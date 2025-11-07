میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افزایش احترام به ایران پس از جنگ ۱۲ روزه

وزیر ورزش و جوانان در پایان در واکنش به این سؤال که حضور ورزشکاران ایرانی چقدر در اتحاد بین ورزشکاران مسلمان دنیا تأثیر دارد، گفت: ایران کشور مهمی در جهان اسلام است و کشورهای مسلمان احترام ویژه‌ای برای ورزشکار ایران و پرچم کشورمان قائل هستند. این احترام به طور خاص بعد از جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی بیشتر شده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۵۴
| |
3 بازدید
دنیامالی: بازی‌های کشورهای اسلامی میدان تدارکاتی بازی‌های آسیایی خواهد بود

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان که برای شرکت در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، عازم ریاض شده است، ظهر امروز (جمعه - 16 آبان ماه) در حاشیه بازدید از دهکده بازی‌ها در گفت‌و‌گویی پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.

دنیامالی در ابتدا به ظرفیت بالای کاروان جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در بازی‌های 2025 ریاض اشاره کرد. بر اساس آخرین آمار ، ثبت‌نام 190 ورزشکار ایرانی برای این رویداد نهایی شده است. وی گفت: خوشبختانه ایران جزو چند کشور برتر بازی‌های کشورهای اسلامی است که با کاروانی پرجمعیت و با پتانسیل بالا در این مسابقات حاضر شده است. کار بخشی از ورزشکاران شروع شده است و مابقی نفرات هم به تناسب رقابت‌های‌شان به محل مسابقات می‌رسند، اما آنچه که مهم است ششمین دوره بازی‌های کشورهای مسلمان متفاوت‌تر از ادوار قبل است؛ به‌طوری‌که در قونیه و باکو ما شاهد برگزاری مسابقات در رشته‌های بیشتری بودیم، ولی در ریاض تعداد رشته‌ها محدودتر شده است و ما رشته‌های متنوعی نداریم. بنابراین همین امر برگزاری رقابت‌ها را آسان‌تر می‌کند. البته که یکی دو رشته آزمایشی مثل کوراش را هم وارد بازی‌ها کرده‌اند و بچه‌های ایران هم موفق به مدال‌آوری شدند.

وزیر ورزش و‌ جوانان ابراز امیدواری کرد نتایجی که ملی‌پوشان کشورمان در ریاض می‌گیرند، پیش درآمدی برای حضور موفقیت‌آمیز آنها در بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا باشد، بازی‌هایی که مهمترین رویداد ورزشی قاره است و هر چهار سال یک بار رتبه کشورها را مشخص می‌کند. دنیامالی در این مورد خاطر نشان کرد: تیم‌های ملی ایران با آمادگی خوبی در این دوره از مسابقات شرکت کرده‌اند، امیدواریم نتیجه این زحمات به حضور درخشان آنها در بازی‌های ناگویا منجر شود. به هر شکل بازی‌های کشورهای اسلامی میدان تدارکاتی بسیار مطلوبی برای شرکت در بازی‌های ناگویاست.

وی راجع به اهمیت دیدار خود با وزیر ورزش عربستان توضیح داد: کشورهای آسیا در حوزه ورزش و موقعیت‌هایی که ورزش دنیا دارند، برجسته هستند. ایران و عربستان هم جزو کشورهایی هستند که از این امتیاز برخوردارند. البته عربستان نسبت به موقعیت و درآمدی که دارد، کیفیت ورزشی‌اش متفاوت است. به هر شکل حضور در چنین میادینی این فرصت را برای کشورها فراهم می‌کند که با هم تبادل‌نظر داشته باشند. با وجود اینکه ما اخیراً در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با وزیر ورزش عربستان ملاقات داشتیم، اما مجدداً درخواست کردند که دیداری صورت بگیرد. طبیعتاً این ملاقات‌ها در جهت توسعه همکاری‌ها میان دو کشور است.

وزیر ورزش و جوانان در پایان در واکنش به این سؤال که حضور ورزشکاران ایرانی چقدر در اتحاد بین ورزشکاران مسلمان دنیا تأثیر دارد، گفت: ایران کشور مهمی در جهان اسلام است و کشورهای مسلمان احترام ویژه‌ای برای ورزشکار ایران و پرچم کشورمان قائل هستند. این احترام به طور خاص بعد از جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی بیشتر شده است. من در ملاقاتی که به تازگی با وزیر ورزش سریلانکا داشتم، او به صراحت گفت که مردم و دولت سریلانکا در روزهایی که  اسرائیل به ایران تجاوز کرده بود، یکصدا، متحد و همسو با مردم ایران بودند. این یک ظرفیت برای ایران عزیز ماست. ما در آینده حرف‌های بیشتری در ورزش خواهیم داشت و مطمئناً با استفاده از ظرفیت جوانان و تجارب پیشکسوتان مردم را خوشحال خواهیم کرد.

 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی‌های کشورهای اسلامی بازی‌های آسیایی احمد دنیامالی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGo
tabnak.ir/005cGo