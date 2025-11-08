واکنش باشگاه پرسپولیس به ویدیوی جنجالی

باشگاه پرسپولیس در بخشی از بیانیه رسمیاش نوشت:« با توجه به چندصدایی بودن شعارها روی سکوی ورزشگاه، طبعا در پسزمینه انواع و اقسام شعارها شنیده میشود.»
به گزارش تابناک، متن بیانیه باشگاه پرسپولیس به این شرح است: «بعد از پیروزی ارزشمند پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان که با تلاش تکتک بازیکنان و اعضای کادر فنی همراه شد، تیم رسانهای باشگاه پرسپولیس برای مطلع کردن هوادارانی که نتوانستند در ورزشگاه شهدای شهر قدس تیم را همراهی کنند، اقدام به انتشار ویدئوهایی از حال و هوای ورزشگاه نمود تا میلیونها هوادار ارتش سرخ از فضای ورزشگاه که با تشویق ایسلندی اوسمار همراه بود نیز مطلع شوند. یکی از ویدیوها که انتخاب چندثانیهای تدوینگر از تشویقهای هواداران بوده است محل بحث قرار گرفته است. در این بین با توجه به چندصدایی بودن شعارها روی سکوی ورزشگاه، طبعا در پسزمینه انواع و اقسام شعارها شنیده میشود که بسیاری از آنها چندان واضح و شفاف به گوش نمیرسد و در ویدیوی مربوطه هم وضوح لازم در مورد محتوای شعار وجود ندارد.
با این حال برای جلوگیری از سوءتفاهمهای احتمالی، ویدئوی مدنظر از استوری صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس پاک شد. ذکر این نکته ضروریاست که در شعارهای مطرح شده در ورزشگاه هیچ اسمی از باشگاهی، آورده نشده است. باشگاه پرسپولیس همیشه حامی اخلاق بوده و این موضوع را به هواداران محترمش نیز توصیه میکند.»