پاسخ صریح آیت الله سیستانی به سوالی درباره جادو

 آیت الله سیستانی از مراجع تقلید؛ به سوالی درباره جادو و جادوگری پاسخ گفتند.
آیا کسی می تواند با جادو و جادوگری حال یکی را پریشان کند؟
 
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه فکر و فرهنگ مبلغ، آیت الله سیستانی در پرسشی  درباره « جادو و جادوگری» پاسخ گفتند که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی این مرجع تقلید، تقدیم علاقه‌مندان می‌شود.
 
پرسش: آیا جادو وجود دارد وکسی که عنوان می کند با جادو و جادوگری می تواند حال یکی را پریشان کند واقعیت دارد؟
 
پاسخ: سحر وجادو چنانکه از قرآن کریم بدست می آید اثر دارد (فیتعلمون منهما مایفرقون بین المرء وزوجه) والبته دعاهائی هم برای ابطال جادو و سحر هست و لی اکثر کسانی که ادعای سحر و جادو دارند دروغ می گویند و با ترفندهائی مردم را فریب می دهند و گاهی در اثر تلقین شخصی را مریض و بیمار می کنند و او گمان می کند جادو شده است.
