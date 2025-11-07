قیمت طلا ۲۴ عیار امروز جمعه 16 آبان

\u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a \u0637\u0644\u0627 \u06f2\u06f4 \u0639\u06cc\u0627\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062c\u0645\u0639\u0647 16 \u0622\u0628\u0627\u0646 1404 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u0634\u062f.\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0647\u0631 \u06af\u0631\u0645 \u0637\u0644\u0627\u06cc \u06f2\u06f4 \u0639\u06cc\u0627\u0631 14\u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646 \u0648 2 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 300 \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646 \u0642\u06cc\u0645\u062a\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u06cc \u0634\u062f.\u00a0\n\u0642\u06cc\u0645\u062a \u0637\u0644\u0627\u06cc \u06f2\u06f4 \u0639\u06cc\u0627\u0631 \u00a0\u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0646\u0631\u062e \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u06cc\u0647 \u0637\u0644\u0627 \u0648 \u062c\u0648\u0627\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631\u062c \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\u00a0