بعد از ادای احترام نظامی به پرچم عربستان به‌عنوان میزبان این دوره از بازی‌ها، پرچم انجمن همیستگی ورزش کشورهای اسلامی توسط قهرمانان عربستان سعودی حمل و سپس برافراشته شد.

به گزارش تابناک، ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی از ساعت ۲۰:۳۰با تاخیری ۳۰ دقیقه ای در میدان مسابقات شترسواری الجنادریه موسوم به Al Janadriyah Camel Racing شهر ریاض، پایتخت کشور عربستان سعودی با رژه تیم‌های شرکت‌کننده رسما افتتاح شد. مراسمی رنگارنگ با شعار One Nation به معنی ملت واحد که بیانگر اتحاد، همبستگی و اشتراک ارزش‌ها در میان کشورهای اسلامی بود و تاکید داشت که ورزش می‌تواند نقطه اشتراک امت اسلامی باشد.

میزبان مسابقات از مسکات Finjaal الهام‌گرفته از «فنجان عربی» (finjan)، به‌عنوان نماد مسابقات استفاد کرده است که نمادی از سخاوت، مهمان‌نوازی و اصالت فرهنگی عربی است.

مراسم با ترسیم نقشه کره زمین با استفاده هوش مصنوعی و پرواز هزاران ریز پرنده در آسمان و به تصویر کشیدن عبارت «نورتونا» برای خوش‌آمدگویی به مهمانان آغاز شد و سپس ورزشکاران ۵۷ کشور حاضر در مسابقات رژه رفتند.

پیش‌قراول رژه تیم‌ها، شتری با به بار فنجان عربی بود و میزبان با تکیه بر میراث فرهنگی عربستان، رقص سنتی و جلوه‌های مدرن، ترکیبی از گذشته و آینده را به نمایش گذاشت تا نمادی از تلاش برای «پیوند سنت با مدرنیته» باشد.

کاروان ورزشی ایران که با ۱۹۰ ورزشکار در این دوره از رقابت‌ها شرکت کرده با پرچم‌داری علیرضا معینی(ملی‌پوش وزنه‌برداری که جایگزین علی داودی آسیب‌دبده شد) و مریم بربط ملی‌پوش رشته جودو، در مراسم رژه حاضر شد.

یکی از نکات جالب توجه مراسم افتتاحیه، حضور کشور بورکینافاسو با تنها یک ورزشکار در مراسم رژه بود.

