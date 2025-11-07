میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت های عجیب در کیش!!

مسئولان تاکید کردند رعایت این قوانین برای جلوگیری از جریمه‌ها و مشکلات قانونی الزامی است و مسافران باید قبل از سفر از نوع خودروی مجاز خود اطمینان حاصل کنند.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۲۳
| |
3 بازدید
ممنوعیت های عجیب در کیش!!

ورودخودروهای پراید، آردی، پیکان، ون، مینی‌بوس، اتوبوس و تاکسی زرد به جزیره کیش ممنوع است. این محدودیت با هدف مدیریت ترافیک و ایمنی مسیرهای جزیره اعمال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محدودیت سال تولید خودروها که قبلاً اعمال می‌شد اما دیگر اهمیتی ندارد و محدودیتی برای خودروهای سواری وجود ندارد.

ارائه معاینه فنی نیز برای خودروهای سواری الزامی نیست. مسئولان تاکید کردند رعایت این قوانین برای جلوگیری از جریمه‌ها و مشکلات قانونی الزامی است و مسافران باید قبل از سفر از نوع خودروی مجاز خود اطمینان حاصل کنند.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو پراید خودرو سواری کیش تاکسی زرد پیکان خبر فوری
پرواز در سایه تخلف / پشت پرده پرواز‌های ۶ میلیون تومانی چه کسی است؟
سکوت بانک مرکزی در برابر یک ادعای ارزی/ میلیاردها دلار ارز صادراتی کجاست؟
افزایش ارز ترجیحی به 70 هزار تومان صحت ندارد/آخرین وضعیت استیضاح وزیر کار
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر یک پیکان ایرانی در خیابان‌های لس آنجلس
آخرین قیمت ریزشی خودرو در بازار؛ امروز 30 تیر
با قیمت پراید سوار بنتلی شوید!
اعلام زمان و تاریخ عرضه خودروهای وارداتی
اجاره ۱۲۳ میلیونی پیکان در ایران!
شرایط پیش فروش پیکان ۱۶۰۰ اعلام شد!
شورای‌رقابت دیگر دخالتی درقیمت خودرو‌های وارداتی ندارد
قیمت پراید امروز چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۱۵ مردادماه
سرزمینمان دیگر متکی به چین نیست؛ ما امروز کاملا خودکفا هستیم
ویراژ پیکان قرمز در اتوبان‌های هلند!
وضعیت عجیب یک خودرو پراید پس از تعمیر
قیمت محصولات سایپا امروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲
خودرو پراید با فرمان موتورسیکلت!
تکذیب محدودیت ورود پراید و پیکان به کیش
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا شنبه ۲۵ تیر
قیمت پژو پارس، پژو ۲۰۷ و شاهین افزایش یافت
طراحی داخلی عجیب یک پراید
قیمت پراید امروز دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۰
پراید یک میلیون تومان گران شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‏اعتراض ژاپنی‌ها به رفتار نخست‌وزیرشان با ‎ترامپ  (۱۹۸ نظر)
اگر انقلاب نشده بود، به هاشمی بُز نمی‌دادند بچراند!  (۱۹۸ نظر)
پاسخ برق آسای بابک زنجانی به اتهامات ثابتی + واکنش شرکت مربوطه  (۱۵۴ نظر)
تصاویر مجری مرد صداوسیما که تغییر جنسیت داد  (۶۴ نظر)
پاسخ دفتر حسن روحانی به هجمه‌های صداوسیما  (۶۴ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۵ نظر)
تصاویر فدراسیون والیبال از مرحوم صابر کاظمی  (۵۴ نظر)
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!  (۵۲ نظر)
۹ میلیارد دلار صرف مونتاژ خودرو شد؛ نهاده‌های دامی در اولویت نبودند / وزارت جهاد؛ بی‌برنامه در داده، پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام  (۵۰ نظر)
رمزگشایی از ۴ برابر شدن قیمت برنج پاکستانی! / با گران‌ترین برنج جهان آشنا شوید  (۵۰ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۴۸ نظر)
میوه‌جات لوکس شد؛ گوشت و مرغ ممنوع! / فاجعه تغذیه ای در راه است؟  (۴۸ نظر)
تلگرام به زودی رفع فیلتر می شود  (۴۷ نظر)
تصاویر شاکی پژمان جمشیدی که خواهر پژمان منتشر کرد!  (۴۶ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005cGJ
tabnak.ir/005cGJ