چون مجموعه های تلویزیونی «قلب یخی»، «روزگار وصل»، «شب شیشه‌ای»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» (اپیزودهای: تغییر، توبه، افشای راز٬
دعوت، تقدیر)، «ماجراهای آقای دوستی» (مشترک با مسعود نوابی)، «جدال با سرنوشت»، «تنها در تاریکی»، «هفت گنج»، «مزه خوب کودکی»، «فرمان»، «باران بهاری»، «گلریزان» و «یلدا» به یادگار مانده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
کارگردان کارگردان تلویزونی درگذشت ایست قلبی مسعود رشیدی قلب یخی خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سعید روستایی عزادار شد
صبا چناری قهرمان موی‌تای جهان، درگذشت
زیباترین خانم بازیگر هندی درگذشت
منوچهر شمسایی درگذشت
استاد فرشچیان دار فانی را وداع گفت
سیامک شایقی درگذشت
امید جهان، خواننده جوان پاپ درگذشت
خاکسپاری «ناصر تقوایی» در امامزاده طاهر
احمد توکلی درگذشت
نگاهی به زندگی و رزومه امید جهان
تصویر خاص مجیدی در تشییع مرحوم محمد کاسبی
کپی غیرمجاز، «قلب یخی»را ورشکست کرد
بازیگر و کارگردان مطرح سینما درگذشت
دل‌نوشته‌ی مسعود کیمیایی برای ناصر تقوایی
کارگردان مشهور سینما درگذشت
«سقای بی‌ریا» درگذشت
قلب ملی پوش سابق فوتسال ایستاد
پوران درخشنده عزادار شد
رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درگذشت
درگذشت یک هنرمند قدیمی+عکس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
7
پاسخ
یادش گرامی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
ایران ممکن است از کره شمالی سلاح هسته‌ای بخرد/ فتوای آیت الله خامنه‌ای می‌تواند تغییر کند
لحظه اعلام فوت صابر کاظمی را ببینید
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید
ماجرای خطوط دود عجیب در آسمان تهران چیست؟+عکس
علت اصلی مرگ صابر کاظمی فاش شد
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد
ملی پوشان والیبال با بازوبند مشکی وارد زمین می‌شوند
تصاویر پدر صابر کاظمی بر بالای پیکر پسرش
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۶۸ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۵ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۰ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۹ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
زلزله در کابینه؛ نوبت به حسابرسی رسید/ مجلس چهار وزیر را به چالش کشید  (۴۶ نظر)
چهره جدید احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق!  (۴۵ نظر)
tabnak.ir/005cIS
tabnak.ir/005cIS