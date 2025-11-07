طلا بخریم یا بفروشیم؟

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز، تحلیلگران پیشبینی میکنند در صورت عبور اونس از مقاومت ۴۰۵۰ دلار و رشد همزمان نرخ دلار آزاد، بازار داخلی میتواند شاهد نوسانات مثبتتری باشد؛ در غیر این صورت، روند فعلیِ آرام و خنثی احتمالاً تا میانه آبان ادامه خواهد یافت.
تحلیلگران انتظار دارند در هفته آینده، طلا و سکه در محدودهای فشرده نوسان کنند، مگر آنکه دو عامل کلیدی تغییر کند: عبور اونس جهانی از مقاومت ۴۰۵۰ دلار یا رشد دلار آزاد بالای سطح ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان. در این صورت، بازار میتواند شاهد یک رالی محدود صعودی باشد. در غیر اینصورت، فاز رکودی و نوسان خنثی تا میانه آبان ادامه خواهد یافت و قیمت سکه امامی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان درجا خواهد زد.
به گفته فعالان، اگر طلای جهانی در روزهای آینده بالای ۴,۰۲۰ دلار تثبیت شود، طلای آبشده نیز میتواند از مقاومت ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان عبور کرده و تا محدوده ۴۶ میلیون تومان پیشروی کند. در مقابل، بازگشت اونس به زیر ۴,۰۰۰ دلار یا افت دلار به زیر ۱۰۷ هزار تومان، بار دیگر فشار نزولی را به بازار داخلی بازخواهد گرداند.
طلای جهانی در آستانه جهش تازه؛ مقاومت ۴۰۲۰ دلار تعیینکننده مسیر بازار
قیمت طلای جهانی که در ابتدای روز در نرخ ۴۹۸۵ دلار در معامله بود؛ با افزایش وارد کانال ۴۰۰۰ دلار شد و تا سطح ۴۰۱۷ دلار بالا رفت.
به گفته تحلیلگران تکنیکال، حرکت صعودی طلا از محدوده ۳۹۸۵ تا ۴۰۱۷ دلار نشانهای از بازگشت قدرت خریداران پس از چند روز نوسان افقی است. سطح ۳,۹۸۰ دلار اکنون بهعنوان حمایت کلیدی کوتاهمدت شناخته میشود؛ سطحی که تا زمانیکه حفظ شود، احتمال ادامه روند صعودی در بازار بالا خواهد بود.
در مقابل، محدوده ۴,۰۲۰ تا ۴,۰۳۰ دلار مقاومت مهم طلا محسوب میشود. تثبیت قیمت بالای این سطح میتواند راه را برای حرکت به سوی هدف بعدی یعنی ۴,۰۵۰ دلار هموار کند. اما در صورت بازگشت قیمت زیر ۴,۰۰۰ دلار، احتمال اصلاح تا کف ۳,۹۷۰ دلار وجود دارد.
کارشناسان تأکید دارند که با کاهش شاخص دلار و تضعیف بازده اوراق خزانه آمریکا، چشمانداز کوتاهمدت بازار طلا همچنان صعودی محتاطانه است، مگر آنکه دادههای تورمی یا سیاستهای انقباضی جدید از سوی فدرالرزرو ورق را برگرداند.
طلای آبشده در مسیر احتیاط؛ نبرد حساس میان خریداران و فروشندگان در کانال ۴۵ میلیون تومان
قیمت طلای آبشده معاملات روز گذشته را با گپ مثبت ۲۴۰ هزار تومانی درنرخ ۴۵ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بازگشایی کرد و در ادامه بین محدوده ۴۵ یلیون و ۵۳۰ هزار تومان و ۴۵ میلیون و ۴۶۰ هزار توماندر رفت و برگشت بود و در نهایت در نرخ ۴۵ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان بسته شد.
به گفته تحلیلگران فنی، سطح ۴۵ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان بهعنوان حمایت اصلی کوتاهمدت شناخته میشود؛ حفظ این محدوده میتواند از افت بیشتر جلوگیری کرده و احتمال بازگشت تا مقاومتهای بالاتر را تقویت کند. در مقابل، ناحیه ۴۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۴۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان مقاومت کلیدی بازار محسوب میشود و عبور از آن میتواند مسیر صعودی تازهای را تا محدوده ۴۶ میلیون تومان فعال کند.
