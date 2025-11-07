بیانیه استقلال بعد از ویدیوی منشوری پرسپولیس

به گزارش تابناک، جشن بازیکنان پرسپولیس در پایان مسابقه تبدیل به یک جنجال بزرگ شد. تشویق ایسلندی و هماهنگ که هواداران نام «اوسمار» را با هر صدای طبل به صورت همزمان فریاد می‌زدند و پس از آن عبارت دیگری را به زبان می‌آوردند که محتوای توهین‌آمیز علیه باشگاه استقلال را در خود داشت. این ویدیو خیلی سریع با واکنش همه‌جانبه هواداران استقلال و صفحات هواداری این تیم همراه شد و رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس سریعا ویدیو را پاک کرد و باشگاه استقلال با انتشار بیانیه‌ای به اقدام جنجالی پرسپولیسی‌ها واکنش نشان داد. در این بیانیه آمده است:

به نام خداوند دادار و داور

محکومیت رفتارهای ناشایست و تأکید بر احترام به تاریخ و هویت باشگاه استقلال

در پهنهٔ سبز فوتبال، که میدان پهلوانی و جوانمردی است، گاه صدای ناهنجار بی‌اخلاقی، حریم احترام و شرافت را می‌شکند. آن‌گاه که پای احساسات و تعصبات به میان می‌آید، انتظار می‌رود فرهیختگی و انسانیت، فراتر از رنگ پیراهن‌ها بدرخشد.

با کمال تأسف و اندوه، شاهد رویدادهای ناخوشایند پس از دیدار اخیر بودیم؛ رویدادی که نه تنها جمعی از هواداران یک تیم مشخص، با هتک حرمت و رفتاری وقیحانه، دامن قداست رقابت تاریخی و پرغرور دو تیم بزرگ کشور را آلودند، بلکه متأسفانه رسمیت یافتن و انتشار این اقدام ناپسند از مجاری رسمی آن تیم، زخم را عمیق‌تر کرد. این حرکت، نه تنها رفتاری بی‌شرمانه که نقض آشکار منشور اخلاقی ورزش و توهین به شعور میلیون‌ها هوادار اصیل و باشرف باشگاه بزرگ استقلال است.

در برابر این صحنه‌های تأسف‌بار، محکومیت قاطع و بی‌چون و چرای خود را اعلام می‌داریم. حمایت رسمی از چنین رفتارهای بی‌ادبانه‌ای، تنها موجب تعمیق شکاف‌ها و خدشه‌دار شدن روح ورزش و رقابت سالم می‌شود. این اقدام، خاری است بر جان فوتبال ایران و ضربه‌ای است به حیثیت جامعهٔ ورزشی ما.

اما در این میان، باید یادآور شد باشگاه استقلال، این نهاد سترگ و تاریخ‌ساز، با کارنامه‌ای درخشان و میراثی سرشار از افتخار، همواره نماد استواری، اصالت و بزرگ‌منشی بوده است. هواداران فهیم و باشعور استقلال، که در طول دهه‌ها، در شادی و سختی، با غیرت و متانت از رنگ آبی‌شان پاسداری کرده‌اند، سزاوار هیچ‌گونه بی‌احترامی و توهین نیستند. تاریخ پرشکوه و پرافتخار این باشگاه، گواه روشنی بر ظرفیت و عمق ریشه‌هایش در جان مردم این سرزمین است.

از خداوند متعال مسئلت داریم که خرد و متانت، بار دیگر بر میادین ورزشی ما سایه افکند و به همهٔ دست‌اندرکاران و هواداران یادآوری کند که فوتبال، آیینهٔ شرافت، احترام و پهلوانی است. باشد که در سایهٔ اخلاق و احترام متقابل، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر این ورزش محبوب میهن عزیزمان باشیم.

پاینده ایران و ایرانی