مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی در پاسخ به پرسش یکی از دنبال کنندگان پیج خود درباره ممنوع الخروجی پژمان جمشیدی، ضمن تایید این موضوع، ممنوع الخروجی برادرش را تایید کرد.

به گزارش تابناک، مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در واکنش به سوال یکی از دنبال‌کنندگانش درباره بازنگشتن پژمان به ایران، با انتشار چند استوری اعلام کرد که او به‌زودی به کشور بازمی‌گردد. او در پاسخ به این پرسش که «پژمان دیگه به ایران برنمی‌گرده؟» نوشت: «چرا برنگرده؟ پژمان جان اوایل هفته آینده به امید خدا تهران هستن.»

خواهر پژمان جمشیدی با انتشار استوری‌هایی در اینستاگرام، خبر بازگشت زودهنگام این بازیگر به ایران را تأیید کرد.

مامک جمشیدی، خواهر پژمان جمشیدی، در واکنش به سوال یکی از دنبال‌کنندگانش درباره بازنگشتن پژمان به ایران، با انتشار چند استوری اعلام کرد که او به‌زودی به کشور بازمی‌گردد.

او در پاسخ به این پرسش که «پژمان دیگه به ایران برنمی‌گرده؟» نوشت: «چرا برنگرده؟ پژمان جان اوایل هفته آینده به امید خدا تهران هستن.»

بدین ترتیب، شایعات مربوط به عدم بازگشت این بازیگر و فوتبالیست سابق به کشور پایان یافت.