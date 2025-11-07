پرسپولیس با عبور از بحران مصدومیت مقابل استقلال خوزستان بحران‌زده در شهر قدس به پیروزی رسید و شروعی طوفانی با اوسمار داشت.

شروع طوفانی پرسپولیس با اوسمار مقابل استقلال بحرانی؛ صعود به رتبه سوم با ۳ گل و ۲ مصدوم

اولین بازی پرسپولیس با هدایت اوسمار ویرا با یک پیروزی پرگل همراه شد و این تیم را به رتبه سوم جدول رساند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان در چارچوب هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، از ساعت ۱۶:۳۰ امروز (جمعه) در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار شد و در پایان، شاگردان اوسمار ویرا با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسیدند.

سروش رفیعی در دقیقه ۱۶، محمدحسین کنعانی‌زادگان دقیقه ۷۸ - پنالتی و محمدامین کاظمیان دقیقه ۲+۹۰ گلزنان پرسپولیس در این دیدار بودند.

ترکیب ابتدایی پرسپولیس: پیام نیازمند، میلاد محمدی، حسین ابرقویی، محمدحسین کنعانی‌زادگان، سروش رفیعی، علی علیپور، محمد عمری، تیوی بیفوما، اوستون ارونوف، مارکو باکیچ و یعقوب براجعه.

ترکیب ابتدایی استقلال خوزستان: محمدجواد کیا، محمد شریفی، عارف رستمی، ابوالفضل کوهی، امیرحسین جلالی‌وند، فیاض میردورقی، محمدرضا فلاحیان، سجاد دانایی، محمدرضا مهدی‌زاده، حجت احمدی و محمدمهدی احمدی.

پرسپولیس هنوز بازی را آغاز نکرده بود که شوک بزرگی به کادرفنی‌اش وارد شد. سرژ اوریه که در ترکیب اصلی قرار داشت، هنگام گرم‌کردن دچار مصدومیت شد و جای خود را به یعقوب براجعه داد. این تنها بدشانسی سرخ‌ها نبود؛ در ادامه نیز مارکو باکیچ در جریان نیمه نخست مصدوم و از زمین خارج شد تا اوسمار ویرا خیلی زود ناچار به تغییرات تاکتیکی شود.

بازی با برتری نسبی پرسپولیس آغاز شد، اما نخستین موقعیت جدی را استقلال خوزستان خلق کرد. در دقیقه ۳، حرکت فنی جلالی‌وند در نزدیکی محوطه جریمه با خطای کنعانی‌زادگان متوقف شد. ضربه ایستگاهی عارف رستمی در دقیقه ۴ با اختلاف کم به تور کنار دروازه برخورد کرد و هواداران سرخ را برای لحظاتی نگران کرد.

پرسپولیس به تدریج نبض بازی را در اختیار گرفت. در دقیقه ۱۳، سانتر میلاد محمدی و ضربه تماشایی مارکو باکیچ از بالای دروازه به بیرون رفت تا نخستین هشدار جدی به دروازه آبی‌ها داده شود. این فشارها سرانجام در دقیقه ۱۶ نتیجه داد؛ پاس تیوی بیفوما به محوطه جریمه حریف، سروش رفیعی را در موقعیت مناسب قرار داد و او با ضربه‌ای دقیق دروازه محمدجواد کیا را گشود تا پرسپولیس پیش بیفتد.

در ادامه، پرسپولیس با پاسکاری‌های پی‌درپی و گردش سریع توپ، اجازه بازی‌سازی به تیم امین خلیفه‌اصل نداد و نیمه نخست با همان تک گل رفیعی به پایان رسید.

با شروع نیمه دوم، پرسپولیس همچنان تیم برتر میدان بود و بارها دروازه حریف را تهدید کرد. در دقایق ۴۶ تا ۷۰ چندین موقعیت مسلم گل‌زنی برای سرخ‌پوشان از دست رفت؛ از ضربه برگشتی علیپور گرفته تا شوت‌های اورونوف و بیفوما که یا به مدافعان برخورد کردند یا با بی‌دقتی از کنار دروازه بیرون رفتند.

در دقیقه ۷۴، سروش رفیعی که از بهترین بازیکنان زمین بود، در محوطه جریمه توسط ابوالفضل کوهی با تکلی بلند سرنگون شد و داور بی‌درنگ نقطه پنالتی را نشان داد. محمدحسین کنعانی‌زادگان پشت توپ ایستاد و با ضربه‌ای محکم به سمت چپ دروازه، گل دوم را به ثمر رساند. هرچند کیا مسیر توپ را درست حدس زد و آن را لمس کرد، اما شدت ضربه مدافع ملی‌پوش کار خود را کرد.

در حالی که بازی رو به پایان بود و پرسپولیس بازی را در کنترل داشت، محمدامین کاظمیان در دقیقه ۲+۹۰ روی پاس علی علیپور با ضربه‌ای دقیق گل سوم را زد تا در اولین حضور اوسمار روی نیمکت در لیگ بیست‌وپنجم نتیجه‌ای قاطع برای سرخ‌پوشان ثبت شود.

بازیکنان استقلال خوزستان در شرایطی پا به میدان گذاشتند که شرایطی بحرانی را پشت سر می‌گذارند و سه روز پیش از مسابقه از پایان صبرشان در مقابل مشکلات گفتند و اعلام کردند، تا زمانی که وعده‌ها عملی نشود، نه تمرین خواهند کرد و نه در مسابقات حاضر می‌شوند.

به گزارش تابناک، پرسپولیس با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و به رتبه سوم جدول صعود کرد؛ در شرایطی که حالا سرخ‌پوشان دو بازی بیشتر از تراکتور و یک بازی بیشتر از سپاهان و ملوان دارند که می‌توانند موقعیت پرسپولیس رت در جدول به خطر بیاندازند.