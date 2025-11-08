میلی صفحه خبر لوگو بالا
راز پنهان 37 ساله سیمپسون‌ها

هومر تلاش می‌کند تا با او پیوند برقرار کند، اما اصرار او برای نوشتن بارت با دست راست، وضعیت را بدتر کرده و بارت را به سمت شوخی‌های خطرناک‌تر سوق می‌دهد. در این قسمت همچنین اشاره‌ای ظریف به آیه 1 Corinthians 6: 1-11 از کتاب مقدس، در تابلوی اعلانات دفتر کشیش لاوجوی دیده می‌شود که به رفتار اشتباه بارت اشاره دارد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۹۱
| |
223 بازدید

راز پنهان 37 ساله سیمپسون‌ها: بازگشت شگفت‌انگیز به ریشه‌ها در اپیزود جدید

به گزارش تابناک؛ سیمپسون‌ها پس از ۳۷ سال، در اپیزود جدید خود با یک ارجاع پنهان و دلنشین، به اولین قسمت تاریخ خود ادای احترام کرد. این بازگشت به ریشه‌ها، بسیاری از طرفداران قدیمی را غافلگیر کرده است.

اپیزود “Bad Boys… For Life?” از فصل ۳۷ این سریال کالت، داستانی جذاب از شکل‌گیری رابطه هومر و بارت را روایت می‌کند. این اپیزود پر از ایستر اگ‌ها و اشارات به تاریخچه طولانی این مجموعه است.

اشاره به گذشته در اپیزود جدید سیمپسون‌ها

سیمپسون‌ها

قسمت جدید سیمپسون‌ها، با عنوان “Bad Boys… For Life?”، بار دیگر به شیوه فلش‌بک، به ریشه‌های رابطه هومر و بارت بازمی‌گردد. در این داستان، مارج برای حل مشکلات خانوادگی، از هومر می‌خواهد تا خاطره‌ای از دوران جوانی فرزندانشان تعریف کند. این روایت به چهار سال پیش می‌رود، زمانی که بارت از بی‌توجهی هومر آزرده شده و شروع به انجام شیطنت‌هایی می‌کند. هومر تلاش می‌کند تا با او پیوند برقرار کند، اما اصرار او برای نوشتن بارت با دست راست، وضعیت را بدتر کرده و بارت را به سمت شوخی‌های خطرناک‌تر سوق می‌دهد. در این قسمت همچنین اشاره‌ای ظریف به آیه 1 Corinthians 6: 1-11 از کتاب مقدس، در تابلوی اعلانات دفتر کشیش لاوجوی دیده می‌شود که به رفتار اشتباه بارت اشاره دارد.

بازگشت به ریشه‌ها: پیوند هومر و بارت

پس از تلاش‌های ناموفق و فرار هومر و بارت از مددکاران اجتماعی به خانه درختی قدیمی هومر، لحظه‌ای کلیدی رقم می‌خورد. هومر در ماشین، قصد برداشتن آخرین دونات را دارد که متوجه می‌شود بارت نیز با ولع به آن نگاه می‌کند. او مکث می‌کند و با خود می‌اندیشد: “او دردسر ساز است، غیرقابل کنترل است. او… او من است!” این ادراک، نقطه عطفی در رابطه آن‌هاست. هومر دونات را به بارت می‌دهد و بارت آن را نصف کرده و با پدرش شریک می‌شود. این لحظه، ادای احترامی آشکار به اولین قسمت سیمپسون‌ها، “Simpsons Roasting on an Open Fire” است، جایی که هومر سگ خانواده را “بازنده و مسکین” خطاب می‌کند و در نهایت می‌پذیرد که “او… یک سیمپسون است.” آل جین، شورانر افسانه‌ای سریال که این شوخی را در قسمت اول مطرح کرده بود و پس از ۲۵ سال از این سمت کناره‌گیری می‌کند، این ارجاع را برای خود بسیار خاص می‌داند. همچنین در این اپیزود اشارات دیگری مانند خفه‌کردن بارت توسط هومر، تخت خواب دلقکی و مدل موی دکتر هیبرت (با صداپیشگی Kevin Michael Richardson) دیده می‌شود.

برچسب ها
سیمپسون ها انیمشین سیمپسون‌ها
