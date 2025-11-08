میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت خودرو امروز 17 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 17 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
قیمت خودرو امروز 17 آبان 1404

قیمت خودرو امروز 17 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در حال حاضر تحت‌تاثیر کاهش انتظارات تورمی، روندی به سمت ثبات نسبی قیمت‌ها را تجربه می‌کند. از منظر اقتصادی، در صورتی که نرخ خودرو از مبادی عرضه افزایش یابد، با توجه به محدودیت ظرفیت تقاضای موثر، احتمال کوچک‌تر شدن بازار و تعمیق رکود وجود دارد. در مقابل، چنانچه عرضه یا تیراژ تولید خودرو کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار بروز نوسانات قیمتی و هیجانات مقطعی در بازار را داشت.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در مجموع، در کوتاه‌مدت بازار خودرو در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و در بازه میان‌مدت و بلندمدت نیز، پایداری یا تغییر در مولفه‌های بنیادین اثرگذار بر بازار، عامل تعیین‌کننده مسیر قیمتی خودروها خواهد بود.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین اتوماتیک پلاس بیشترین تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی را تجربه کرد. بر این اساس، این سدان داخلی 17 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 530 میلیون تومان خرید و فروش شود. از طرف دیگر، اطلس G نسبت به روز معاملاتی گذشته دو میلیون تومان ارزان شد و به شاخص 766 میلیون تومان رسید.

پژو 207 دنده‌ای هیدرولیک افت قیمت 6 میلیون تومانی را تجربه کرد و با بهای یک میلیارد و 6 میلیون تومان به معاملات امروز رسید. از سوی دیگر، سورن پلاس (XUP) ریزش بهای دو میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با ارزش 862 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

قیمت خودروهای مونتاژی

لوکانو L8 نسبت به هفته گذشته 30 میلیون تومان گران شد تا با نرخ چهار میلیارد و 600 میلیون تومان در بنگاه‎های معاملاتی عرضه شود. از سوی دیگر، هایما 7X افت 10 میلیون تومانی را تجربه کرد و به شاخص دو میلیارد و 315 میلیون تومان رسید.

تیگو 8 پرومکس افت قیمت 20 میلیون تومانی را تجربه کرد و به نرخ معاملاتی چهار میلیارد تومان رسید. از طرف دیگر، اکستریم QX با همان نرخ هفته گذشته، یعنی 6 میلیارد و 360 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شد.

میان محصولات کرمان‌موتور، جک S3 ریزش بهای 12 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 538 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از سوی دیگر، جک J4 تنها دو میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 268 میلیون تومان رسید.

 

