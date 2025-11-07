ممنوعیت های عجیب در کیش!!

مسئولان تاکید کردند رعایت این قوانین برای جلوگیری از جریمه‌ها و مشکلات قانونی الزامی است و مسافران باید قبل از سفر از نوع خودروی مجاز خود اطمینان حاصل کنند.

ورودخودروهای پراید، آردی، پیکان، ون، مینی‌بوس، اتوبوس و تاکسی زرد به جزیره کیش ممنوع است. این محدودیت با هدف مدیریت ترافیک و ایمنی مسیرهای جزیره اعمال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محدودیت سال تولید خودروها که قبلاً اعمال می‌شد اما دیگر اهمیتی ندارد و محدودیتی برای خودروهای سواری وجود ندارد.

ارائه معاینه فنی نیز برای خودروهای سواری الزامی نیست. مسئولان تاکید کردند رعایت این قوانین برای جلوگیری از جریمه‌ها و مشکلات قانونی الزامی است و مسافران باید قبل از سفر از نوع خودروی مجاز خود اطمینان حاصل کنند.