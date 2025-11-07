میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی یک کارشناس از بازار خودرو تا آخر آبان

پیش‌بینی یک کارشناس از بازار خودرو تا پایان آبان/ الان خودرو بخریم یا نخریم؟ یک کارشناس بازار خودرو گفت: پیش‌بینی می‌شود در صورت باثبات ماندن شرایط اقتصادی و ارزی، این روند تا پایان آبان‌ماه نیز ادامه یابد و بازار خودرو همچنان در وضعیت آرام و بدون نوسان جدی باقی بماند.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۵۷
| |
676 بازدید

پیش‌بینی یک کارشناس از بازار خودرو تا پایان آبان/ الان خودرو بخریم یا نخریم؟

به گزارش تابناک به نقل از اعتماد، ابراهیم شجاعت، کارشناس بازار خودرو درباره روند قیمت‌ها در بازار خودرو اظهار کرد: با توجه به ثبات نسبی که در بازار ارز مشاهده شد، روند قیمتی خودرو در هفته اخیر تقریباً ثابت بود و حتی در برخی از محصولات کاهش جزئی نیز به‌چشم می‌خورد. در مجموع، همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، بازار خودرو روندی باثبات و تا حدی سینوسی با دامنه نوسان کوتاه را تجربه کرد و در محدوده قیمتی هفته‌های گذشته حرکت داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت باثبات ماندن شرایط اقتصادی و ارزی، این روند تا پایان آبان‌ماه نیز ادامه یابد و بازار خودرو همچنان در وضعیت آرام و بدون نوسان جدی باقی بماند.

در ادامه بررسی قیمت‌ها در بازار خودروهای داخلی نیز نشان می‌دهد:

خودروی تارا دستی V1 نسبت به روز گذشته ۱۱ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و به یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون تومان رسیده است.

دنا پلاس اتوماتیک نیز با افت ۷ میلیون تومانی، امروز در سطح یک میلیارد و ۳۴۶ میلیون تومان معامله می‌شود.

همچنین شاهین اتوماتیک G با کاهش ۵ میلیون تومانی، اکنون یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قیمت دارد.

در همین حال، کوییک GXR نیز با افت ۳ میلیون تومانی، با قیمت ۶۷۷ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

 
 
بازار خودرو خودرو قیمت خودرو
