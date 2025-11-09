ترشی برای سرماخوردگی خوب است یا بد؟

تصور عموم جامعه این است که خوردن ترشی هنگام سرماخوردگی باعث تشدید علائم میشود بنابراین از خوردن این خوراکی مفید پرهیز میکنند و سراغ روشهای رایج درمان خانگی سرماخوردگی میروند.
به گزارش تابناک به نقل از بهداشت نیوز، این در حالی است که برخی متخصصین تغذیه معتقدند که نه تنها ترشی برای سرماخوردگی ضرر ندارد بلکه با داشتن ویتامین C به روند بهبودی نیز کمک خواهد کرد. اما در پاسخ به این سوال که آیا ترشی و سرکه برای سرماخوردگی ضرر دارد؟ باید با ادامه این مطلب از مجله ستاره همراه شوید.
فواید مصرف ترشی برای سرماخوردگی
اینکه ترشی چه تاثیری بر سلامت شما حین سرماخوردگی داشته باشد به مواردی از جمله سیستم ایمنی و حساسیتهای شما وابسته است بنابراین سعی کنید به اندازه کم مصرف کنید تا دچار آسیب جدی نشوید و در صورتی که التهاب گلو یا سرفه شدت یافت خوردن ترشی را متوقف کنید.
تقویت سیستم ایمنی
ترشی پرتقال و سایر مرکبات میتواند به تقویت سیستم ایمنی کمک کند زیرا حاوی مقدار زیادی ویتامین C است و خاصیت ضد باکتریایی دارد و مصرف آن در حد بسیار کم برای پیشگیری از عفونت دستگاه تنفسی نیز مناسب است. همچنین میتوانید وارد مطلب خواص سیب زمینی ترشی شوید و از موارد مصرف آن در سرماخوردگی اطلاع یابید.
غنی از پروبیوتیکها
اگر ترشی شما از نوع تخمیری باشد مانند کلم ترش تخمیری، غنی از پروبیوتیکها خواهد بود و به همین دلیل میتوانید به مقدار کم هنگام سرماخوردگی از این نوع ترشیها مصرف کنید و در صورتی که حساسیت نداشته باشید ممکن است به بهبود وضعیت کلی بدنتان کمک کند.
مضررات مصرف ترشی در سرماخوردگی
ترشی با وجود تمام فوایدی که میتواند برای بهبود سرماخوردگی داشته باشد اما ممکن است منجر به عوارضی برای فرد بیمار شود، بنابراین با توجه به علائم و شرایطتان اگر لازم است خوردن ترشی را متوقف کنید.
تشدید گلودرد و سرفه
اگر سرفه و گلودرد دارید تا زمان بهبودی از خوردن ترشی بپرهیزید زیرا با مصرف مواد اسیدی داخل ترشی ممکن است التهاب گلویتان بیشتر شود.
مشکلات گوارشی و حساسیت
اگر از بیماریهای زمینهای مانند مشکلات گوارشی رنج میبرید و سرماخوردهاید سراغ ترشی نروید، به خصوص اگر پُر ادویه است زیرا منجر به تحریک معده و حتی رفلاکس میشود و علائم سرماخوردگی را شدت میدهد.
آیا سیر ترشی برای سرماخوردگی ضرر دارد؟
سیرترشی به خصوص اگر چند ساله باشد خاصیت زیادی دارد که از مهمترین فواید و خواص سیر ترشی میتوان به تقویت سیستم ایمنی بدن اشاره کرد. اما آیا مجازیم هنگام سرماخوردگی هم سیر ترشی بخوریم؟ اول از همه در نظر داشته باشید که در مصرف این نوع ترشی با وجود خواص زیادش باید اعتدال را رعایت کنید؛ سیر خام به دلیل خواص آنتی بیوتیکی برای درمان سرماخوردگی بسیار مفید است اما ترکیب آن با سرکه باید در حد مجاز مصرف شود تا از تشدید گلودرد و التهاب جلوگیری کند. اگر هم سوالتان این است که سیر ترشی برای سرفه خوب است یا نه؟ باید در پاسخ بگوییم که ممکن است باعث تشدید سرفه شود بنابراین اگر از سرفههای شدید رنج میبرید سیر ترشی نخورید.
آیا سرکه برای سرماخوردگی ضرر دارد؟
معمولا سرکه را به تنهایی مصرف نمیکنیم و در ترشی وجود دارد و در پاسخ به سوال بالا باید بگوییم که سرکه میتواند به ترشح هیستامین در بدن منجر شود؛ بنابراین اگر حساسیت دارید سرکه میتواند حتی التهاب دستگاه تنفسی را تشدید کند. اما در نظر داشته باشید که سرکه انواع مختلفی دارد و از خواص سرکه سیب میتوان به بهبود گلودرد ناشی از حساسیت یا سرماخوردگی اشاره کرد.
سخن پایانی
مصرف یا منع مصرف سرکه، سیرترشی و انواع ترشی در دوره نقاهت سرماخوردگی به شما و حساسیتهایتان بستگی دارد بنابراین اگر از بیماری زمینهای مانند مشکلات ریوی رنج میبرید حتما با اجازه پزشک از ترشی یا انواع سرکه استفاده کنید و خودسرانه عمل نکنید.