پسر جوان: پدرم را به خاطر «آزار» خواهرم کشتم

فرمانده انتظامی شهرستان اهر از وقوع قتل و دستگیری قاتل در کمتر از چهار ساعت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ نعمت محمدزاده گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ مبنی در خصوص وقوع قتل در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی، پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررسی موضوع در محل وقوع قتل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل با بررسی موضوع آغاز شد و قاتل که فرزند ۱۲ ساله مقتول بوده در کمتر از ۴ ساعت شناسایی و طی بازجویی به عمل قتل اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی اهر، علت وقوع این حادثه را از زبان فرزند قاتل به این شرح اعلام کرد که در پی بازی و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پیدا کرده و با ضربات چاقو از ناحیه سینه پدرش را به قتل رسانده است.

وی گفت: با توجه به اینکه قاتل زیر ۱۵ ساله بوده است، مستقیما برای بررسی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی شد.

به نقل از پایگاه خبری پلیس در روز یکشنبه ۱۱ آبان، محمد زاده، عدم پایبندی برخی از خانواده‌ها به قوانین و مقررات و نظام اخلاقی، دینی و انسانی و همچنین عدم تربیت و روابط سالم در بین افراد این خانواده‌ها را از جمله عوامل این گونه قتل‌ها عنوان کرد.