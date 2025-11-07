شرکت های هواپیمایی بار دیگر بهای بلیت خود را بدون تغییر در کیفیت خدمات افزایش دادند و دلیل آن را رشد نرخ ارز اعلام کردند.

یه گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، شرکت های هواپیمایی بار دیگر بهای بلیت خود را بدون تغییر در کیفیت خدمات افزایش دادند و دلیل آن را رشد نرخ ارز اعلام کردند.

در آبان ۱۴۰۴، قیمت بلیت پروازهای داخلی در ایران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد جهش داشته است؛ این درحالی است که براساس گزارش نیمه نخست ۲۰۲۵، میانگین رشد جهانی بلیت هواپیما تنها ۱۵درصد بوده است.

بازنشستگان ناگزیر به اشتغال

احمد میدری، وزیر کار گفت: این رویه درست نیست که افراد حدود ۵۰‌سالگی بازنشسته شوند و سراغ شغل دیگر روند و فرصت‌های اشتغال را از جوانان سلب ‌کنند. امروز ۵۲درصد بازنشستگان سازمان تأمین‌اجتماعی، بازنشسته پیش از موعد هستند.

صرفه جویی ارزی بومی سازی: ۳.۵ میلیارد دلار

بنا بر آمار وزارت صمت، از سال ۱۳۹۹ تاکنون، بیش از ۳.۵ میلیارد دلار صرفه‌جویی ارزی از محل بومی‌سازی اقلام موردنیاز صنایع معدنی کشور حاصل شده است. حدود ۴۰ قلم محصول راهبردی در صنایع معدنی کشور با هدف بومی‌سازی شناسایی شده است.

اعتبار کالابرگ مرحله پنجم تامین شد

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: منابع موردنیاز برای اجرای طرح کالابرگ مرحله پنجم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تامین شد. زمان دقیق آغاز طرح توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاع‌رسانی می‌شود.

زعفران ایران در تنگنای صادرات

نایب‌رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به چالش‌های متعدد در مسیر تولید و صادرات این محصول از قاچاق ماهانه حدود ۱۰تن زعفران خبر داد و گفت: تنها راه مقابله با قاچاق، رفع موانع صادراتی است. طبق آمارهای وزارت جهادکشاورزی سال گذشته حدود ۴۵۰تن زعفران در کشور تولید شد.

عدم تغییر سیاست قیمت‌گذاری ارز ترجیحی

معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرد: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.

تبدیل سند دفترچه‌ای به تک‌برگ چقدر هزینه دارد؟

تعویض سند دفترچه‌ای به تک‌برگ صرفا به‌روزرسانی اطلاعات مالکیت است و هیچ مالیاتی دریافت نمی‌شود، اما تأخیر در تعویض سند می‌تواند دسترسی به خدمات ثبتی و نقل و انتقال ملک را محدود کند.

هوشمندسازی ۳۰۰هزار کنتور برق در تهران

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: تا پایان سال ۴۰هزار کنتور دیگر برای مشترکان پرمصرف جایگزین می‌شود تا مجموع کنتورهای هوشمند استان به ۳۰۰هزار دستگاه برسد.

رخنه دلال‌ها به سامانه بازارگاه در سایه ضعف نظارت جهادکشاورزی

علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: سامانه بازارگاه قرار بود مستقیما با تولیدکننده در ارتباط باشد، اما به‌علت بی‌دقتی وزارت جهادکشاورزی، واسطه‌ها دوباره وارد زنجیره شدند و نقش دلال را ایفا کردند. این واسطه‌ها باعث شدند قیمت نهاده‌ها تقریبا دوبرابر شود.

کاهش مصرف گاز با تعویض بخاری‌های فرسوده

سرمایه‌گذاری صنایع در تعویض بخاری‌های فرسوده با بخاری‌های پربازده، نه‌تنها منجر به کاهش روزانه ۱۰۰ میلیون مترمکعبی ناترازی کشور خواهد شد، بلکه با تخصیص این منابع گازی صرفه‌جویی شده به صنایع با ارزش‌افزوده بالا، تداوم تولیدات صنایع نیز رقم می‌خورد.