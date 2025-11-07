میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت «صابر کاظمی»

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت غم‌انگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم «صابر کاظمی» را تسلیت گفت.
کد خبر: ۱۳۳۸۷۰۵
| |
329 بازدید
پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت «صابر کاظمی»

محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت غم‌انگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم «صابر کاظمی» را تسلیت گفت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، متن این پیام به شرح زیر است:

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت غم‌انگیز و ناگهانی ورزشکار با اخلاق، غیور و مستعد تیم ملی والیبال کشورمان، مرحوم صابر کاظمی موجب اندوه و تأثر بسیار اینجانب و مردم عزیز ایران شد.

زنده‌یاد صابر کاظمی که همواره با غیرت و اراده پولادین برای پرچم پرافتخار ایران می‌درخشید، صحنه‌های خاطره‌انگیزی برای علاقمندان ورزش بخصوص رشته والیبال رقم می‌زد و فقدان این چهره دوست داشتنی، همواره در خاطر ملت شریف ایران باقی می‌ماند و جای خالی او در عرصه‌های ملی همیشه سبز خواهد ماند.

به امید اینکه اخلاق حرفه‌ای و منش پهلوانی این ورزشکار نمونه، الگویی برای نسل‌های آینده باشد. این ضایعه دلخراش را به خانواده مرحوم کاظمی و خانواده والیبال کشور تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال صبر جلی و اجر فراوان برای داغداران آن مرحوم خواستارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس صابر کاظمی درگذشت والیبال خبر فوری
