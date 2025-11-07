افزایش احترام به ایران پس از جنگ ۱۲ روزه

به گزارش تابناک، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان که برای شرکت در مراسم افتتاحیه ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، عازم ریاض شده است، ظهر امروز (جمعه - 16 آبان ماه) در حاشیه بازدید از دهکده بازیها در گفتوگویی پاسخگوی سؤالات خبرنگاران بود.
دنیامالی در ابتدا به ظرفیت بالای کاروان جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در بازیهای 2025 ریاض اشاره کرد. بر اساس آخرین آمار ، ثبتنام 190 ورزشکار ایرانی برای این رویداد نهایی شده است. وی گفت: خوشبختانه ایران جزو چند کشور برتر بازیهای کشورهای اسلامی است که با کاروانی پرجمعیت و با پتانسیل بالا در این مسابقات حاضر شده است. کار بخشی از ورزشکاران شروع شده است و مابقی نفرات هم به تناسب رقابتهایشان به محل مسابقات میرسند، اما آنچه که مهم است ششمین دوره بازیهای کشورهای مسلمان متفاوتتر از ادوار قبل است؛ بهطوریکه در قونیه و باکو ما شاهد برگزاری مسابقات در رشتههای بیشتری بودیم، ولی در ریاض تعداد رشتهها محدودتر شده است و ما رشتههای متنوعی نداریم. بنابراین همین امر برگزاری رقابتها را آسانتر میکند. البته که یکی دو رشته آزمایشی مثل کوراش را هم وارد بازیها کردهاند و بچههای ایران هم موفق به مدالآوری شدند.
وزیر ورزش و جوانان ابراز امیدواری کرد نتایجی که ملیپوشان کشورمان در ریاض میگیرند، پیش درآمدی برای حضور موفقیتآمیز آنها در بازیهای آسیایی 2026 ناگویا باشد، بازیهایی که مهمترین رویداد ورزشی قاره است و هر چهار سال یک بار رتبه کشورها را مشخص میکند. دنیامالی در این مورد خاطر نشان کرد: تیمهای ملی ایران با آمادگی خوبی در این دوره از مسابقات شرکت کردهاند، امیدواریم نتیجه این زحمات به حضور درخشان آنها در بازیهای ناگویا منجر شود. به هر شکل بازیهای کشورهای اسلامی میدان تدارکاتی بسیار مطلوبی برای شرکت در بازیهای ناگویاست.
وی راجع به اهمیت دیدار خود با وزیر ورزش عربستان توضیح داد: کشورهای آسیا در حوزه ورزش و موقعیتهایی که ورزش دنیا دارند، برجسته هستند. ایران و عربستان هم جزو کشورهایی هستند که از این امتیاز برخوردارند. البته عربستان نسبت به موقعیت و درآمدی که دارد، کیفیت ورزشیاش متفاوت است. به هر شکل حضور در چنین میادینی این فرصت را برای کشورها فراهم میکند که با هم تبادلنظر داشته باشند. با وجود اینکه ما اخیراً در بازیهای آسیایی جوانان بحرین با وزیر ورزش عربستان ملاقات داشتیم، اما مجدداً درخواست کردند که دیداری صورت بگیرد. طبیعتاً این ملاقاتها در جهت توسعه همکاریها میان دو کشور است.
وزیر ورزش و جوانان در پایان در واکنش به این سؤال که حضور ورزشکاران ایرانی چقدر در اتحاد بین ورزشکاران مسلمان دنیا تأثیر دارد، گفت: ایران کشور مهمی در جهان اسلام است و کشورهای مسلمان احترام ویژهای برای ورزشکار ایران و پرچم کشورمان قائل هستند. این احترام به طور خاص بعد از جنگ 12 روزه ایران و رژیم صهیونیستی بیشتر شده است. من در ملاقاتی که به تازگی با وزیر ورزش سریلانکا داشتم، او به صراحت گفت که مردم و دولت سریلانکا در روزهایی که اسرائیل به ایران تجاوز کرده بود، یکصدا، متحد و همسو با مردم ایران بودند. این یک ظرفیت برای ایران عزیز ماست. ما در آینده حرفهای بیشتری در ورزش خواهیم داشت و مطمئناً با استفاده از ظرفیت جوانان و تجارب پیشکسوتان مردم را خوشحال خواهیم کرد.