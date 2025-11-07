آیا زمان خوبی برای خرید و فروش طلا است؟

نادر بذرافشان در تشریح تحولات بازار سکه و طلا از ابتدای هفته تا امروز گفت: طی هفتهای که گذشت بازار طلا در سطح جهانی نوسان کاهشی و افزایشی نسبی را تجربه کرد؛ با این حال در مجموع هر انس طلای جهانی از ابتدای هفته تا این لحظه با کاهش سه دلاری روبرو شد و در حال حاضر قیمت هر اونس طلای جهانی به ۴۰۰۶ دلار رسیده و در بازار داخلی طلا در مجموع روند کاهشی را تا پایان هفته شاهد بودیم.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی افزود: در بخش بازار داخلی در حال حاضر، هر مثقال طلای ۱۷ عیار طی هفته جاری در مجموع با ۵۰۰ هزار تومان کاهش به ۴۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر گرم طلای ۱۸ عیار با ۱۱۵ هزار تومان کاهش به ۱۰ میلیون و ۴۷۹ هزار تومان، هر قطعه تمام سکه طرح جدید با ۴۰۰ هزار تومان کاهش ۱۱۱ میلیون تومان، هر قطعه تمام سکه طرح قدیم با ۵۰۰ هزار تومان کاهش ۱۰۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، هر قطعه نیم سکه بدون تغییر ۵۸ میلیون تومان، هر قطعه ربع سکه با ۲۰۰ هزار تومان کاهش ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و هر قطعه سکه یک گرمی بانک مرکزی با ۱۰۰ هزار تومان کاهش به ۱۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است و در حال حاضر حباب سکه نیز با کاهشی ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته جاری به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در توضیح وضعیت بازار داخلی سکه و طلا در این هفته گفت: طی هفتهای که گذشت بازار طلا دارای وضعیتی نسبتا رکودی بود که با کاهش تقاضا نیز روبرو شد و در مجموع طی هفتههای گذشته شرایط تقاضا در بازار داخلی طلا مطلوب نبوده و این در حالی است که طی هفتههای گذشته با کاهش قیمت جهانی طلا و همچنین ثبات قیمت ارز در بازار داخلی (در یک ماه اخیر) وضعیت بازار طلا نیز به وضعیت ثبات بسیار نزدیک شده است و در این لحظات که بازار طلا در شرایط ثبات قرار دارد، بهترین زمان برای انجام معاملات و خرید و فروش طلا است؛ چرا که بازار در حالت اطمینان قرار دارد و از عدم اطمینان دور است.
بذرافشان خاطرنشان کرد: طی هفتههای اخیر وضعیت بازار جهانی طلا نسبت به اوج خود که ۴۳۷۰ دلار بود به ثبات رسیده و در محدوده ۴۰۰۰ دلار تثبیت شده است و با توجه به کاهشهایی که در بازار طلا طی هفتههای اخیر رخ داده احتمال کاهشی بودن بازار کمی دور از انتظار است، با این حال باید نوسانهای کوتاه مدت و جزئی (یک الی سه) را نیز در نظر گرفت؛ اما در مجموع میتوان گفت که به علت کاهش قیمت طلا طی هفتههای گذشته احتمال ادامه روند کاهشی، مانند هفتههای اخیر کمی دور از انتظار است به عبارتی با توجه به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی و ثبات در بازار داخلی مردم میتوانند در شرایطی با اطمینان بالاتر معاملات خود را انجام دهند.
نظارت بر پلتفرمهای فروش طلا باید زودتر اعمال میشد!
وی با اشاره به مصوبه جدید هیئت دولت مبنی بر الزام بانک مرکزی به ایجاد سامانهای نظارتی برای نظارت بر پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و نقره گفت: این اقدام یک برنامه مناسب و مطلوب است، اما باید از همان اول و در ابتدای فعالیت پلتفرمها اعمال میشد که متاسفانه علی رغم جلسات و نامه نگاریهایی که طی سال گذشته انجام شد این اقدام صورت نگرفت در حالی که این اقدام نظارتی بانک مرکزی باید از همان ابتدای فعالیت این پلتفرمها صورت میگرفت.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران افزود: متاسفانه طی یک الی دو سال گذشته بدون کارشناسیهای لازم مجوز فعالیت گسترده بسیاری از پلتفرمهای آنلاین فروش طلا داده شد در حالی که زیرساختهای لازم برای نظارت بر فعالیت این پلتفرمها وجود نداشت.
بذرافشان گفت: با این حال اقدامی که اخیرا رخ داده زمینهای مناسب و بستریست برای نظارت شفاف و ساماندهی بهتر این پلتفرمها؛ چرا که گزارشهای بسیاری از رفتارهای سلیقهای پلتفرمها با کاربران طی مدتهای اخیر وجود داشت. برای مثال در حالی که این پلتفرمها باید از ذخایر واقعی طلا برخوردار باشند و به میزانی که طلا عرضه میکنند باید طلای فیزیکی واقعی در اختیار داشته باشند، برای دریافت فیزیکی طلا توسط کاربران کارمزدهایی اعمال میکنند در حالی که موظف هستند در آغاز معاملات وجود این کارمزدها را اطلاع رسانی کنند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر طی مدت جنگ ۱۲ روزه اخیر برخی از این پلتفرمها اقدام به خرید و فروش طلا با نرخهایی پایینتر و یا بالاتر از حد مجاز کردند به طوری که برخی گزارشها حاکی از آن بود که هر گرم طلا را حتی با ۳۰۰ هزار تومان کاهش و افزایش نسبت به قیمت لحظهای به فروش رسانده یا خریداری میکردند، در حالی که این تفاوت قیمت بر اساس مصوبات اتحادیه و در بخش معاملات حضوری و فیزیکی طلا، سقف مشخصی دارد و نمیتوان از یک حد معین طلا را با نرخ بالاتر یا پایینتر معامله کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر تهران در پایان تاکید کرد: این مدل عملکردی از سوی پلتفرمها نشان دهنده عدم نظارت و ضعف در ساماندهی آنها است و متاسفانه باعث ایجاد فضای نااطمینانی در صنعت طلا میشود که خوشبختانه همین عوامل باعث شد تا دولت و بانک مرکزی لازم بدانند به این موضوع وارد شوند و میتوان گفت که این اقدامات بدون شک نتیجه مطلوبی خواهد داشت؛ با این حال باید بعد از اعمال این قوانین ساماندهی و نظارت بر این پلتفرمها به صورت جدی پیگیری شود.