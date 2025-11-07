شوک در پیکان؛ دقیقی استعفا کرد

به گزارش تابناک؛ سعید دقیقی، سرمربی مستعفی پیکان، در پی شکست مقابل فولاد و کسب نتایج ضعیف در هفته‌های اخیر، استعفای خود را از طریق فضای مجازی و با انتشار یک پیام احساسی اعلام کرد.

در این پیام که لحظاتی پس از شکست پیکان منتشر شد، دقیقی ضمن تشکر از تمامی ارکان باشگاه، تصمیم خود برای کناره‌گیری را اعلام کرد. متن کامل پیام استعفای سعید دقیقی به شرح زیر است:

«گاهی گمان نمی‌کنی ولی خوب می‌شود، گاهی نمی‌شود، که نمی‌شود...»

«ضمن تقدیر و تشکر بی‌شائبه از بازیکنان، کادر فنی و پشتیبانی، مدیرعامل عزیز و هیأت مدیره محترم پیکان استعفای خود رو از ادامه فعالیت در باشگاه پیکان اعلام می‌دارم و امید و آرزو می‌کنم این نوع فوتبال با کیفیت با انتخاب فردی اصلح منتج به نتیجه شود...»

این استعفا در حالی صورت گرفت که پیکان با یک پیروزی و شش تساوی در ده بازی، در انتهای جدول قرار گرفته بود و تنها ۲۲ روز پیش قرارداد دقیقی تا سال ۱۴۰۹ تمدید شده بود.