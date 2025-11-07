فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است

وزیر خارجه عراق اعلام کرد که آمریکا دوست و متحد این کشور و بغداد به دنبال حفظ روابط خوبش با واشنگتن است.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، فواد حسین وزیر خارجه عراق در گفتگو با العربیه از رسانه های سعودی گفت که وزیر جنگ آمریکا با وزیر دفاع عراق تماس گرفته و درباره موضوع گروه‌های مقاومت در عراق رایزنی کرده است، موضوع جدی است و ما آن را جدی می‌گیریم.

وی در اظهاراتی تامل برانگیز افزود: ما آماده همکاری با نماینده جدید ترامپ(مارک ساوایا) هستیم. رابطه ما با آمریکا بر پایه تاریخ و منافع مشترک و همکاری در مبارزه با داعش شکل گرفته است. اکنون همکاری ما بیشتر در حوزه‌های اقتصادی، انرژی، بهداشت و آموزش متمرکز است.

فواد حسین گفت: ما آمریکا را متحد عراق می ‌دانیم و با طرف ایرانی خیلی صریح هستیم. آنها مشکلشان با آمریکاست، می ‌خواهیم روابط خوبی با هر دو داشته باشیم.

وی افزود: آمریکا دوست و متحد ما است و ایران همسایه ما، با ایران هم مسائل زیادی داریم که به تاریخ و فرهنگ مربوط می‌شود. ما به روابطمان با ایران احترام می‌ گذاریم اما روابط خوبمان با واشنگتن را هم حفظ می‌ کنیم.

فواد حسین گفت: موضوع گروه هاى مقاومت، موضوع داخلی است. قانون اساسی اجازه فعالیت گروه ‌های مسلح خارج از کنترل دولت را نمی ‌دهد.