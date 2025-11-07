بازیکنان تیم ملی در شیراز سرگردان شدند! 

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، گروهی از افراد دعوت شده به تیم ملی نوجوانان و جوانان اسکواش کشورمان از صبح جمعه در شیراز دچار مشکل عجیبی شده‌اند!

طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته قرار است اردوی تیم ملی اسکواش نوجوانان و جوانان کشورمان به میزبانی شیراز برگزار شود و به نفرات دعوت شده ابلاغ زده شد که صبح جمعه خود را به شیراز برسانند تا اردوی شبانه روزی آنها در هتل المپیک این شهر برگزار شود ولی مدعوین پس از رسیدن به محل مورد نظر با داستان عجیبی مواجه شدند. از قرار معلوم رای آنها هماهنگ نشده بود تا بلافاصله پس از رسیدن به هتل اتاق‌های خود را تحویل بگیرند و این بازیکنان که بعضی از آنها ساعت ۶ صبح جمعه شانزدهم آبان به شیراز رسیده بودند، تا بعد از ظهر همینطور سرگردان باقی مانده و اتاق‌های خود را تحویل نگرفته بودند! نکته اینجاست که بعضی از این ملی‌پوشان تاکید داشتند حتی برای تغذیه آنها نیز فکری نشده بود و خودشان صبحانه و ناهار خریدند. البته یکی از عوامل هتل در این مورد به خبرنگار ما در شیراز گفت: ما کوچکترین تقصیری در این رابطه نداریم چون از تهران اعلام کرده بودند ملی‌پوشان اسکواش به همراه مربیانشان باید ساعت ۱۶ روز جمعه اتاق‌های خود را تحویل بگیرند. اگر اعلام می‌شد که زودتر به آنها اتاق بدهیم، قطعاً هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دادیم ولی چنین ابلاغی به ما انجام نشده بود.