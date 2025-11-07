میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کار با گوشی پشت فرمان به‌زودی ممکن می‌شود!

ایلان ماسک می‌گوید مالکان خودروهای خودران تسلا خیلی زود می‌توانند پشت فرمان با تلفن همراه خود کار کنند.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۵۵
| |
3 بازدید

کار با گوشی پشت فرمان به‌زودی ممکن می‌شود!

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت تسلا در جلسه سالانه سهامداران این شرکت چند ادعای بزرگ را مطرح کرد.

وی شب گذشته در جلسه سالانه سهامداران تسلا روی صحنه رفت و ادعاها و وعده‌های بزرگی داد. او گفت که این شرکت به زودی به مالکان خودروهای مجهز به فناوری رانندگی کاملاً خودران(FSD) اجازه می‌دهد پشت فرمان پیامک بزنند و رانندگی کنند. 

در حال حاضر، خودروهای این شرکت هنوز رانندگان را به شدت زیر نظر دارند تا مطمئن شوند که چشمان آنها به جاده و دستانشان روی فرمان است، اما به گفته ماسک، تسلا به زودی فناوری کاملا خودران بدون نظارت را فعال خواهد کرد که امکان ارسال پیامک و رانندگی همزمان را ظرف یک یا دو ماه آینده فراهم می‌کند.

لازم به ذکر است که فناوری FSD تسلا در حال حاضر قادر به رانندگی خودکار سطح ۲ است. ماسک حداقل قابلیت سطح ۴ را وعده می‌دهد که در آن راننده می‌تواند در مدت زمان کوتاهی از رانندگی فارغ شود، زیرا خودرو تمام وظایف رانندگی را برای وی انجام می‌دهد. 

در حالی که ماسک گفت که تسلا ابتدا داده‌های ایمنی خود را بررسی خواهد کرد، اما در مورد مراحلی که برای فعال کردن ارسال پیامک هنگام رانندگی انجام می‌دهد و اینکه آیا در حال حاضر در مورد قانونی بودن آن با تنظیم‌کننده‌ها بحث می‌کند یا خیر، صحبتی نکرد.

ماسک در مورد سایبرکب(CyberCab) نیز گفت که تولید این روبوتاکسی تا آوریل سال آینده آغاز خواهد شد. از آنجایی که این خودرو به طور خاص با در نظر گرفتن خودران بودن ساخته می‌شود، پدال، فرمان و حتی آینه‌های جانبی نخواهد داشت. 

ماسک توضیح داد که فرآیند تولید «سایبرکب» با تولید خودروهای معمولی بسیار متفاوت است و بیشتر به تولید تلفن همراه شباهت دارد. به همین دلیل است که او فکر می‌کند این شرکت قادر خواهد بود هر 10 ثانیه یک دستگاه از آن را تولید کند.

ماسک همچنین در مورد خودروی پرنده‌ای که در برنامه «جو روگان» به آن اشاره کرد، صحبت کرد. وقتی در این رویداد از او پرسیده شد، گفت که نسخه آزمایشی آن اکنون در اول آوریل 2026 رونمایی خواهد شد. این در حالی است که وی در برنامه مذکور گفته بود این رونمایی طی این ماه یا ماه بعد انجام خواهد شد. 

هنوز مشخص نیست که آیا این وعده محقق می‌شود یا خیر، اما ماسک ادعا کرد که تولید خودروی پرنده تسلا یک سال یا بیشتر پس از رونمایی آن اتفاق خواهد افتاد. 

گویا مثل همیشه باید ادعاهای ماسک را با کمی تردید بپذیریم، زیرا او به خاطر بلندپروازی بیش از حد در مورد جدول‌های زمانی رونمایی از محصولات خود بسیار بدنام است.

گفتنی است در حالی که ماسک روی صحنه درباره برنامه‌های تسلا صحبت می‌کرد، یک ربات انسان‌نمای اپتیموس(Optimus) در کنار او ایستاده بود. 

ماسک گفت که «اپتیموس» قرار است به بزرگترین محصول تمام دوران، بزرگتر از تلفن‌های همراه و بزرگتر از هر چیزی که تاکنون ساخته شده تبدیل شود. 

تسلا با یک خط تولید یک میلیونی و سپس یک خط تولید ۱۰ میلیونی شروع خواهد کرد، اما او گفت که این شرکت انتظار دارد در نهایت ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ربات Optimus در سال تولید کند. 

ماسک جهانی را تصور می‌کند که در آن ربات‌های انسان‌نما به مردم مراقبت‌های پزشکی ارائه می‌دهند و همچنین جهانی را تصور می‌کند که در آن «اپتیموس» به جای زندانی شدن، مجرمان را تعقیب می‌کند تا آنها را از ارتکاب جرایم بیشتر بازدارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری ایلان ماسک علمی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ابداع رحم مصنوعی برای نوزادان زودرس
تسخیر کارخانه‌ها توسط هوش مصنوعی
هوش مصنوعی خانگی شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGp
tabnak.ir/005cGp