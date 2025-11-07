استفاده از سلاحهای سرد مثل چاقوهای نامتعارف، قمه و شمشیر توسط سارقان و زورگیران برای ترساندن قربانیها و زخمی کردن آنها در درگیریهای احتمالی، از جمله روشهای شناخته شده سارقان خشن است، اما در این میان عدهای از سارقان، با انجام تغییراتی در این سلاح های سرد خود، میزان جراحات را کاهش می دهند تا در صورت دستگیری نیز، مجازات کمتری برایشان در نظر گرفته شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ یکی از تغییرات، پوشاندن بخشهای مختلف چاقو است. سرهنگ محمود ضرغامی نژاد سرتیم مبارزه با کیفقاپی و زورگیری پایگاه سوم آگاهی پایتخت در این باره میگوید: بسیاری از سارقان و زورگیران همراه خود چاقو یا قمه دارند تا در صورت نیاز از آن برای ترساندن قربانیان هنگام سرقت استفاده کنند.
وی میافزاید: همچنین اگر مالباخته مقاومت کند و با آنها درگیر شوند، از این سلاحهای سرد خود استفاده میکنند تا به فرد ضربه بزنند و سریع از محل متواری میشوند.
سرتیم مبارزه با کیفقاپی و زورگیری پایگاه سوم آگاهی پایتخت، ادامه میدهد: متأسفانه بارها مشاهده شده که در این درگیریها، فرد مالباخته به خاطر اینکه نمیخواهد مورد سرقت قرار گیرد، با سارقان درگیر شده و آنها نیز به فرد حمله میکنند که ممکن است در این حملات قربانی جان خود را نیز از دست بدهد؛ در حالیکه زورگیران ادعا میکنند اصلا قصد کشتن کسی را نداشتهاند.
سرهنگ ضرغامی میگوید: اخیرا در مواجهه با زورگیران و سارقان مشاهده میکنیم که برخی از آنها، تغییراتی در سلاح های سرد خود انجام میدهند تا چاقو فقط زخمی کند و جان کسی را نگیرد.
وی میافزاید: ما باندی را شناسایی و اعضای آن را دستگیر کردیم که آنها بخشهای بیشتر چاقوی خود را با چندین لایه سلفون پوشانده بودند و تنها بخشی از لبه چاقو پوشش نداشت تا در صورت درگیری و حمله به مالباختگان، ضربه چاقو، برش کوتاه، کم عمق و نازکی را روی بدن قربانی باقی بگذارد.
سرتیم مبارزه با کیفقاپی و زورگیری پایگاه سوم آگاهی پایتخت ادامه میدهد: این مسئله باعث میشود قربانی فورا به خاطر دردی که حس کرده، از درگیری با سارق منصرف شده و مال خود را رها کند. همچنین سارقان میدانند در صورت دستگیری نیز، مجازات کمتری برای آنها در نظر گرفته میشود چون جراحت کم است.
سرهنگ ضرغامی تأکید میکند که این اقدام تنها برای چند دقیقه متوقف کردن مالباخته است تا سارق بتواند زودتر از محل متواری شود.
وی ادامه میدهد: این باند از دو نفر تشکیل شده بود که در شمال تهران دست به گوشی قاپی میزدند و تاکنون ۳۵ شاکی دارند. این افراد علاوه بر حمله با این چاقوها، در صورت نیاز از اسپری فلفل نیز استفاده میکردند که دستگیر و تحویل مقام قضائی شدند.