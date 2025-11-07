قیمت جهانی طلا امروز 16 آبان ماه

قیمت طلا در معاملات روز جمعه افزایش یافته است. گزارش اشتغال در بخش خصوصی در آمریکا حاکی از ضعف بازار کار در این کشور بوده و احتمال یک کاهش نرخ بهره دیگر را بالا برده است. این در حالیست که طولانی شدن تعطیلی دولت آمریکا هم تقاضا برای طلا بهعنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش داده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.37 درصد افزایش به 3992 دلار و 40 سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامیکس نیویورک هم با یک افزایش 0.18 درصدی به 3998 دلار رسیده است.
اقتصاد آمریکا در ماه اکتبر با از دست دادن فرصتهای شغلی در بخشهای دولتی و خردهفروشی روبهرو بود. اطلاعات منتشرشده در روز پنجشنبه هم نشان داد کاهش هزینهها و گسترش استفاده از هوش مصنوعی توسط شرکتها منجر به افزایش قابلتوجه تعدیل نیروها شدهاست.
تحلیلگران عقیده دارند اطلاعات مربوط به اشتغال حاکی از یک کاهش دیگر در نرخ بهره در ماه دسامبر است که میتواند از قیمت طلا حمایت کند.
ارزش دلار پایین آمده و در میان سایر ارزهای اصلی با بیشترین افت مواجه بودهاست. سرمایهگذارانی که بهدلیل نبود دادههای رسمی از بازار کار آمریکا با کمبود اطلاعات مواجهند به نشانههای ضعف در نظرسنجیهای بخش خصوصی استناد میکنند.
ضعف بازار کار معمولاً احتمال کاهش نرخ بهره را بالا میبرد.
شرکتکنندگان بازار حالا 69 درصد احتمال میدهند فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه دسامبر پایین بیاورد. این رقم در روز گذشته برابر با 60 درصد بود. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در اجلاس هفته گذشته کاهش داد و جروم پاول ،رئیس فدرال رزرو گفت این احتمالا آخرین کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی است.
تمرکز بازار درحالحاضر بر شاخصهای کلان اقتصادی و زمان پایان تعطیلی دولت آمریکا معطوف شده که باعث افزایش تقاضا برای داراییهای ایمن ازجمله طلا میشود.
طلا بهعنوان یک سرمایه غیر سودده همواره عملکرد خوبی در فضای نرخ پایین بهره و طی بیثباتیهای اقتصادی داشته است.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با 0.39 درصد افزایش به 48 دلار و 14 سنت رسید و پلاتین با یک افزایش 0.83 درصدی 1543 دلار و 79 سنت معامله میشود.