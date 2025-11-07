میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ابداع رحم مصنوعی برای نوزادان زودرس

یک استارت‌آپ هلندی یک رحم مصنوعی را برای نجات جان نوزادانی که خیلی زود به دنیا می‌آیند و در غیر این صورت نمی‌توانند زنده بمانند، توسعه داده است.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۴۴
| |
154 بازدید

ابداع رحم مصنوعی برای نوزادان زودرس

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، یک استارت‌آپ مستقر در هلند موسوم به «آکوا ومب»(Aqua Womb) در حال توسعه یک سیستم پشتیبانی از حیات شبیه به رحم برای نوزادان بسیار نارس است.

این سیستم مصنوعی به گونه‌ای طراحی شده است که یک محیط امن و مداوم را برای سرپناه فراهم کند و نوزاد را از قرار گرفتن زودهنگام در معرض هوا محافظت کند.
 
هدف، پیشبرد مراقبت از نوزادان نارس از طریق توسعه یک رحم مصنوعی در سطح بالینی است که به عنوان انکوباتور پر از مایع نیز شناخته می‌شود.
 
نوزادانی که بین ۲۲ تا ۲۴ هفتگی متولد می‌شوند با خطرات بزرگی روبرو هستند. آنها در حال حاضر شانس کمی برای زنده ماندن و احتمال بالایی برای ابتلا به مشکلات سلامتی مانند بیماری مزمن ریه و آسیب عصبی دارند.
 
در ایالات متحده، هزاران نوزاد هر ساله در بازه زمانی ۲۲ تا ۲۴ هفتگی متولد می‌شوند و تولد زودرس دومین علت اصلی مرگ نوزادان در این کشور است.
 
یکی از دلایل اصلی ناتوانی نوزادان نارس در ادامه زندگی این است که ریه‌های آنها برای تنفس هوا بسیار نابالغ است.
 
دستگاه‌های تهویه مکانیکی فعلی می‌توانند خطر آسیب به ریه‌های شکننده و توسعه نیافته را به همراه داشته باشند.
 
این سیستم مصنوعی به گونه‌ای طراحی شده است که محیطی امن و مداوم را برای نوزاد فراهم کند و او را از قرار گرفتن زودهنگام در معرض هوا محافظت کند.
 
این سیستم می‌تواند به نوزاد اجازه دهد بدون تماس با هوا شناور شود، رشد کند و بالغ شود.
 
جالب اینجاست که این دستگاه جدید می‌تواند به نوزادان نارس اجازه دهد تا در یک محیط رحم مصنوعی غوطه‌ور شوند تا زمانی که ریه‌هایشان به اندازه کافی بالغ شوند و بتوانند کار کنند.
 
گاردین گزارش داد که این سیستم از یک مخزن شیشه‌ای پر از مایع آمنیوتیک مصنوعی در دمای نزدیک به بدن استفاده می‌کند.
 
این سیستم با یک لایه سیلیکونی بیرونی محکم طراحی شده است که در مقابل لگدهای نوزاد مقاومت می‌کند و در نتیجه به عضلات آنها کمک می‌کند تا کشیده شوند و قدرت پیدا کنند.
 
این رحم مصنوعی به نوزاد اجازه می‌دهد تا از طریق سزارین مستقیماً به یک کیسه پر از مایع منتقل شود و به یک جفت مصنوعی متصل شود.
 
سپس پزشکان به سرعت بند ناف را به سیستم پشتیبانی حیات خارجی یا جفت مصنوعی متصل می‌کنند.
 
جفت مصنوعی که تقریباً به اندازه مشت یک انسان بالغ است، به عنوان مرکز اصلی پشتیبانی حیات عمل می‌کند و عملکردهای تبادل جفت بیولوژیکی را تقلید می‌کند.
 
این دستگاه با دو نوع لوله مخصوص مهندسی شده است؛ کاتترهای بسیار ظریف برای استخراج آرام کربن دی‌اکسید و مواد زائد متابولیک از جریان خون نوزاد استفاده می‌شوند، در حالی که کانول‌های قوی‌تر به طور همزمان اکسیژن و مواد مغذی لازم را به خون تزریق می‌کنند.
 
این اتصال مجدد پیچیده و پرمخاطره، گردش خون و پایداری مداوم را تضمین می‌کند و به نوزاد نارس زمان گرانبهای مورد نیاز برای بالغ شدن اندام‌های داخلی بدون فشار مضر تنفس هوا را می‌دهد.
 
برای والدینی که از ویرانی ناشی از نارس بودن شدید رنج برده‌اند، این فناوری نشان دهنده یک معجزه مدت‌ها مورد انتظار برای دادن زمان بیشتر به نوزادان در رحم است.
 
در صورت موفقیت، این فناوری می‌تواند نوزادان آسیب‌پذیرتر را نجات دهد و آنها را از عوارض مزمن در امان نگه دارد.
 
یک مادر که فرزند ۲۲ هفته‌ای خود را از دست داده بود، گفت که برای دسترسی به این دستگاه حاضر بود هر چیزی را امضا کند.
 
با این حال، این فناوری به این زودی‌ها از راه نمی‌رسد و با سؤالات عمیقی همراه است. نهادهای نظارتی سلامت ایالات متحده به طور فعال در این امر دخیل هستند.
 
طبق گزارش‌ها، سازمان غذا و داروی ایالات متحده (FDA) به طور فعال در حال بررسی داده‌ها و بررسی این است که آیا اولین آزمایش‌های بالینی این فناوری را تأیید کند یا خیر. این سازمان در سپتامبر 2023 یک کمیته مشورتی برای بررسی آزمایش‌ها تشکیل داد.
 
فراتر از موانع فنی، کارشناسان هشدار می‌دهند که رحم مصنوعی مرز اخلاقی جدیدی ایجاد می‌کند.
 
«الیزابت کلوئی رومانیس»، محقق حقوق پزشکی در دانشگاه دورهام به گاردین گفت: این نوع دستگاه مرحله جدیدی از رشد انسان را ایجاد می‌کند، چیزی که قبلاً هرگز مجبور به توصیف یا تنظیم آن نبوده‌ایم.
 
این فناوری هنوز آماده نیست، اما جهان منتظر این معجزه بالقوه است.
 
شرکت AquaWomb هنوز زمان شروع آزمایش‌های انسانی فناوری خود را فاش نکرده است.
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رحم اجاره ای فناوری علمی تکنولوژی
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کار با گوشی پشت فرمان به‌زودی ممکن می‌شود!
دیپ‌مایند گوگل و نقطه عطف تاریخی در هوش مصنوعی؛ از رقابت علمی تا آینده صنایع جهان
دبی در GITEX 2025 از تراموای بدون ریل هوش مصنوعی رونمایی می‌کند
تحول در محاسبات علمی؛ الگوریتم Quantum Echoes با سرعت ۱۳٬۰۰۰ برابر ابررایانه‌ها
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGe
tabnak.ir/005cGe