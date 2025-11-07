میلی صفحه خبر لوگو بالا
نقشه سری ترامپ برای غزه

ترامپ تأکید کرد که نیروی بین‌المللی پس از ورود به غزه جایگزین ارتش اسرائیل خواهد شد؛ بدین معنا که ارتش اسرائیل به‌تدریج از غزه خارج می‌شود هم‌زمان با اجرای تصمیم.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۲۵
| |
659 بازدید
نقشه سری ترامپ برای غزه

رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام کرد که زمان رسیدن نیروی بین‌المللی استقرار به نوار غزه بسیار نزدیک است و تأکید کرد که امور «تا این لحظه در چارچوب آتش‌بس، به خوبی پیش می‌رود.»

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، در ادامه این مطلب آمده است: ترامپ روز پنجشنبه در اظهارات خود در کاخ سفید گفت که جنبش حماس «با مشکل بزرگی روبه‌رو خواهد شد اگر به‌گونه‌ای که به آن متعهد شده، رفتار نکند.»

او افزود که «کشورهایی به‌طور داوطلبانه اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت بروز مشکل با حماس یا هر مشکل دیگری، برای حل آن مداخله کنند»، اما نامی از این کشورها نبرد.

از سوی دیگر، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت کشورهایی که برای مشارکت در نیروی استقرار بین‌المللی در غزه داوطلب شده‌اند، نیازمند مجوز از سازمان ملل هستند و تأیید کرد که در این زمینه پیشرفت حاصل شده است.

روبیو توضیح داد که تلاش‌هایی در سازمان ملل برای تدوین قطعنامه‌ای در جریان است که چارچوب بین‌المللی نیروی استقرار در غزه را ایجاد خواهد کرد.

پیش‌نویس قطعنامه بین‌المللی

پیش‌تر در روز پنجشنبه، یک مقام ارشد آمریکایی به الجزیره گفت که ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه مربوط به نیروی بین‌المللی در غزه را بر اساس طرح ۲۰ بندی رئیس‌جمهور دونالد ترامپ برای توقف جنگ در غزه تهیه کرده و آن را به شورای امنیت ارائه داده است.

این مقام افزود کشورهایی که تمایل خود را برای مشارکت اعلام کرده‌اند، رضایت خود را از محتوای طرح اعلام کرده‌اند.

او تأکید کرد که نیروی بین‌المللی پس از ورود به غزه جایگزین ارتش اسرائیل خواهد شد؛ بدین معنا که ارتش اسرائیل به‌تدریج از غزه خارج می‌شود هم‌زمان با اجرای تصمیم.

این نیروی بین‌المللی بخشی از طرح ترامپ بود که چارچوب آتش‌بس در غزه را از ۱۰ اکتبر گذشته و پس از دو سال حملات و کشتار اسرائیل شکل داد.

