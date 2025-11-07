به گزارش تابناک به نقل از همشهری، صرفنظر از موضوع اقتصادی و امنیتی قاچاق کالا، شوتی‌ها عامل بسیاری از تصادف‌های شدید جاده‌ای هستند در حالی که مجازات و جریمه‌ای ویژه آن‌ها در قانون وجود ندارد. فرمانده پلیس راه راهور ناجا در گفت و گو با همشهری تاکید می‌کند که تخلف شوتی‌ها فراتر از سرعت غیرمجاز است و آن‌ها بارها باعث تصادف‌های سنگین و جان‌باختن دیگران شده‌اند.

معضل جریمه شوتی‌ها

شوتی‌ها در فهرست جرایم رانندگی و انتظامی بخش جداگانه‌ای ندارند و تخلف آن‌ها در قوانین انتظامی، قاچاق و در قوانین پلیس راه، سرعت غیرمجاز است اما در عمل باعث تصادف و مرگ و میرهای زیادی هستند.

سردار احمد کریمی اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا در گفت و گو با همشهری با تاکید بر اینکه رانندگان شوتی از ماهیت مجرمانه عمل خود آگاهی کامل دارند، می‌گوید: «در ۷ ماهه امسال ۲۳۲ نفر بر اساس تصادف با شوتی‌ها فوت کردند. در این موارد، خودرو شوتی در صحنه تصادف پیدا شده و جان‌باختگان شامل رانندگان شوتی‌ها و سرنشینان خودروهای عادی بودند. از این میان فقط ۱۰ مورد کشته‌ شده‌ها مربوط به تصادف‌هایی بود که از نظر کارشناس، شوتی در آن مقصر نبوده است. به بیان دیگر از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون شوتی‌ها باعث جان‌باختن ۲۲۲ نفر از شهروندان شده‌اند که خودشان هم در میان این تعداد هستند. » این فقط مربوط به تصادف‌های مستقیم و شدیدی است که شوتی نتوانسته صحنه را ترک کند. اگر تصادف‌هایی که شوتی در آن غیر مستقیم باعث حادثه شده - مثلا ناگهان مقابل سواری دیگری پیچیده یا ضربه کوچکی زده - اما فرار کرده را هم در نظر بگیریم، خسارت شوتی‌ها خیلی بیشتر می‌شود.

پلیس موافق نظارت بیشتر

اگر پلیس راه یک شوتی را به روشی نگه دارد می‌تواند آن را برای سرعت غیرمجاز جریمه کند که در مقابل دستمزد جابه‌جایی کالای قاچاق زیاد نیست. با جریمه حداکثر ۶۶۶ هزار تومانی، شوتی در آینده هم به کار خود ادامه می‌دهد و باعث حوادث خطرساز می‌شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا می‌گوید: «تصادف عادی یک اتفاق سهوی است ولی می شود گفت که حرکات رانندگان شوتی بیشتر به اقدامات انتحاری شباهت دارد. پلیس آمادگی دارد که جزییات و آمار این حوادث را در اختیار مراجع قضایی و قانون‌گذار قرار دهد تا درباره مجازات قانونی آن بازنگری و این نوع حوادث را از شمول تصادف عادی خارج کنند.»

سردار احمد کریمی اسد درباره شناسایی و توقیف شوتی‌ها می‌گوید: «برابر قانون هر خودرو فقط زمانی توقیف می‌شود که شکایت داشته یا تحت تعقیب باشد. البته سرعت بحرانی مانند سرعت بیش از ۱۴۰ کیلومتر به بالا هم باعث ثبت مشخصات و اخطار به راننده می‌شود اما خیلی از رانندگان شوتی‌ها مالک خودرو نیستند یا پلاک را دستکاری کرده‌اند.» مدتی قبل فرمانده نیروی انتظامی به تمام رسته‌های این نیرو دستور داد که موظف هستند با خودرو فاقد پلاک یا پلاک مخدوش برخورد کنند. همین هم باعث کاهش کلی تخلف در زمینه پلاک شد اما مشکل سرعت و خطر آفرینی همچنان ادامه دارد. برخی خودروهای شوتی که پلاک مخدوش دارند از حمله به ماموران پلیس و زیرگرفتن آن‌ها هم ابایی ندارند.

