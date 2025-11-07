بندر لنگه طعمه حریق شد

فرماندار بندر لنگه از وقوع آتش‌سوزی در بخشی از خط انتقال آب دریا به آب‌شیرین‌کن این شهرستان خبر داد و گفت: این حادثه بر اثر بی‌احتیاطی افراد ناشناس رخ داده است.

فواد مرادزاده با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اثر بی‌احتیاطی و رفتار ناآگاهانه و غیرمسئولانه افراد ناشناس، بخشی از خط انتقال آب دریا به آب‌شیرین‌کن بندر لنگه دچار آتش‌سوزی و آسیب شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: از نخستین ساعات صبح امروز، تیم‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب در محل حادثه حضور یافته‌اند و عملیات ترمیم بخش آسیب‌دیده با سرعت در حال انجام است.

فرماندار بندر لنگه با اشاره به پیش‌بینی کارشناسان اداره آب و فاضلاب گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود مشکل ایجادشده تا فردا برطرف و جریان آب شرب شهر به حالت عادی بازگردد.

مرادزاده بر ضرورت صیانت از منابع و زیرساخت‌های حیاتی شهرستان تأکید کرد و گفت: آب مایه حیات است و حفاظت از تأسیسات آبی وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود، چرا که هرگونه آسیب به این زیرساخت‌ها مستقیماً سلامت و رفاه مردم را تهدید می‌کند.