اصل ماجرای 5 دروغ جدیدی که ترامپ گفت

«من مسئول حمله اسرائیل به ایران بودم»؛ این جمله‌ای بود که رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه خطاب به خبرنگاران حاضر در کاخ‌سفید بیان کرد تا پازل «تله مذاکره» پیش پای ایران بیش از پیش تکمیل شود؛ تله‌ای که «تحریم» و «حمله نظامی» دو اهرم اصلی آن به‌حساب می‌آیند.
اعتراف تازه اسرائیلی ها درباره قدرت موشکی ایران | اصل ماجرای 5 دروغ جدیدی که ترامپ گفت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، با وجود اینکه دونالد ترامپ طی ماه‌های اخیر کوشیده چهره‌ای «صلح‌ساز» از خود ارائه دهد، اما اذعان اخیر او به نقشش در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم‌صهیونیستی علیه ایران، تصویر کامل‌تری از رویکردهای جنگ‌طلبانه محور ترامپ – نتانیاهو را به افکارعمومی جهانیان ارائه کرده؛ تصویری که یک وجه اساسی آن، تله‌گذاری در مقابل ایران آن هم با توسل به حربه «مذاکره» است.

ازسوی دیگر اظهارات تازه رئیس‌جمهور آمریکا یک قطعه دیگر از دومینوی دروغ‌های ترامپ درباره ایران به‌حساب می‌آید که طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر شاهد نمودهای مختلفی از آن بوده‌ایم؛ او اکنون در حالی به «دخالت مستقیم» خود در حمله رژیم‌صهیونیستی به ایران اذعان می‌کند که پیش از این منکر ایفای چنین نقشی شده بود.

دروغ‌های تازه درباره ایران

طرح دروغ‌های متعدد درباره ایران، یکی از راهبردهای ترامپ در مواجهه با جمهوری‌اسلامی که در ادامه به برخی نمونه‌های آن اشاره می‌شود:

۱

نقش آمریکا در حمله به ایران

  • دروغ: ترامپ در ۲۵ خردادماه ۱۴۰۴ و حدود یک روز پس از حمله رژیم‌صهیونیستی، طی پستی در شبکه‌اجتماعی «تروث سوشال»، مدعی شد که «ایالات‌متحده آمریکا هیچ ارتباطی با حملات به ایران ندارد».
  • واقعیت ماجرا: رئیس‌جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه ۱۵ آبان‌ماه در جمع خبرنگاران حاضر در کاخ‌سفید به صراحت خود را مسئول حمله تل‌آویو به تهران دانست و اذعان کرد که «حمله اسرائیل به ایران بسیار بسیار قوی بود و من تا حد زیادی مسئولش بودم».

۲

توانایی هسته‌ای ایران

  • دروغ: رئیس‌جمهور آمریکا چند روز پیش در گفت‌وگو با شبکه آمریکایی «سی. بی. اس» ادعاهای تازه‌ای درباره توانایی هسته‌ای ایران مطرح کرد و مدعی شد که «ایران درحال‌حاضر هیچ‌گونه توانایی هسته‌ای ندارد».
  • واقعیت ماجرا: علاوه‌بر اینکه مقام‌های ایرانی بارها ادعاهای مطرح شده ازسوی ترامپ درباره نابودی برنامه هسته‌ای ایران را رد کرده‌اند، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی‌اتمی روز گذشته در گفت‌وگویی با «فرانس ۲۴» تاکید کرد که اگرچه تاسیسات غنی‌سازی ایران در جنگ ۱۲ روزه آسیب دیده، اما جمهوری‌اسلامی هنوز «اورانیوم غنی‌شده با درصد بالا» در اختیار دارد و از «دانش فنی کافی» برخوردار است. گروسی اگرچه در اظهاراتی فرافکنانه مدعی شد «ایران توانایی ساخت سلاح‌های هسته‌ای در آینده‌ای نزدیک را در اختیار دارد»، آن هم در شرایطی که مقام‌های ارشد ایران بارها چنین رویکردی را رد کرده‌اند، اما همین ادعاهای او پیش از هر چیز نشان‌دهنده ادعاهای دروغ رئیس‌جمهور آمریکا درباره از میان رفتن همه توانایی‌های هسته‌ای ایران است.

