واکنش سردار آزمون به سوگ صابر کاظمی

ستاره فوتبال ایران، در پی درگذشت صابر کاظمی، به شدت متأثر شد و به این ضایعه واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، ترکمن‌صحرا امروز روز سخت و سنگینی را پشت سر گذاشت. صابر کاظمی، ستاره جوان و تنها ٢۶ ساله والیبال ایران امروز در آق‌قلا به خاک سپرده شد تا ورزش ایران در یک شوک بزرگ فرو برود.

شاید کسی نیست که نداند مردم در ترکمن‌صحرا، گنبد و به طور کلی استان گلستان چقدر عاشق والیبال هستند. حتی سردار آزمون، ستاره فوتبال ایران و همشهری صابر کاظمی نیز هیچگاه علاقه خود به این ورزش را پنهان نکرده و حالا سردار هم در سوگ از دست دادن دوست و همشهری جوانش است.

سردار آزمون که کاملا از اتفاق رخ داده برای صابر کاظمی شوکه و ناراحت است، درباره این ضایعه تلخ گفت: هنوز باورم نمی شود که باید قبل از اسم صابر کلمه مرحوم را بیاوریم. نه من، به نظرم هیچکس این درد بزرگ را فراموش نمی‌کند. نه به خاطر اینکه صابر همشهری من بود، واقعا او یکی از بهترین والیبالیست‌هایی بود که من در این چند سال دیده بودم. والیبال و ورزش ایران یک ستاره واقعی را از دست داد و واقعا غم‌انگیز است.

سردار در ادامه گفت: این غم سنگینی است و کلمات هرگز نمی‌تواند این درد را التیام ببخشد ولی واقعا برای پدر صابر کاظمی عزیز و خانواده‌اش آرزوی صبر می‌کنم. از دست دادن جوان بدترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک خانواده بیفتد آن هم چنین جوان بی‌نظیری. امروز همه ایران عزادار صابر هستیم و باز هم برای خانواده‌اش آرزوی صبر می‌کنم.

ستاره تیم ملی فوتبال ایران درباره استقبال پرشکوه مردم ترکمن‌صحرا در مراسم تشییع پیکر صابر کاظمی نیز گفت: مردم ترکمن‌صحرا همیشه نشان داده‌اند که چقدر بامعرفت هستند و امروز یک بار دیگر این موضوع را ثابت کردند. ترکمن صحرا داغدار صابر کاظمی است و من می‌فهمم که چقدر مردم این منطقه الان بابت این اتفاق شوکه و بدحال هستند. خدا به همه صبر بدهد.

آزمون در پایان درباره درباره خصوصیات اخلاقی صابر کاظمی نیز گفت: راستش را بخواهید من فقط یک بار به صورت رو در رو صابر را دیدم اما در همان یک ملاقات هم متوجه شدم که چه پسر درجه یک ‌و خوش قلبی است. واقعا صابر حیف شد.