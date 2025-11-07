میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت طلا ۲۴ عیار امروز جمعه 16 آبان

قیمت طلا ۲۴ عیار امروز در بازار 14 میلیون و 2 هزار و 300تومان اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۱۴
| |
807 بازدید
قیمت طلا ۲۴ عیار امروز جمعه 16 آبان

جدیدترین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز جمعه 16 آبان 1404 اعلام شد. 

به گزارش تابناک؛ هر گرم طلای ۲۴ عیار 14میلیون و 2 هزار و 300 تومان قیمت‌گذاری شد. 

قیمت طلای ۲۴ عیار  براساس نرخ اعلامی اتحادیه طلا و جواهر تهران درج شده است. 

