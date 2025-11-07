خبر بد برای اوسمار و پرسپولیس

مدافع ساحل عاجی، دیدار پرسپولیس مقابل استقلال خوزستان را از دست داد

به گزارش تابناک به نقل از طرفداری، دقایقی پیش از آغاز دیدار پرسپولیس و استقلال خوزستان، تغییر اجباری در ترکیب سرخ‌پوشان رقم خورد. بر اساس اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس، سرژ اوریه در جریان گرم‌کردن پیش از بازی دچار احساس درد شد و کادر فنی تصمیم گرفت برای جلوگیری از تشدید مصدومیت، او را از ترکیب اصلی خارج کند.

به این ترتیب، یعقوب براجعه به‌جای اوریه در ترکیب اولیه پرسپولیس قرار گرفت تا پس از مدت‌ها، نخستین تجربه‌اش در ترکیب ثابت سرخ‌ها را پشت سر بگذارد. وضعیت دقیق مصدومیت سرژ اوریه پس از انجام بررسی‌های پزشکی مشخص خواهد شد.