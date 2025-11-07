سکه در تعادل، دلار در سایه تصمیمات ارزی/ خبری از خریدهای هیجانی نیست

بازار ارز و طلا در هفته منتهی به نیمه آبان ۱۴۰۴ در فضای آرام و بدون شوک قیمتی سپری شد. دلار و سکه با نوسان محدود و روندی باثبات همراه بودند.

بررسی روند شش روز کاری اخیر نشان می‌دهد که بازار ارز و طلا در هفته منتهی به نیمه آبان ۱۴۰۴ با ثبات نسبی قیمت‌ها همراه بود و خبری از جهش یا ریزش قابل توجه نرخ‌ها در بازارها به‌چشم نمی‌خورد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در بازار آزاد ارز، نرخ دلار آمریکا طی هفته گذشته در بازه ۱۰۷ هزار و ۹۰۵ تا ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تومان نوسان داشت و در نهایت، تغییر محسوسی را نسبت به پایان هفته قبل‌تر تجربه نکرد. تنها در روزهای شنبه و سه‌شنبه شاهد رشد محدود قیمت دلار بودیم و در سایر روزها، مسیر نزولی و آرام در پیش گرفت.

حرکت یورو و درهم در مسیر نزولی

یورو نیز با نرخ اولیه ۱۲۵ هزار و ۶۰۰ تومان معاملات هفتگی را آغاز کرد و تا روز چهارشنبه به سطح ۱۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان کاهش یافت، اما در روز پنج‌شنبه اندکی رشد کرده و در محدوده ۱۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بسته شد؛ رقمی که تنها ۱۰۰ تومان بالاتر از نرخ پایان هفته پیشین است.

درهم امارات به‌عنوان سومین ارز مهم بازار تهران نیز با روندی مشابه، از ۲۹ هزار و ۵۸۰ تومان در ابتدای هفته به ۲۹ هزار و ۳۶۰ تومان در پایان هفته کاهش یافت؛ هرچند در مقایسه با هفته قبل‌تر، رشد جزئی نرخ در معاملات آزاد مشهود بود.

کاهش نرخ‌ها در مرکز مبادله و بازار توافقی ارز

در بازار رسمی، قیمت هر اسکناس دلار آمریکا در مرکز مبادله طی هفته گذشته با افت ۴۲ تومانی به ۷۲ هزار و ۶۶۱ تومان رسید. همچنین نرخ حواله دلار در بازار توافقی با کاهش ۴۱ تومانی در سطح ۷۰ هزار و ۵۴۵ تومان ایستاد.

یورو نیز در مرکز مبادله با افت ۱,۳۵۷ تومانی تا نرخ ۸۳ هزار و ۴۴۴ تومان پایین آمد و حواله این ارز در بازار تجاری نیز با کاهش ۱,۳۱۸ تومانی در رقم ۸۱ هزار و ۱۳ تومان بسته شد.

طلا و سکه در سایه ثبات دلار

در بازار سکه و طلا، با توجه به ثبات نرخ ارز، تغییرات قیمتی اندک بود. قیمت هر قطعه سکه امامی در پایان هفته به حدود ۱۱۱ میلیون تومان رسید که نسبت به هفته قبل ۴۰۰ هزار تومان افزایش نشان می‌دهد.

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۵۸ هزار تومانی در سطح ۱۰ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان قرار گرفت.

در بازار جهانی نیز بهای هر اونس طلا تغییر محسوسی نداشت و در محدوده ۴ هزار دلار باقی ماند. به گفته فعالان بازار، حراج سکه در مرکز مبادله ارز و طلا طی هفته گذشته در کنترل نوسانات بازار این فلز گران‌بها نقش مؤثری داشت.

در جدیدترین حراج برگزارشده در مرکز مبادله، در مجموع ۲۰ هزار و ۴۵۸ قطعه سکه معامله شد که جزئیات آن به شرح زیر است: