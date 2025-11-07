میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سرنوشت عجیب زنی که می‌خواست بلاگر شود

وقتی تازه‌داماد ورشکست شد و با نقشه‌ای زیرکانه از کشور گریخت، تازه‌عروس وارد ماجرایی پیچیده شد و از دنیای کلاهبرداران سر درآورد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۸۲
| |
1161 بازدید

سرنوشت عجیب زنی که می‌خواست بلاگر شود | متهم با وعده پولدار شدن طعمه‌هایش در اینستاگرام، آنها را فریب می‌داد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، چندی قبل زنی به اداره پلیس رفت و گفت در دام یک کلاهبردار گرفتار شده است. او توضیح داد: به‌دنبال کسب‌وکار جدید بودم که در فضای مجازی با زنی به نام ساحل آشنا شدم. او مدعی آموزش حرفه‌ای ادمینی در فضای مجازی بود و به‌قدری در کارش مسلط بود که باورم شد از من هم یک ادمین حرفه‌ای می‌سازد. علاوه‌براین به من وعده جذب فالوور میلیونی داد تا تبدیل به بلاگر حرفه‌ای شوم و درآمد بالایی داشته باشم. حرف‌های او به‌قدری مرا وسوسه کرد که طلاهایم را فروختم و به امید اینکه بلاگر معروفی خواهم شد، ۲۰۰میلیون تومان به حسابی که ساحل گفته بود واریز کردم؛ اما او یک کلاهبردار بود و دیگر به تلفن‌هایم جواب نداد.

کلاهبرداری‌های سریالی

با این شکایت، پرونده پیش‌روی قاضی محمدتقی شعبانی، بازپرس شعبه اول دادسرای محلاتی تهران قرار گرفت و ظرف مدت کوتاهی چندین شکایت مشابه دیگر هم علیه ساحل مطرح شد؛ شکایت‌هایی که نشان می‌داد زن جوان به‌صورت سریالی طعمه‌های خود را فریب می‌دهد و از آنها کلاهبرداری می‌کند.

نقشه‌های نافرجام

اگرچه زن کلاهبردار برای اینکه ردی از خودش باقی نگذارد از کارت‌های عابربانک متعلق به افراد معتاد استفاده کرده بود، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی سرنخ‌هایی از او به‌دست آمد و مأموران موفق شدند روز گذشته وی را در جریان عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند. او درحالی به دام افتاد که ۳زن دیگر را همزمان فریب داده و در حال گرفتن پول از آنها بود؛ اما نقشه‌اش ناتمام ماند. زن جوان در بازجویی‌ها به کلاهبرداری‌های سریالی اعتراف کرد و تحقیقات از او ادامه دارد.

داماد فراری

زن ۳۰ساله می‌گوید که کلاهبرداری‌هایش از وقتی شروع شده که شوهرش برای فرار از دست طلبکارانش نقش یک‌مرده را بازی کرد و از کشور گریخت.

از نقشه فرار شوهرت خبر داشتی؟

بله. شوهرم تاجر بود؛ اما شریکش سر او کلاه گذاشت و ورشکست شد و بدهی زیادی بالا آورد. ما تازه ازدواج کرده‌ بودیم و بعد نقش بازی کردیم تا از دست طلبکارها در امان بمانیم. به من گفت برایم مراسم عزاداری بگیر و به همه اعلام کن که فوت شده‌ام. هرچه او گفت انجام دادم؛ مراسم خاکسپاری و ختم گرفتم و لباس مشکی پوشیدم به این امید که وقتی شوهرم قاچاقی از کشور خارج شود مرا هم نزد خودش خواهد برد؛ اما او رفت و این اتفاق نیفتاد و زندگی من هم رو به تباهی رفت.

تو چرا کلاهبردار شدی؟

چون یک زن کلاهبردار فریبم داد. بعد از رفتن شوهرم تصمیم گرفتم بلاگر شوم تا وضع مالی‌ام خوب شود. با زنی به نام پریسا آشنا شدم. گفت کمکم می‌کند که رشد کنم، ولی همه پول‌هایم را گرفت و رفت.

تو هم تصمیم گرفتی با همان روش کلاهبرداری کنی؛ درست است؟

شاید؛ من فقط خواستم مثل بقیه موفق شوم. اما فشار بدهی، قضاوت مردم، تنهایی و... باعث شد اشتباه تصمیم بگیرم.

پس قبول داری که سر مردم را کلاه می‌گذاشتی؟

بله؛ برای زنده‌ماندن این کار را کردم؛ اما پشیمانم و عذاب وجدان دارم.

چند نفر را فریب دادی؟

۴ یا ۵نفر. به بهانه جذب فالوور و آموزش ادمینی اینستاگرام فریبشان دادم و از آنها پول گرفتم تا پیجی با فالوور میلیونی تحویلشان دهم. البته برای اینکه لو نروم، کارت عابربانک معتادها را به همراه رمزش می‌خریدم که ردی از من نماند؛ اما درنهایت گیر افتادم.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بلاگر زن بلاگر کلاه برداری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cHG
tabnak.ir/005cHG