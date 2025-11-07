سه عضو یک خانواده در تصادف پراید با کامیون در همدان جانشان را از دست دادند.
به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ ساعت 14:40 پنجشنبه، راننده 40 ساله پراید فکر نمیکرد که انحراف به چپش برای سبقت، آخرین فرمان مغزش به دستهایش است و کامیونی که از روبهرو میآید، جان او، همسر 35 ساله و پسر هفت سالهاش را خواهد گرفت.
راننده پراید در حالی که در محور سد اکباتان حرکت میکرد پس از این انحراف با کامیون برخورد کرد و هر سه عضو خانواده جانشان را از دست دادند.
شاکری، رئیس پلیس راه استان همدان، با اعلام اینکه سرنشینان پراید در دم زیر کامیون فوت شدند، گفت: «کارشناسان راهور علت این حادثه را انحراف به چپ پراید اعلام کردند.»