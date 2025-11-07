شگرد جدید شیادان برای کلاهبردی اینترنتی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، سرهنگ کارآگاه علی حسینی روز جمعه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به تداوم فعالیت مجرمان سایبری اظهار کرد: شاهد آن هستیم که شیادان هر روز با یک شکل و شیوه جدید در کمین قربانیان نشستهاند و اگر کاربران اطلاع و دقت کافی را نداشته باشند، به راحتی گرفتار میشوند.
وی همچنین به نمونههای اخیر این کلاهبرداریها اشاره کرد و توضیح داد: در ۱۰ تا ۱۲ روز گذشته شاهد مواردی بودیم که مجرمان با عناوین جعلی همچون "هدایای یارانه دولت از بانک ملی" و "دریافت جایزه از فروشگاه ابتکار" به کاربران پیام میدادند؛ شیوه و شگرد آنان یکی است و فقط موضوع را تغییر میدهند.
رییس پلیس فتا خوزستان بیان کرد: چند روز گذشته نیز این افراد با عنوان "کارشناس بیمه تامین اجتماعی" تماس گرفته و به قربانیان اعلام میکردند که از طرف نظام پزشکی برنده قرعهکشی شدهاند.
سرهنگ کاراگاه حسینی با بیان اینکه برخی قربانیان به صورت ناخواسته با کلاهبرداران همکاری میکنند هشدار داد: قربانی، خودش اطلاعات بانکی را در اختیار شیاد قرار میدهد.
وی از سرقت مبالغ کلان از شهروندان خبر داد و گفت: به تازگی شاهد مواردی بودیم که از همشهریان تحت همین عنوان قرعهکشی نظام پزشکی و بیمه تامین اجتماعی، مبالغی از ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان سرقت شده است.
ربیس پلیس فتا خوزستان با تاکید بر اینکه رعایت چند نکته ساده میتواند کاربران را از گرفتاری نجات دهد، به شهروندان توصیه کرد: سازمانهای دولتی و ارگانهای رسمی، هرگز از طریق شبکههای اجتماعی و با شماره تلفنهای شخصی اطلاعرسانی یا تماس نمیگیرند.
وی یاداور شد: شهروندان به هر پیام یا تماسی که با ادعای نمایندگی از شرکتها و سازمانهای دولتی انجام میشود، با شک و تردید نگاه کنند و مطمئن باشند که این یک دام است.
سرهنگ کارآگاه حسینی خاطرنشان کرد: همچنین انتظار میرود شهروندان به هیچ وجه اطلاعات شخصی و به ویژه اطلاعات بانکی خود را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند.
وی ابراز امیدواری کرد که هموطنان با رعایت این نکات و انتقال آن به دیگران، خود و عزیزانشان را از خطر کلاهبرداریهای سایبری مصون نگه دارند.