خلاف جهت در بزرگراه

آزادراه غدیر به عنوان مسیر حرکت از استان‌های غربی به مرکزی و شرقی یکی از مسیرهای حرکت شوتی‌ها در حاشیه تهران است. رئیس پلیس راه راهور فراجا با ذکر مثالی می‌گوید: «پارسال در آزادراه غدیر حادثه‌ای رخ داد. فیلم دوربین نشان می‌دهد که راننده شوتی گشت پلیس راه را در عوارضی دید. به سرعت دور زد و خلاف جهت با چراغ خاموش حرکت کرد. در نتیجه با یک خودرو تیبا که خانواده‌ای سوار آن بودند، برخورد ‌کرد و همه کشته ‌شدند. آن خانواده در مسیر درست در حال حرکت بودند که با شوتی روبه‌رو شدند. این حوادث را نباید در قالب کلی تصادف گنجاند.» سال ۱۳۹۲ در جاده ریگان - ایرانشهر یک وانت تویوتا سوخت و یک سمند حامل اتباع غیر مجاز با هم تصادف کردند و ۱۸ نفر در آتش سوختند.

از مرز به شهر

جاده‌ های استان بوشهر به چهارمحال و بختیاری، جاده زاهدان به چابهار، ایرانشهر به سرباز، بندرعباس به میناب، عسلویه به شیراز، اصفهان به نطنز در سال‌های اخیر به دلیل رفت و آمد شوتی‌ها خبرساز شده‌اند. سردار کریمی اسد می‌گوید: «در جنوب شرق و منطقه سیستان خودروهای شوتی سوخت جابه‌جا می‌کنند. در غرب و بخشی‌هایی از جنوب، قاچاق کالا و در شرق ورود اتباع غیرمجاز را داریم. گاهی در یک خودرو پژو که ۴ نفر ظرفیت دارد، ۸ تا ۱۰ نفر را جا می‌دهند. در فارس، کرمان و کردستان هم مشکل شوتی‌ها را داریم.»

تقویت خودرو مخصوص شوتی‌ها

شوتی‌های از چند دهه قبل در جاده‌های ایران پیدا شدند. خودروهای سواری و بیشتر از همه پژو ۴۰۵ مناسب شوتی ساختن است ولی پژو پارس، سمند، زانتیا و ... هم تبدیل به شوتی می‌شوند. اول کمک‌ فنرها را قوی‌تر می‌کنند تا خودرو توان حمل بار سنگین را داشته باشد. بعد صندلی‌های عقب را برمی‌دارند و فضای آن را به صندوق عقب اضافه می‌کنند. با این کار ظرفیت خودرو سواری به وانت شبیه می‌شود اما ظاهر آن شبیه سواری‌های دیگر است. چراغ‌های جلو را عوض می‌کنن که شب‌ها جاده را خوب روشن کند. بعضی‌ها حتی موتور را دستکاری می‌کنند. اگر از کنار شما عبور کند تصور می‌کنید یک خودرو عادی است که فقط سرعت زیادی دارد اما درون این خودرو پر از جنس‌های قاچاق خارجی و گاهی بنزین داخلی برای قاچاق به خارج است. آن‌ها فقط برای بنزین زدن می‌ایستند زیرا توقف یا کم کردن سرعت باعث دستگیریشان می‌شود. بعضی از فیلم می‌گیرند و در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌دهند تا جایی که تبدیل به پدیده فرهنگی شده‌اند و «شوتی بلاگر» و «آهنگ شوتی» هم درست شده است.