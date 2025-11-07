به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا در جلسه سالانه سهامداران این شرکت چند ادعای بزرگ را مطرح کرد.

وی شب گذشته در جلسه سالانه سهامداران تسلا روی صحنه رفت و ادعاها و وعده‌های بزرگی داد. او گفت که این شرکت به زودی به مالکان خودروهای مجهز به فناوری رانندگی کاملاً خودران(FSD) اجازه می‌دهد پشت فرمان پیامک بزنند و رانندگی کنند.

در حال حاضر، خودروهای این شرکت هنوز رانندگان را به شدت زیر نظر دارند تا مطمئن شوند که چشمان آنها به جاده و دستانشان روی فرمان است، اما به گفته ماسک، تسلا به زودی فناوری کاملا خودران بدون نظارت را فعال خواهد کرد که امکان ارسال پیامک و رانندگی همزمان را ظرف یک یا دو ماه آینده فراهم می‌کند.

لازم به ذکر است که فناوری FSD تسلا در حال حاضر قادر به رانندگی خودکار سطح ۲ است. ماسک حداقل قابلیت سطح ۴ را وعده می‌دهد که در آن راننده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی از رانندگی فارغ شود، زیرا خودرو تمام وظایف رانندگی را برای وی انجام می‌دهد.

در حالی که ماسک گفت که تسلا ابتدا داده‌های ایمنی خود را بررسی خواهد کرد، اما در مورد مراحلی که برای فعال کردن ارسال پیامک هنگام رانندگی انجام می‌دهد و اینکه آیا در حال حاضر در مورد قانونی بودن آن با تنظیم‌کننده‌ها بحث می‌کند یا خیر، صحبتی نکرد.

ماسک در مورد سایبرکب(CyberCab) نیز گفت که تولید این روبوتاکسی تا آوریل سال آینده آغاز خواهد شد. از آنجایی که این خودرو به طور خاص با در نظر گرفتن خودران بودن ساخته می‌شود، پدال، فرمان و حتی آینه‌های جانبی نخواهد داشت.

ماسک توضیح داد که فرآیند تولید «سایبرکب» با تولید خودروهای معمولی بسیار متفاوت است و بیشتر به تولید تلفن همراه شباهت دارد. به همین دلیل است که او فکر می‌کند این شرکت قادر خواهد بود هر 10 ثانیه یک دستگاه از آن را تولید کند.

ماسک همچنین در مورد خودروی پرنده‌ای که در برنامه «جو روگان» به آن اشاره کرد، صحبت کرد. وقتی در این رویداد از او پرسیده شد، گفت که نسخه آزمایشی آن اکنون در اول آوریل 2026 رونمایی خواهد شد. این در حالی است که وی در برنامه مذکور گفته بود این رونمایی طی این ماه یا ماه بعد انجام خواهد شد.

هنوز مشخص نیست که آیا این وعده محقق می‌شود یا خیر، اما ماسک ادعا کرد که تولید خودروی پرنده تسلا یک سال یا بیشتر پس از رونمایی آن اتفاق خواهد افتاد.

گویا مثل همیشه باید ادعاهای ماسک را با کمی تردید بپذیریم، زیرا او به خاطر بلندپروازی بیش از حد در مورد جدول‌های زمانی رونمایی از محصولات خود بسیار بدنام است.

گفتنی است در حالی که ماسک روی صحنه درباره برنامه‌های تسلا صحبت می‌کرد، یک ربات انسان‌نمای اپتیموس(Optimus) در کنار او ایستاده بود.

ماسک گفت که «اپتیموس» قرار است به بزرگترین محصول تمام دوران، بزرگتر از تلفن‌های همراه و بزرگتر از هر چیزی که تاکنون ساخته شده تبدیل شود.

تسلا با یک خط تولید یک میلیونی و سپس یک خط تولید ۱۰ میلیونی شروع خواهد کرد، اما او گفت که این شرکت انتظار دارد در نهایت ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ربات Optimus در سال تولید کند.

ماسک جهانی را تصور می‌کند که در آن ربات‌های انسان‌نما به مردم مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند و همچنین جهانی را تصور می‌کند که در آن «اپتیموس» به جای زندانی شدن، مجرمان را تعقیب می‌کند تا آنها را از ارتکاب جرایم بیشتر بازدارد.