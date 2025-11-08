۱۷/آبان/۱۴۰۴
سیاسی
»
مجلس شورای اسلامی
۳
پ
کنایه نماینده تهران به معاون اجرایی رئیس جمهور
قائم پناه گفته مردم دغدغه گوشت و برنج دارند. بعد از یکسال این کشف شما رو باید توی گینس ثبت کنیم.
۳
اشتراک گذاری
برچسب ها
کنایه
نماینده مجلس
معاون رئیس جمهور
قائم پناه
خبر فوری
گرانی
گرانی گوشت
گرانی برنج
گزارش خطا
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۲
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۳
مجید
|
|
۱۰:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
6
پاسخ
شما هم در گرانی ها بی تقصیر نیستید
ناشناس
|
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
1
2
پاسخ
از زمان مرحوم شهید رییسی که با حذف ارز 4200 تومانی دستور دادند فقط چهار قلم کالا گران شود استارت گرانی ها زده شد ولی اولا کو گوش شنوا بنظر نمایندگان محترم غیر از تکه پرانی کاری دیگر ندارند ثانیا با مشکلات تحریم که دائما می گویید جنبه روانی دارد ایا ارزی وارد میشود تا با ان نیازهای جامعه را تامین کرد
ناشناس
|
|
۱۱:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۷
0
3
پاسخ
نه اینکه دستان شما با بی مدیریتی تون توی این گرونی آغشته نیست
از رو هم نمیرین