تحلیلگران معتقدند در غیاب نوسانات تند در بازار ارز، روند طلای آبشده فعلاً خنثی تا صعودی ملایم ارزیابی میشود. با این حال، هرگونه افزایش نرخ دلار یا رشد بهای جهانی طلا میتواند محرک لازم برای خروج بازار از این فاز فشرده و آغاز موج جدیدی از تقاضا باشد.
طلای ۱۸ عیار در تله نوسان؛ بازار زیر سایه مقاومت ۱۰.۵ میلیون تومانی
هر گرم طلای ۱۸ عیار معاملات خود را با گپ مثبت ۵۰ هزار تومانی در نرخ ۱۰ میلیون و ۴۹۹ هزار تومان استارت زد و بین سقف کانال ۱۰.۴ میلیونی و کف کانال ۱۰.۵ میلیون تومان در نوسان بود و در پایان با قیمت بازگشایی معاملات را به پایان برد.
به گفته تحلیلگران فنی، سطح ۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان بهعنوان حمایت کلیدی کوتاهمدت شناخته میشود و تا زمانی که این سطح حفظ شود، احتمال ادامه نوسان در محدوده فعلی وجود دارد. در مقابل، محدوده ۱۰ میلیون و ۵۲۰ تا ۱۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان بهعنوان مقاومت سنگین بازار عمل میکند و عبور از آن میتواند مسیر صعودی تا سطح ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان را هموار کند.
کارشناسان معتقدند طلای ۱۸ عیار فعلاً در فاز تثبیت قیمتی و کمرمق قرار دارد و جهت بعدی آن بیش از هر چیز به رفتار دلار و قیمت جهانی طلا وابسته است. اگر نرخ ارز در هفته آینده بالای کانال ۱۰۸ هزار تومان تثبیت شود یا اونس جهانی از مرز ۴,۰۰۰ دلار عبور کند، احتمال خروج طلای ۱۸ عیار از این فاز خنثی و آغاز حرکت افزایشی بیشتر خواهد شد.
سکه امامی در مرز سکون؛ مقاومت ۱۱۱ میلیون تومانی سد راه خریداران
قیمت سکه امامی معاملات دیروز را با گپ مثبت ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آغاز کرد و اما در ادامه نتوانست از این سطح عبور کند و در همان نرخ بسته شد؛ نشانهای از آنکه خریداران در برابر مقاومتهای سنگین بازار هنوز تردید دارند.
به گفته معاملهگران فنی، رفتار کمتحرک سکه امامی در معاملات دیروز نشاندهنده فشار تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار فلزات گرانبهاست.
سطح ۱۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در تحلیل تکنیکال بهعنوان حمایت کلیدی کوتاهمدت سکه شناخته میشود؛ حفظ این محدوده میتواند از افت بیشتر جلوگیری کند و احتمال بازگشت تا مقاومتهای بالاتر را تقویت نماید. در مقابل، ناحیه ۱۱۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۱۱۲ میلیون تومان مقاومت مهم بازار است که شکست آن میتواند زمینهساز رشد مجدد و حرکت تا سطح ۱۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شود.
به باور تحلیلگران، بازار سکه در حال حاضر در وضعیت فشرده و خنثی قرار دارد؛ تقاضای سرمایهگذاری کاهش یافته و بخش عمده معاملات در حجمهای خرد انجام میشود. با این حال، اگر نرخ دلار در روزهای آینده از سطح ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند یا اونس جهانی بالای ۴,۰۰۰ دلار تثبیت شود، سکه میتواند از این فاز رکودی خارج شده و به سمت اهداف بالاتر حرکت کند.
قیمت نیمسکه معاملات خود را با گپ مثبت ۳۰۰ هزار تومانی در نرخ ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان استارت زد و با کاهش در نرخ ۵۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بسته شد.
قیمت ربع سکه معاملات دیروز را با گپ منفی ۲۰۰ هزار تومانی در نرخ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان استارت زد و با افزایش در نرخ ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بسته شد.
هر سکه گرمی معاملات دیروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در نرخ ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان آغاز کرد و در همین نرخ بسته شد.