۳

درخواست تهران از واشنگتن؟

  • دروغ: دونالد ترامپ شامگاه پنجشنبه، ۱۵ آبان‌ماه، در دیدار با رهبران کشورهای آسیای مرکزی، یک دروغ دیگر درباره ایران هم گفت؛ اینکه «جمهوری‌اسلامی از کاخ سفید می‌پرسد که آیا امکان لغو تحریم‌ها وجود دارد یا نه».
  • واقعیت ماجرا: رئیس‌جمهور آمریکا در حالی تلاش می‌کند با طرح دروغ‌های این‌چنینی، تهران را در موضع ضعف نشان دهد که رهبرمعظم‌انقلاب روز ۱۲ آبان‌ماه در دیدار جمعی از دانش‌آموزان و دانشجویان، دیدگاه‌های صریحی دراین‌باره مطرح کردند که بازتاب جهانی گسترده‌ای نیز داشت. حضرت‌آیت‌الله خامنه‌ای به‌صراحت تاکید کردند که «ایران قوی» تنها راه علاج مشکلات است. ازسوی دیگر سیدعباس عراقچی، رئیس دستگاه دیپلماسی کشور نیز چهارشنبه گذشته در حاشیه نشست هیات‌دولت تاکید کرد که «فعلا برنامه‌ای برای مذاکره ایران و آمریکا وجود ندارد».

۴

تاثیر تحریم‌ها

  • دروغ: دروغ بزرگ دیگر ترامپ در دیدار پنجشنبه خود با تعدادی از رهبران کشورهای آسیای‌مرکزی معطوف به تاثیر تحریم‌ها بر «تضعیف ایران» بود. او مدعی شد که «تهران تحت تحریم‌های بسیارسنگین آمریکا قرار دارد و این موضوع سبب شده انجام کارهایی که می‌خواهد، برایش بسیار دشوار شود».
  • واقعیت ماجرا: دروغ‌پردازی ترامپ درباره تاثیر تحریم‌ها بر رویکردهای ایران در حالی است که روز چهارشنبه گذشته، وبگاه ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها»، در گزارشی به نقل از منابع تخصصی بین‌المللی، اذعان کرد که صادرات نفت ایران در ماه اکتبر به اوج خود در سال ۲۰۲۵ رسیده؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکست اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران است.

۵

قدرت موشکی ایران

  • دروغ: رئیس‌جمهور آمریکا ۲۴ مهرماه گذشته در جریان کنفرانس خبری مشترک با رئیس اف‌بی‌آی، یک دروغ شاخدار دیگر هم گفت؛ اینکه «من پهپادها و موشک های ایران را منهدم کردم». ترامپ همچنین در دیدار اخیر با رهبران کشورهای آسیای‌مرکزی بار دیگر مدعی شد که «توان نظامی متعارف ایران به‌شدت تضعیف شده است»؛ ادعایی که در ادامه دروغ‌پردازی‌های ضدایرانی ترامپ، راهبرد «ضعیف» نشان دادن ایران را دنبال می‌کند.
  • واقعیت ماجرا: ترامپ درحالی مدعی نابودی توان موشکی و پهپادی ایران شده‌است که اندیشکده‌ها و تحلیلگران غربی طی ماه‌های اخیر بارها چنین ادعایی را رد کرده‌اند. آخرین نمونه آن، اعتراف چند روز قبل رسانه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» بود. این وبگاه روز پنجشنبه گذشته در گزارشی، اذعان کرد «تهران هر روز بر تعداد موشک‌هایش می‌افزاید» و ایران شهرهای موشکی زیرزمینی ایران، توان راهبردی جمهوری‌اسلامی محسوب می‌شود.

تله مذاکره

یکی از مهم‌ترین نکات موجود در مواضع اخیر ترامپ درباره ایران، عیان‌سازی دوباره راهبرد «فشار – مذاکره» بود؛ حربه‌ای که پیش از جنگ ۱۲ روزه رژیم‌صهیونیستی نیز علیه ایران به‌کار گرفته شد.

  • راهبرد: پیش کشیدن دوباره موضوع مذاکره با ایران
  • ابزار: ترامپ با دو حربه «حمله» و «تحریم»، سعی در بازگرداندن ایران به پای میز مذاکره دارد.
  • موضع تازه: رئیس‌جمهور آمریکا اخیر در جمع رهبران کشورهای آسیای مرکزی ادعا کرد که آماده‌ است تقاضاها برای رفع تحریم‌های ایران را بشنود؛ موضعی که به عنوان پالس تازه‌ای درباره «مذاکره» ارزیابی می‌شود.
  • واقعیت ماجرا: روزنامه آمریکایی «وال استریت ژورنال» پس از حمله رژیم‌صهیونیستی به ایران در ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، طی گزارشی تاکید کرد که دولت آمریکا از مذاکرات غیرمستقیم با ایران به‌عنوان ابزاری برای پنهان‌کردن برنامه‌های تل‌آویو به‌منظور حمله به ایران استفاده کرده‌است.
  • هدف راهبردی: موثر نشان دادن الگوی «حمله – تحریم» در مواجهه با ایران؛ ترامپ در واقع می‌کوشد «حمله به ایران» و «تحریم‌ها» را به عنوان دو بال کانونی «تضعیف ایران» نشان دهد؛ تصویری که بسیاری از کارشناسان غربی طی ماه‌های اخیر بر «دروغ‌پایه» بودن آن اذعان کرده‌اند.

 

